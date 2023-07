Si votre débit internet est irrégulier, il est peut-être temps de booster votre Wifi en passant au “mesh”

La question de l’accès à internet, comme celle de la qualité du réseau, est primordiale pour de nombreux Français, particulièrement à l’heure où l'accès à certains services publics est théoriquement supposé passer par le web.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : La question de l’accès à internet, comme celle de la qualité du réseau, est primordiale pour de nombreux Français, particulièrement à l’heure où l'accès à certains services publics est théoriquement supposé passer par le web. Depuis peu, il existe des alternatives au routeur wifi traditionnel pour lutter contre une connexion irrégulière. C’est le cas du WiFi mesh… Comment fonctionne cette technologie, au juste ?

Jérôme Durel : Le principe du Wifi mesh est d’avoir un réseau existant avec un seul mot de passe avec plusieurs antennes à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une pièce.

C’est un gain significatif. Le Wifi mesh a un vrai intérêt à partir du moment où le Wifi ne passe pas partout aujourd’hui. Ce n’est pas la révolution, mais un changement sur la façon dont cela est organisé.

Quels sont les avantages du WiFi mesh par rapport aux routeurs traditionnels ? Justifient-ils dans tous les cas, selon vous, de procéder au remplacement de son ancien matériel ?

L’avantage principal est d’être connecté à un seul réseau, où que vous vous trouviez chez vous. Dans l’ancien temps, avant que le mesh existe, on devait se déconnecter du réseau de base pour se connecter à une autre borne.

Concernant le matériel, oui et non. Si l’appartement est relativement grand, le Wifi mesh va être intéressant, avec à l’arrivée un gain de praticité au quotidien. Ceci étant, le Wifi mesh n’est pas tant le mesh lui-même que les routeurs qui sont à la base principale du réseau, qui sont de meilleure qualité qu’un modem que l’on va retrouver chez des opérateurs classiques. Car ces opérateurs donnent le service gratuitement, et donc sont souvent en retard d’un point de vue technologique. Le cycle de renouvellement des modem des fournisseurs d’accès est beaucoup lent que des modem fournis par des tiers.

Comment identifier, dans le cas contraire, les situations où il pourrait être pertinent de changer de technologie ?

C’est surtout une question financière : Il faut avoir les moyens car cela coûte évidemment plus cher.

A quels détails faut-il faire attention quand on choisit un WiFi mesh pour son intérieur ? Quelles sont les éventuelles limites à connaître ?

Si on ne couvre pas une zone, il suffit d’ajouter une antenne. Comme je l’ai dit, il y a un routeur principal et viennent ensuite se connecter tout un tas de réseaux différents.

Il faut faire attention à respecter les dernières normes existantes. Si une personne achète maintenant un mesh, le Wifi 6 est la norme à respecter

Les quelques soucis restent les mêmes que ceux que l’on connaît, à savoir la faiblesse des signaux à cause des murs porteurs ou encore les interférences traditionnelles, même si elles existent de moins en moins.

Faut-il craindre davantage de failles, sur le plan de la cyber-sécurité, en appliquant cette nouvelle technologie ou peut-on dormir sur ses deux oreilles ?

Ce sont les mêmes protocoles donc cela ne change rien.