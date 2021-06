Pourquoi la constellation de satellites Starlink menace la couche d'ozone ; Ces exoplanètes d'où des civilisations extraterrestres pourraient nous observer

Photo prise avec une longue exposition montrant la trace de satellites Starlink.

Ces exoplanètes d'où des civilisations extraterrestres pourraient nous observer

Depuis la découverte de la première exoplanète en 1995, les astronomes en ont débusqué plusieurs centaines. Des milliers même. Avec toujours, l'espoir secret d'y rencontrer quelques civilisations extraterrestres. Aujourd'hui, une équipe adopte le point de vue inverse. Et nous apprend que s'il existe des extraterrestres dans les environs, leur attention a peut-être bien été attirée par notre Terre !

Pourquoi la constellation de satellites Starlink menace la couche d'ozone

Le mystère de l’affaiblissement de l’éclat de Bételgeuse a enfin été résolu

La combustion des satellites en fin de vie et des carburants des fusées pourrait engendrer un nouveau trou dans la couche d'ozone et bouleverser le climat mondial. En cause : la grande quantité d'aluminium contenue dans ces milliers de satellites.

Les astronomes face à de nouvelles questions sur l’origine de la matière dans la Voie lactée

Étudier le rayonnement cosmique permet aux chercheurs de comprendre comment notre Univers produit de la matière et la distribue dans l'espace. Et des astronomes observent aujourd'hui, avec étonnement, que le spectre des rayons cosmiques du fer est très différent des autres. De quoi soulever de nouvelles questions sur l'origine de la matière dans la Voie lactée.

Un grand pas en avant dans la détection de biosignatures sur d'autres planètes

Des chercheurs ont détecté une biosignature. La preuve de l'existence d'une forme de vie ! L'annonce, toutefois, appelle à une certaine retenue. Car la forme de vie en question a été détectée... sur Terre. Mais la technique pourrait, bientôt, aider à trouver des biosignatures ailleurs dans l'Univers.

Et les astronomes découvrirent comment se mirent à briller les premières étoiles

La comète géante Bernardinelli-Bernstein fonce à travers le Système solaire

Détecté il y a presque sept ans mais identifié seulement récemment, un objet cométaire, peut-être de la taille d'une planète naine, fonce vers le Soleil. Sur une orbite particulièrement excentrique, cette comète géante baptisée aujourd'hui C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) provient du mythique nuage de Oort, aux confins du Système solaire.

