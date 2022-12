Une vue des recommandations de l'application et du site Internet MonEcoWatt.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Quelles sont les meilleures solutions pour les batteries de secours en cas de coupures d’électricité ou de difficultés sur le plan énergétique ?

Jérôme Durel : Les batteries de secours vont surtout fonctionner pour les smartphones et les tablettes. Pour recharger son ordinateur portable, ce dispositif sera moins facile à trouver.

Au niveau des puissances, pour avoir une charge de smartphone il faut compter 5.000 à 6.000 Milliampères-heures. Si vous souhaitez avoir l’assurance d’avoir deux charges, il vaut donc mieux prévoir des batteries de 10.000 à 20.000 Milliampères-heures.

Selon les scénarios des potentielles coupures d’électricité et de délestages prévus, ces interruptions devraient durer au maximum deux heures consécutives. Il est donc possible d’utiliser dans ces conditions et face à ces coupures une batterie externe.

Les batteries externes peuvent être un bon investissement. Cela peut aider pour l’usage de secours en cas de coupure d’électricité et de courant pendant deux heures.

Face à cette crise énergétique et avec les risques de coupures d’électricité, quelles sont les applications à suivre ?

L’application la plus utile face à la crise est MonEcoWatt. Cette application va vous permettre de recevoir des notifications en cas de délestage dans votre zone géographique ou près de chez vous. Cette application va être essentielle pour cet hiver. Ce dispositif est très utile pour être alerté des coupures éventuelles d’électricité.

En revanche, pour « guérir », cela est plus complexe. A partir du moment où vous n’avez plus de courant, vous n’avez plus de connexion Internet. Il est alors très difficile d’interagir avec vos appareils au sein de votre logement. Ils seront éteints.

En revanche, il est possible d’utiliser des applications qui réduisent la consommation d’énergie. Cela permet d’anticiper ou de prévenir les coupures d’électricité.

Les applications des fournisseurs d’énergie sont aussi d’une grande aide. Elles permettent de piloter votre chauffage et vos usages. Ces applications vous permettent d’avoir une estimation de votre consommation électrique en direct ou en quasi temps réel. Engie propose notamment à ses clients l’application Ma Conso.

Certains services sont aussi accessibles. Certains peuvent être payants. Vous pouvez ainsi obtenir des radiateurs connectés, comme le fait Engie. Avec le dispositif Mon Pilotage Elec, vous avez la possibilité de contrôler et de piloter vos radiateurs à distance, vous permettant ainsi de mieux contrôler votre consommation.

Les thermostats connectés sont aussi une solution idéale. Ils permettent de piloter avec finesse la température au sein de votre logement. Les plus connus sont de la firme Netatmo. L’enseigne Nest, une filiale de Google, propose aussi des thermostats intelligents.

Quels sont les objets tech qui permettent de faire face à un black-out et à cette crise énergétique ?

Pour des difficultés liées à la lumière, en cas de coupures d’électricité, les téléphones portables sont une solution idéale. Les smartphones ont une lampe torche intégrée. En cas de coupures de maximum deux heures, l’éclairage grâce au téléphone portable sera d’une grande aide et la batterie du téléphone ne sera pas trop mise à rude épreuve.

Les applications MonEcoWatt et de vos fournisseurs d’énergie vont être utiles pour anticiper les éventuelles coupures à venir. Les messages d’alerte vous permettront de vous adapter.

Le problème des objets tech en cas de coupures d’électricité est que par définition la plupart de ces outils technologiques fonctionnent grâce à l’électricité. La technologie repose essentiellement sur le réseau et sur le courant électrique.