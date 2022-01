Dave Limp présente Astro, le robot d'Amazon, le 28 septembre 2021.

L’année 2021 fut difficile à bien des égards. Rassurez-vous, l’année 2022 est bien là et promet son lot de surprises et d’innovations : smartphones pliants, réalité virtuelle, nouveaux produits chez Apple…

Côté téléphonie, la grande tendance attendue pour 2022, c’est l’explosion des smartphones pliables. Le leader du marché, Samsung, a vu ses ventes exploser en 2021, avec notamment l’arrivée de deux modèles, les Z Fold 3 et Z Flip 3. Et cette année, deux nouveaux modèles pliables sont attendus. La marque à la pomme va-t-elle emboîter le pas ? Pour l’heure, aucune certitude à ce sujet.

En parlant d’Apple, l’IPhone 14 devrait marquer les esprits. Selon les rumeurs, il sera équipé d’un capteur photo de 48 MPixels, d’un capteur d’empreinte placé sous l’écran et d’un design complètement revisité. Affaire à suivre.

Toujours chez Apple, la grande nouveauté, c’est la possible arrivée de lunettes de réalité virtuelle ! Selon Ming-Chi Kuo, l'un des analystes à la pointe des avancées d'Apple, la firme californienne pourrait sortir au cours de l'année un casque de réalité augmentée mixte, capable de reconnaître les mouvements des mains, détecter des objets, suivre la direction du regard grâce à la position de l'iris, interpréter les expressions du visage en plus de la voix, se repérer dans l’espace… Le développement de ces lunettes est-il à un stade avancé ? L’avenir nous le dira.

Du côté des téléviseurs, une autre rumeur alimente les fantasmes : la démocratisation des écrans Micro-LED. Cette technologie propose les mêmes avantages que l’OLED mais avec une durée de vie plus longue et une luminosité plus élevée, tout en se passant de rétro-éclairage. Comme souvent, le principal inconvénient de cette technologie est son prix très élevé : le premier modèle de Samsung vaut la modique somme de 149 000 euros.

Le marché des cartes graphiques gaming devrait également présenter son lot de nouveautés. L’offre se limitait jusqu'à présent à un affrontement entre les gammes RTX chez Nvidia et Radeon chez AMD. Cette année, les premières cartes graphiques dédiées Intel, sous la dénomination ARC, devraient voir le jour.

De son côté, le groupe coréen LG devrait proposer une innovation révolutionnaire, la « Media Chair ». Il s’agit d’un écran géant pouvant changer d’orientation d’une simple pression. Un fauteuil massant est intégré pour recréer une immersion ultra réaliste. Il sera également possible d’y relier un vélo d’appartement pour aller rouler dans n’importe quelle région du monde sans quitter son salon. La Media Chair sera exposée au CES 2022 de Las Vegas qui se tient entre le 5 et le 8 janvier.

Côté maison, Amazon devrait sortir un nouveau robot domestique, nommé Astro. Véritable assistant sur roues, l’appareil, de la taille d’un aspirateur, cumule toutes les technologies maîtrisées par la société. Conçu pour sécuriser la maison et surveiller notre environnement, il dispose d’un écran de 25 centimètres qui permettra d’afficher des informations ou de réaliser des séances de visioconférence. Haut de 60 centimètres, automne et obéissant à la voix - avec Alexa - il disposera d’hauts parleurs, d’une caméra, d’un coffre de transport mais aussi de dizaines de capteurs permettant de cartographier l’intérieur de notre maison. Il sera proposé sur invitation pour la somme de 999,99 dollars. De nombreux ingénieurs se sont empressés d’émettre de fortes critiques à son sujet : cauchemar pour la vie privée, facilement piratable… Le petit robot aurait même des envies suicidaires et n’hésiterait pas à se jeter du haut des escaliers ! Des critiques évidemment balayées du revers de la main par Amazon, qui assure qu’Astro a passé avec succès toute une batterie de tests… 2022 réserve aux amateurs de technologie bien des surprises, pour le meilleur et pour le pire !

