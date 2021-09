Revue de presse people

Des seins, des sentiments, des mauvaises habitudes, cette semaine, le People se dévoile.



Sharon Stone, seins nus et pétard aux lèvres, célèbre l’arrivée de l’automne à l’Eden Rock. Après Madonna la semaine dernière, c’est au tour de l’interprète de Basic Instinct de rentrer dans le clan des mémés exhibos. En vacances à Antibes, l’actrice s’est fait photographier en pleine séance de bronzage, son maillot une pièce roulé sur les hanches. Elle est fine, ses seins refaits pointent vers le ciel (souvenez-vous, elle a raconté dans sa bio que ces implants lui avaient été posés sans son consentement), elle est souriante, elle a 63 ans, elle est libre. Toutes les cases sont cochées pour affoler les hebdos People, avec en bonus, ce mégot artisanal aux lèvres, son secret de jouvence selon Voici et excusable en prime puisque légal en Californie.



Marc Lavoine et Line Papin : le mariage n’aura pas tenu un an. Closer nous annonce le divorce du chanteur de 59 ans et de la romancière de 25 ans. La séparation remonte à avant l’été et depuis, le couple aurait annoncé la couleur à leurs proches. Motif invoqué ? Elle voulait un enfant, lui n’en voulait pas. Et il lui fut pourtant difficile, même avec ses arguments, d’en faire (une cinquième fois !) un papa. Qui a dit que l’amour durait trois ans, déjà ?



"Si tu restes, je commence tout !" Eric Zemmour, fait une entrée fracassante dans la sphère Peopolitique ! Le polémiste est à la une de trois de vos hebdos cette semaine pour sa relation peau à peau avec Sarah Knafo, au choix « sa conseillère très particulière », « sa très proche conseillère » ou carrément « la deuxième femme de sa vie ». S’il n’y avait que Voici et Public, on pourrait encore douter qu’il y ait plus qu’une relation de travail entre ce (vieux) monsieur pas très sexy et cette (très) jeune femme toute pimpante. Mais voilà, il y a la Une de Match. Un bain de mer où les corps se touchent, parfaitement #metoo-incompatible s’il n’y a pas un consentement net la-dessous. Match présente la jeune énarque comme une petite maligne, un peu cachotière, un peu manipulatrice, sans pourtant aborder la relation extra-conjugale. Voici et Public, eux, ne s’embarrasse pas : « les deux acolytes ne cachent plus leur tendre collaboration », « une femme de l’ombre qui rêve de devenir sa première dame ». Les pieds sont dans le plat.



Lionel Messi va poser ses valises dans le Palais Rose du Vésinet. Un petit château XIXème, très classique avec colonnades, et jardins à la française, mais aussi, Dieu merci, tout l’attirail moderne, dont une star mondiale du football ne pourrait (en tout cas, ne devrait) se priver : 30 pièces sur 2000 m2, une piscine intérieure, une salle de cinéma et une salle de jeux avec bar et billard. Voici a récupéré toutes les images de l’annonce immobilière, qui depuis a été retirée et je salue la plume sardonique de ma consoeur, qui en légende d’une photo d’un élégant couvert dressé dans la salle à manger Louis XVI, mentionne « Idéale pour un diner en claquettes-chaussettes ». Je rajouterai « et survet’ » pour la rime.



Omar Sy parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. L’Intouchable est entré au classement annuel du magazine Time aux côtés de Billie Eilish, Scarlett Johansson, Joe Biden et… Harry et Meghan. Le couple princier qui pour une fois n’avait rien demandé à personne s’est fait huer virtuellement pour le cliché choisi par l’hebdo américain pour sa couv. : « tellement fake », « ils ont eu la main lourde sur Photo shop », « quelle étrange photo »… C’est vrai que la photo, aux couleurs automnales, est très travaillée, faisant la part belle au roux de Harry, la peau de son visage particulièrement lissée, comme s’il s’agissait de son mannequin du Musée Grévin. Madame, tout en blanc, est merveilleusement en cheveux, merveilleusement star américaine, et Monsieur, un peu dissimulé derrière elle, parait posé, sobre, discret. Les parodies se multiplient, laissant entendre que le duc de Sussex pourrait etre le coiffeur de sa femme, et qu’il vérifie son dégradé dans le miroir. Le public est cruel… et drôle.



La famille Belmondo est vent debout contre le livre de Carlos Sotto Mayor. L’ancienne maitresse réécrit son parcours aux côtés de l’acteur disparu. Elle revient sur leur passion fougueuse, la jalousie maladive de l’acteur, illustrée par plusieurs anecdotes, comme celle de « la valise ». Selon elle, Bebel avait installé un microphone dans un attaché-case qui les suivait partout et l'a enregistrée pendant des semaines pour être sûr de sa fidélité. L’égo de l’acteur aussi est épinglé par son ex. Il fallait qu’il soit le mâle alpha, ne supportant pas de fréquenter plus connu que lui. « Indécent » selon l’avocat de la famille, accusant l’auteure d’utiliser la disparition récente de la star pour faire son beurre.



Le Docteur Mamour était un sale type. L’image de Patrick Dempsey, l’interprète de Derek Shepherd, dans Grey’s Anatomy est sacrément écornée dans un livre qui raconte les coulisses de la série. L’acteur au visage d’ange terrorisait son monde : avec un sentiment de supériorité assumé, il provoquait des crises d’anxiété et de stress chez ses partenaires en faisant stopper net tout le tournage pour un oui ou pour un non. Sa partenaire, Ellen Pompeo alias Meredith Grey, en avait ras-le-bol de l’entendre geindre toute la journée, alors qu’elle avait deux fois plus de scènes à jouer que lui. Ce comportement de malotru lui a d’ailleurs coûté sa place, puisque la créatrice de la série a fini par imposer un choix aux producteurs : elle ou lui. Ils ont choisi : le personnage du docteur Beaugosse est supprimé à la saison 11.



C’est chaud entre Joey Star et Karine Lemarchand. Public nous raconte que la température est (re)montée lors de l’enregistrement de l’émission « On ne répond plus de rien », entre la présentatrice et le rappeur. Pourtant trompée il y quelques années, la BFF de Stéphane Plaza empilent les compliments sur son ex pour le présenter à l’antenne : il cuisine bien, est extrêmement courtois, « gentleman avec les femmes » malgré son indécrottable image de bad boy. Il «plait même aux vieilles dames ». Réponse de l’intéressé « Tu parles de toi ? ». Le mag y voit de la séduction… D’aucuns y décoderaient de la muflerie. Une façon peut-être de se venger gentiment du piquant message qu’elle avait posté après 6 mois de passion : « le plus chiant quand on quitte une personne, c’est de retoucher toutes les photos pour remplacer sa tête par une vieille c… » - le mot se termine par ouille.



Les People sont des crados comme les autres. Ou même pire. C’est l’amusante vérité que dévoile Public, en listant les habitudes dégoutantes de certaines stars. Petit florilège : Julia Roberts se lave beaucoup moins pour faire des économies d’eau mais continue de marcher pieds nus sur les tapis rouges. Orlando Bloom peut garder les mêmes vêtements tout une semaine, Megan Fox oublie de tirer sa chasse d’eau et la production de Secret Story a dû inventer le « sexy ménage » -faire le ménage en tenue sexy, pour duper les candidats du show et les forcer à nettoyer leur habitat tant ça y fleurait le poney. Sympa, non ?



Et notre kif perso pour finir : Kanye West a claqué 57 millions dans une maison déprimante, un bunker en béton signé par l’architecte japonais, Tadao Ando. Dans Gala, Evelyne Bouix et Pierre Arditi sont toujours amoureux, après 35 ans d’union. M6 va consacrer un documentaire à son chef star, Cyril Lignac, gare au melon ! Le chien d’Elon Musk a son propre chauffeur et son propre garde du corps. Mat Damon est délaissé par les paparazzis tant sa vie est barbante. Matt Pokora a délaissé sa teinture blonde « signature » pour son rôle au théâtre avec Estelle Lefébure. La chanteuse Adèle a officialisé, sur Instagram, sa relation avec un agent de sportifs, l’américain Rich Paul, 39 ans.