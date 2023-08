Pour voler les voitures d'aujourd'hui, les voleurs ont recours à la haute technologie et voilà comment s'en prémunir

Les voitures sont des systèmes informatiques complexes.

Les voitures deviennent de plus en plus sophistiquées. Les manières de les voler également.

De nos jours, les voitures sont des centres informatiques sur roues. Les véhicules d'aujourd'hui peuvent contenir plus de 100 ordinateurs et des millions de lignes de code logiciel. Ces ordinateurs sont tous reliés en réseau et peuvent gérer tous les aspects de votre véhicule.

Il n'est donc pas surprenant que le vol de voiture soit également devenu une technologie de pointe.

Les uns et les zéros pour arriver à son but

Les ordinateurs d'un véhicule peuvent être divisés en quatre catégories. De nombreux ordinateurs sont dédiés au fonctionnement du groupe motopropulseur du véhicule, y compris le contrôle du carburant, de la batterie ou des deux, la surveillance des émissions et le fonctionnement du régulateur de vitesse.

La deuxième catégorie est dédiée à la sécurité. Ces ordinateurs collectent des données du véhicule et de l'environnement extérieur et fournissent des fonctions telles que la correction de trajectoire, le freinage automatique et la surveillance de la marche arrière.

La troisième catégorie est celle des systèmes d'infodivertissement qui diffusent de la musique et des vidéos et peuvent s'interfacer avec vos appareils personnels grâce aux communications sans fil Bluetooth. De nombreux véhicules peuvent également se connecter à des services cellulaires et fournir une connectivité Wi-Fi.

La dernière catégorie est celle des systèmes de navigation, y compris le système GPS de la voiture.

Les ordinateurs d'une catégorie doivent souvent communiquer avec ceux d'une autre catégorie. Par exemple, le système de sécurité doit pouvoir contrôler le groupe motopropulseur et les systèmes d'infodivertissement.

L'une des différences entre le réseau de votre voiture et un réseau informatique classique est que tous les appareils de la voiture se font confiance. Par conséquent, si un pirate peut accéder à un ordinateur, il peut facilement accéder aux autres ordinateurs de la voiture.

Comme pour toute nouvelle technologie, certains aspects des voitures d'aujourd'hui compliquent la tâche des voleurs, tandis que d'autres la facilitent. Il existe plusieurs méthodes pour voler une voiture qui sont rendues possibles par la technologie d'aujourd'hui.

Détournement des clés sans fil

L'une des caractéristiques de la haute technologie est l'utilisation de l'entrée sans clé et du démarrage à distance. L'accès sans clé est devenu courant sur de nombreux véhicules et est très pratique. Le porte-clés que vous possédez est couplé à votre voiture à l'aide d'un code que la voiture et le porte-clés connaissent, ce qui vous empêche de démarrer d'autres voitures. La différence entre l'entrée sans clé et les télécommandes qui déverrouillent votre voiture est que les télécommandes d'entrée sans clé émettent en permanence, de sorte que lorsque vous vous approchez de votre voiture et que vous touchez la porte, celle-ci se déverrouille. Dans le cas des anciens porte-clés, il fallait appuyer sur un bouton pour déverrouiller la porte de la voiture, puis utiliser la clé pour la démarrer.

Les premiers porte-clés sans clé transmettaient un code numérique à la voiture, qui se déverrouillait alors. Les voleurs ont rapidement compris qu'ils pouvaient écouter le signal radio et l'enregistrer. Ils pouvaient ensuite "rejouer" l'enregistrement et déverrouiller la voiture. Pour renforcer la sécurité, les nouveaux porte-clés utilisent un code à usage unique pour ouvrir la porte.

Les voleurs peuvent s'emparer du porte-clés sans fil de votre voiture même lorsque celle-ci se trouve chez vous.

L'une des méthodes de vol consiste à utiliser deux appareils pour créer un pont électronique entre le porte-clés et la voiture. Une personne s'approche de la voiture et utilise un dispositif pour inciter la voiture à envoyer un code numérique utilisé pour vérifier le porte-clés du propriétaire. L'appareil du voleur envoie ce signal à un complice qui se trouve près du domicile du propriétaire et qui transmet une copie du signal de la voiture. Lorsque la télécommande du propriétaire répond, l'appareil situé près de la maison envoie le signal de la télécommande à l'appareil situé près de la voiture, et la voiture s'ouvre. Les voleurs peuvent alors partir, mais une fois qu'ils ont éteint la voiture, ils ne peuvent plus la redémarrer. Les constructeurs automobiles cherchent à résoudre ce problème en s'assurant que le porte-clés se trouve dans la voiture avant de la conduire.

Piratage du réseau

Le réseau utilisé par tous les ordinateurs d'une voiture pour communiquer s'appelle un bus de réseau de contrôleurs. Il est conçu pour permettre aux ordinateurs d'une voiture d'envoyer des commandes et des informations les uns aux autres. Le bus CAN n'a pas été conçu pour la sécurité, car tous les dispositifs sont supposés être autonomes. Mais cette présomption rend le bus CAN vulnérable aux pirates informatiques.

Les voleurs de voitures tentent souvent de s'introduire dans le bus CAN et, de là, dans les ordinateurs qui contrôlent le moteur de la voiture. L'unité de contrôle du moteur stocke une copie du code de la clé sans fil, et les voleurs peuvent le cloner sur un porte-clés vierge qu'ils utiliseront pour démarrer la voiture de la victime. Une autre méthode consiste à accéder au système de diagnostic embarqué d'une voiture par le biais d'un port physique ou d'une connexion sans fil destinée aux techniciens de réparation. Les voleurs qui accèdent au système de diagnostic embarqué accèdent au bus CAN.

Une autre méthode de piratage de réseau consiste à percer un phare pour atteindre le bus CAN via une connexion câblée directe.

L'attaque du passé

Les voleurs modernes essaient également le piratage USB, qui exploite un défaut de conception dans les véhicules Hyundai et Kia. Il s'agit davantage d'un vieux câblage de voiture que d'un problème informatique de haute technologie. On l'appelle le piratage USB parce que lorsque les voleurs pénètrent dans une voiture, ils cherchent une fente dans la colonne de direction. Il s'avère qu'un connecteur USB s'insère dans cette fente, ce qui permet de mettre le contact.

Il suffit donc de briser la vitre, d'insérer un connecteur USB et de démarrer la voiture. Cette technique est devenue tristement célèbre grâce à un groupe de jeunes voleurs de voitures de Milwaukee, les Kia Boyz, qui se sont fait connaître sur TikTok.

Hyundai et Kia ont publié une mise à jour qui corrige la vulnérabilité en exigeant que le porte-clés soit dans la voiture avant de pouvoir la démarrer.

Limiter la vulnérabilité de votre voiture

Étant donné qu'il existe un grand nombre de modèles de voitures différents et que leur complexité ne cesse de croître, il est probable que les voleurs continueront à trouver des moyens nouveaux et créatifs de voler des voitures.

Que pouvez-vous donc faire ? Certaines choses sont toujours les mêmes : Gardez votre véhicule fermé à clé et ne laissez pas votre porte-clés à l'intérieur. Ce qui est nouveau, c'est de maintenir le logiciel de votre véhicule à jour, comme vous le faites avec votre téléphone et votre ordinateur.



Cet article a été initialement publié sur The Conversation, retrouvez l'article original ici