Quand le forban affiche un ruban tricolore et quand un millimètre fait la différence : c’est l’actualité vendémiaire des montres

Un condensé de style qui se joue sur un millième de mètre (Bell & Ross).

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie , « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

RALF TECH : En bronze, façon 74 canons…

Un boîtier rond de taille raisonnable (41 mm), un style vintage plus sobreque les plongeuses « professionnelles » et militaires des collections Ralf Tech, une simplicité de bon aloi qui dénote un souci d’élégance : la collection Académie tient une place à part chez Ralf Tech, une des références les plus prometteuses de la nouvelle horlogerie française. Pour cette rentrée, voici une Académie royale taillée dans le bronze – « royale » parce que c’est ainsi qu’on nomme, traditionnellement, la Marine militaire française, qui n’est royale, mais républicaine depuis 1948, mais les marins ont un sens aigu des traditions. Le bronze est celui est celui des canons de cette Royale, dont le drapeau à fleur de lys a fait trembler les escadres de Sa Grâcieuse Majesté britannique à la fin du XVIIIe siècle – « Et merde pour le roi d’Angleterre ! » qui nous avait déclaré la guerre, sur nos côtes comme en Amérique. Ralf Tech oblige, cette Académie Royale en bronze est étanche à 200 m et elle a la décence de n’exiger que 2 200 euros pour s’accrocher à votre poignet – sachant que vous ne croiserez que très rarement d’autres poignets équipés d’un tel bronze « royal », puisque cette série n’existera qu’en une centaine d’exemplaire. N’est-il pas joli ce « Made in France » apposé sur le cadran ? Dommage que cette mention soit en anglais : il fut un temps où les vaisseaux de 74 canons – en bronze – de notre bon roi Louis XVI envoyaient par le fond tout ce qui parlait anglais sur les mers…

HERBELIN : Aujourd’hui mieux qu’hier…

Parangon de la bonne tradition horlogère française, la maison Herbelinpeut s’appuyer sans déroger sur un patrimoine qui dépasse les trois-quarts de siècle (cette marque familiale a été fondée en 1947). Dans les archives de la famille Herbelin, on trouve assez de pièces vintage pour encoder cette nouvelle montre Inspiration dont les 32 mm de rondeurs dorées, la petite seconde à six heures et le cadran à « secteurs » sous son verre saphir bombé pourraient avoir été dessinés voici un bon demi-siècle. Pour rassurer ces dames (et leur éviter de s’écailler les ongles en manipulant la couronne de remontage cannelée), le mouvement est électronique : pas le moindre souci de ponctualité pendant plusieurs années ! Sobre et chic, c’est une option raisonnable (499 euros) et apaisée pour une rentrée horlogère de qualité, la possibilité de choisir entre de nombreuses variantes de bracelets (matières et couleurs) n’étant qu’un des atouts supplémentaires de cette Inspiration décidément bien inspirée…

ICE-WATCH : Style et connexion en récréation…

Pour les premières bonnes notes de la rentrée scolaire, un cadeau intelligent: avec la nouvelle montre connectée Ice Smart Junior d’Ice-Watch (79 euros, avec cinq modèles au choix), les jeunes aventuriers et les petites aventurières de l’école peuvent s’initier aux plaisirs de l’interactivité – non seulement rester en contact avec les parents, mais également contrôler leur activité physique (sports, alarmes, sommeil, messages, notifications, etc.), mais également jouer avec un accessoire ludique et coloré dans l’esprit des univers de la mode. 35 mm de technologie, de style et de sécurité au poignet : dans la cour de récréation, cette Ice Smart Junior – qui a tout d’une « grande » et qui est une vraie montre connectée – va créer des sujets de conversation autrement plus passionnants que les histoires d’abayas à la porte des collèges !

LE FORBAN : Une sportive chic et tricolore…

Le vrai nom de la marque, c’est « Le Forban Sécurité Mer », mais les amateursse contentent du « Forban », puisque cette nouvelle marque (relancée en 2019) a repris les traditions de la maison française « Le Forban », très appréciée des amateurs de montres nautiques dans les années 1960-1970 – même la Marine nationale en achetait pour ses plongeurs ! Voici donc une nouvelle « Rochelaise », les deux séries précédentes ayant été une « Brestoise » et une « Malouine ». On reste ici dans l’esprit des « plongeuses » traditionnelles, avec un boîtier « tortue » en acier de taille raisonnable (39 mm), une couronne vissée pour l’étanchéité à 150 m, un style « compressor » avec la seconde couronne qui actionne la lunette graduée intérieure, deux couleurs de cadran (bleu minéral ou vert océan) et un mouvement automatique ultra-fiable. Soit une « montre-outil » sport chic, performante et très stylée, qui a la politesse d’être une des plus intéressantes propositions de cette rentrée 2023, tant par son allure que par son prix (740 euros sur bracelet Tropic en silicone, 790 euros sur bracelet acier). Sur le fond, un nœud en cordage qui constitue un hommage à l’ancienne Corderie royale de Rochefort, toute proche du grand port de guerre qu’était La Rochelle. Bravo pour le ruban tricolore qui nous rappelle que Le Forban est une noble référence de la nouvelle horlogerie française !

BELL & ROSS : Un petit millimètre qui fait la différence…

Si une montre symbolise bien les évolutions stylistiques de la montreau cours de ces deux dernières décennies, c’est clairement la ligne des BR carrées de Bell & Ross. En 2006, ce boîtier de 46 mm était totalement disruptif par sa taille [les années 2000 ont plébiscité le passage de 38 mm à 44 mm des montres masculines], mais l’esthétique puissante de cette BR 01 l’a vite imposée parmi les rares nouvelles vraies icônes horlogères du XXIe siècle. Très vite, Bell & Ross en a proposé une série en 42 mm, largement déclinée depuis dans tous les goûts. Voici à présent une BR 03 en 41 mm, dont toutes les proportions ont été revues pour conserver l’impact visuel de la montre et son style très marqué, tout en l’adaptant à la nouvelle demande de boîtiers plus modestes. Un millimètre de moins, c’est un tout petit pas géométrique pour l’homme, mais un grand pas pour l’horlogerie ! Miracle : l’icône n’a rien perdu de sa puissance attractive, mais elle a beaucoup gagné en force de conviction au poignet : mieux qu’un changement dans la continuité, c’est un condensé stylistique parfaitement maîtrisé, alors que l’exercice graphique n’était pas évident [il a fallu revoir le moindre élément pour s’adapter à cette taille]. Les multiples propositions de cadrans (bleu, cuivre, noir, vert militaire, tabac soleillé, etc.) et de boîtiers (acier, céramique pour l’instant) devraient séduire une nouvelle génération d’amateurs – y compris dans les rangs féminins – de montres dotées d’un fort caractère, mais qui savent rester portables en toutes circonstances, en costume ou en tailleur comme en bermuda. En prime, un mouvement automatique qui est un vrai « tracteur », le tout demeurant comme il se doit Swiss Made. Cette nouvelle BR 03 sera l’arme secrète de Bell & Ross pour (re)conquérir de nouvelles « parts de poignet » dans le monde entier…

BON À SAVOIR : En vrac, en bref et en toute liberté… »

•••• SWATCH x BLANCPAIN : cet hommage de Swatch à la légendaire montre de plongée Fifty Fathoms de Blancpain sera-t-il le « gros coup » de la fin de l’année, tout comme l’hommage de la MoonSwatch à la Speedmaster d’Omega avait relancé une marque Swatch plutôt en perdition au cours de ces dernières années ? Difficile de faire des prédictions dans ce domaine, mais il faut admettre que la nouvelle Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms est plutôt réussie, chacun des cinq premiers modèles dévoilés se trouvant dédié à un des océans de la planète (Arctique, Pacifique, Atlantique ci-dessous, Indien et Antarctique), avec des détails de présentation et de couleurs qui diffèrent d’une version à l’autre. Cette série de montres en biocéramique (un matériau dérivé du plastique) s’affiche avec un boîtier de 42 mm et un bracelet issu de filets de pêche recyclés : elle est dotée du mouvement automatique Sistem51, d’où son prix relativement élevé (390 euros), et elle ne sera disponible que dans certaines boutiques Swatch, à raison d’une montre par personne et par jour – ce qui devrait créer un effet de pénurie favorable à la spéculation sur le marché gris. Les paris sont ouverts : la maison Swatch peut-elle vendre à nouveau un million de ces nouvelles « Scuba » comme elle avait vendu, en 2022, un bon million de ses « MoonSwatch » ? •••• GENEVA WATCH DAYS : les derniers lampions de la fête sont éteints et la grande tente qui faisait face au lac a été démontée, mais tous les participants – marques « officielles », corsaires venus en off et surtout visiteurs (professionnels de la montre ou collectionneurs privés) sont repartis enchantés après une édition très réussie de ce rendez-vous désormais incontournable de la rentrée horlogère. Beaucoup d’animations inédites ont permis de faire oublier un bilan créatif assez modeste, la plupart des marques ayant préféré garder leurs « bombes » pour la fin de l’année. Peu importe, les Geneva Watch Days ont prouvé leur pertinence pour rassembler toute la communauté horlogère à la rentrée des vacances d’été, histoire de bien lancer les opérations pour une fin d’année qui s’annonce fertile en événements horlogers (Dubaï Watch Week, Grand Prix d’horlogerie de Genève, Only Watch, enchères d’automne, etc.)…

