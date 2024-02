Renaud se remarie; Orelsan a un bébé, Kim Kardashian un nouveau fiancé et un psoriasis; David Beckham est fou de sa nouvelle poule, Heidi Klum des godes et de la saucisse; Les Clooney varisent, Madonna quatre-à-pattise; Céline Dion salarie son fils

Unes des hebdos People

Mais aussi : Loana va très mal; Public voit Mélanie Laurent en couple; Taylor Swift couvre ses collaborateurs de cadeaux Made in France et le Prince Harry impose un veto à Meghan

George et Amal Clooney ont craqué pour un Saint-Bernard. Paris Match nous présente la peluche, un chiot nommé Nelson, qui tente de suivre sa maitresse en laisse dans les rues de Cotignac à quelques kilomètres de leurs propriétés du Var. Le mag (et le maire de la ville) murmure que l’acteur et l’avocate se seraient installés à l’année. En tout cas, ils jouent les Monsieur/Madame Tout Le Monde et y arrivent très bien. Petit blanc en terrasse plus la discut avec ceux qui viennent faire gouzi-gouzi au toutou : la prise est bonne, c’est dans la boite !

David Beckham fait des centaines de Kilomètres pour ramasser son œuf. Oui, son œuf, car ses poules, pour l’instant n’ont pas donné plus. Cadeau de Victoria pour Noël, son poulailler a été installé dans la campagne anglaise. Très investi, le footballeur s’est beaucoup documenté sur la question (« Comment élever des poules pour les nuls » notamment, lecture malicieusement immortalisée par sa femme sur Instagram, d’ailleurs). Il a tenu à aller vérifier par lui-même si les volailles réussissaient à pondre. Quand on habite à Miami, c’est sûr, ça fait légèrement augmenter le bilan carbone de l’œuf mayo…

Madonna a décidé d’annoncer son concert à Cleveland, dans une posture… mmh… Madonnesque : à quatre pattes, en nuisette rouge, talons haut et bas résille, et bien évidemment, fesses tournées vers l’objectif. La légende annonce sa venue le soir même et se termine par un « Matez moi ça ». C’est pas non plus comme si on avait le choix…

Kim Kardashian a un nouveau boy-friend : à l’américaine, l’influenceuse et le basketteur et Odell Beckham Jr (rien à voir avec David et Victoria) se verraient de façon exclusive depuis quelques temps. En VF et en version 1990 : avant, ils pouvaient s’embrasser à l’occasion, maintenant, ils sortent ensemble – en version 2020 : hier, ils étaient en crush, maintenant, Kim est sur Odell. Bref : il a 31 ans, un petit garçon et le flirt aurait été tenu secret notamment pour éviter tout débordement de l’ex Kanye West. Un laps de temps qui n’aura pas suffit à Madame K pour soigner un vilain psoriasis qu’elle n’a plus peur de dévoiler : oui, au naturel, Madame est recouverte de plaques rouges et ce depuis des années. Qui l’eut cru ?

Comme au bal des Débutantes, René-Charles a fait sa grande entrée dans le monde du showbiz, au bras de sa célébrissime maman, Céline Dion. Le regard pâle, les cheveux en arrière, (et pas trop les yeux revolver), la barbe fournie et le pas assuré, voilà comment il a accompagné la star, lui donnant son bras jusque sur la scène. Leur apparition surprise aux Grammy Awards (Victoires de la musique made in USA) a entériné la nouvelle place qu’occupe l’ainé. Céline Dion est aux ange », elle a repris l’exercice physique, selon une source de Public, «René-Charles, contrairement au reste de ses équipes, peut lui dire non. C’est ce dont elle avait besoin : un contre-pouvoir ».

Des nouvelles terrifiantes deLoana : elle expose ses bleus dans Public après des violences sexuelles, vit dans une chambre d’hôtel et a perdu quelques temps la mémoire après un malaise en pleine rue. Ajoutez la perte d’une trentaine de kilos en quelques mois, ça fait beaucoup pour une seule femme. Courageuse, l’ex-lofteuse dit travailler sur une série télé, la volonté de s’en sortir chevillée au corps.

Brad Pitt prend un tacle à retardement : « il peut s’emporter quand il est énervé » a raconté le metteur en scène de « Légendes d’Automne » dans les Mémoires. Le tournage a été assez houleux apparemment, jusqu’à voir des chaises volées entre les deux hommes. L’acteur était nerveux chaque fois qu’il fallait tourner une scène chargée d’émotions et les dérapages ont été nombreux.

Caviar à la crème d’anchois, morue aux moules et une selle de renne. Bon ap ! – non pas la selle qui permet de monter dessus, ni celle qu’on retrouve sur tous les trottoirs de Paris. C’est le menu qu’ont servi les suédois au couple Macron, lors de leur visite officielle. La famille royale avait sorti les écharpes, les breloques et les diadèmes, notre Mamie Bribri une belle robe bleu-clair. Tout le monde s’est tenu à quatre épingles et n’a même pas sourcillé pour essuyer la selle.

Taylor Swift est définitivement rentrée dans la légende : elle est maintenant partie intégrantes des théories complotistes américaines : pilotée par les démocrates pour influencer les élections ou membre de « l’état profond », en tout cas, dans la réalité, elle est généreuse et a récompensé le travail de son équipe après sa tournée record : elle les a couvert de cadeaux Vuitton et Cartier (Cocorico !)

Orelsan est devenu papa. Le chanteur fait la une de Public, en plein déménagement natal : le coussin d’allaitement en équilibre sur le landau, le tout à faire rentrer dans la voiture bourrée à craquer : pas de panique, pas de panique. L’artiste avait exprimé de nombreuses fois son désir de paternité et la difficulté de son couple à concevoir. Garçon, fille ? Pas d’info, tout juste qu’il est « arrivé en fin d’année dernière ».

Public voit Mélanie Laurent en couple avec Lucas Bravo. La réalisatrice et le Gabriel d’Emily in Paris ont été spottés main dans la main à l’inauguration d’un hôtel à Disney Land. Le mag nous indique qu’ils viennent de finir un tournage ensemble, que leur « complicité » aurait débuté à cette occasion et qu’à la fin de la soirée, ils se sont éclipsés en même temps, toujours main dans la main. Une affaire qui roule ?

Chic et classe : l’allemande Heidi Klum a avoué être une folle de la fesse, avoir un placard entier de sextoys, et dans la même conversation, « avoir mangé plein de saucisses dans sa vie ». Finalement, elle avoue même être revenue à ses fondamentaux, et préféré l’allemande. Tom Kaulitz, son mari de 16 ans son cadet appréciera.

Le Prince Harry n’a pu voir son père que 45 minutes (30 selon Closer et Voici). Le Roi Charles avait aménagé son emploi du temps alors que son fiston avait sauté dans un avion quand on l’a prévenu que son père avait un cancer. Son frère William, lui, l’a tout simplement snobbé.

La Reine d’Espagne a failli paumer une fortune en pleine cérémonie officielle. Le fermoir de son magnifique bracelet en diamants et saphir a lâché, et pof, il s’est échoué sur le sol. Ni une, ni deux, Laetizia s’est précipitée pour le récupérer, s’accroupissant au pied de son mari. Pas folle, elle a solidement rattaché son butin à son poignet et bien vérifié qu’il était sécurisé.

Et pour finir, avant d’écouter Tracy Chapman : le Prince Harry aurait mis son véto contre le projet de Mémoires de Meghan. Renaud, 71 ans, a demandé Cerise (qui s’appellerait en fait Christine selon Closer, va comprendre) en mariage, elle a dit oui, les noces auront lieu au printemps. Un film entier avec Halle Berry a été jeté à la poubelle : « Mothership », tourné et monté, était définitivement trop nul pour être exposé au public. L’animateur Cyril Féraud est capable des pires jurons quand il est au volant, son préféré commançant par enc… Damian Hearst, l’artiste qui découpait des vaches pour les mettre dans le formol a sculpté un gâteau en forme de fœtus dans le ventre de sa mère pour l’anniversaire de sa fiancée enceinte. Miam

