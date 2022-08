Pollution : les résidus chimiques excèdent les niveaux de sécurité un peu partout sur Terre

Des travaux scientifiques montrent que l'eau de pluie dans la plupart des endroits sur Terre contient des niveaux de résidus chimiques alarmants.

Martin Scheringer est le président du conseil de fondation du Food Packaging Forum. Il est professeur de toxicologie environnementale à l'université Masaryk en République tchèque et chercheur principal à l'ETH Zurich en Suisse. Ses recherches visent à mieux comprendre le devenir des produits chimiques anthropiques et l'exposition humaine et environnementale qui en résulte. Il s'agit notamment de l'analyse des tendances temporelles des produits chimiques dans les tissus humains, de l'exposition humaine à des produits chimiques à usages multiples et de la modélisation pharmacocinétique. Il est président du conseil d'administration du Groupe international sur la pollution chimique (IPCP).

Atlantico : Tout d'abord, que sont exactement les PFAS ?

Martin Scheringer : Les PFAS (composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés) sont des produits chimiques organiques où le fluor est lié au carbone. Ils sont très stables et ne sont pas dégradés dans l'environnement. Ils sont utilisés pour fabriquer des agents d'imprégnation contre l'eau et aussi l'huile/les graisses, utilisés sur les textiles, les meubles, les emballages alimentaires et de nombreux autres matériaux ; ils sont également utilisés comme tensioactifs qui réduisent la tension superficielle des liquides, et dans de nombreuses autres applications. Voici un bon aperçu.

Votre étude montre que les niveaux de PFAS dans l'eau de pluie à travers le monde dépassent souvent "largement" les niveaux recommandés ? Comment avez-vous mesuré cela ? Quelle est l'importance de ce phénomène ?

Nous n'avons pas mesuré nous-mêmes les niveaux de PFAS dans l'eau de pluie, mais nous les avons tirés de plusieurs études individuelles (elles sont toutes énumérées dans notre article, ainsi que nos critères de sélection). Les résultats sont importants car ils montrent que ces produits chimiques sont devenus "incontrôlables" et qu'ils sont présents dans le monde entier à des niveaux préoccupants pour la santé humaine, même dans l'eau de pluie. Elles n'impliquent pas que les gens présentent très vite de forts symptômes, mais elles signifient que même l'eau de pluie, qui est normalement considérée comme propre, montre "l'empreinte humaine". D'autres masses d'eau, y compris les eaux souterraines, sont contaminées par des niveaux beaucoup plus élevés de PFAS dans de nombreuses régions du monde, et ces contaminations ont provoqué des effets chez les humains, y compris des maladies graves comme le cancer, voir ces deux liens : ici et ici.

Comment expliquer des niveaux aussi élevés ?

Ils sont causés par le fait que les PFAS considérés dans notre publication ne sont pas dégradés dans l'environnement, c'est pourquoi ils sont appelés "produits chimiques éternels". Ils ont été utilisés en quantités suffisamment importantes au cours des 50 dernières années environ pour qu'on puisse maintenant les détecter partout (car ils ne disparaissent pas). La poursuite des émissions conduira à des niveaux encore plus élevés ; la seule façon d'arrêter cette augmentation est de restreindre l'utilisation de ces produits chimiques.

Quelles sont les conséquences concrètes des niveaux élevés de PFAS ?

Nous écrivons dans le document : " Nous ne jugeons pas nécessaire de démontrer la prévalence des effets sur la santé humaine au niveau mondial dus à l'exposition aux PFAS pour prouver notre hypothèse [qui est : qu'en raison de la propagation mondiale des PFAS, de l'irréversibilité de l'exposition aux PFAS et des effets biologiques associés, une nouvelle limite planétaire pour les PFAS a été dépassée...], et nous espérons que des effets aussi répandus dans la population humaine ne seront jamais observés.

Nous ne tentons pas de déterminer laquelle des nombreuses directives (voir la compilation (58)) est basée sur les preuves empiriques les plus solides concernant les effets, car un tel jugement ne relève pas de notre expertise. Ce que nous voulons dire, c'est que les avis sanitaires fondés sur les risques les plus stricts sont souvent bien inférieurs aux niveaux environnementaux, ce qui devrait être une source d'inquiétude et une raison de prendre des mesures strictes."

Personne ne sait exactement quelles peuvent être les conséquences. Une exposition à long terme à des niveaux relativement faibles peut entraîner des effets après de nombreuses années. Mais, comme je l'ai dit plus haut, il est alarmant que des produits chimiques toxiques soient présents partout sur la planète à des niveaux préoccupants pour la santé humaine.

Que savons-nous ou présumons-nous du risque sanitaire et environnemental associé aux PFAS ?

Les effets des PFAS sur la santé sont nombreux, notamment le cancer, les lésions hépatiques et rénales, la réduction du poids/de la taille de la progéniture, la réduction du nombre de spermatozoïdes, la réduction de la réponse immunitaire, etc. Voir, par exemple, plusieurs des articles référencés ici.

La seule solution possible est-elle de restreindre l'utilisation de ces composants ? Est-ce faisable à l'heure actuelle ? Avons-nous des substituts ?

Oui, parce que les PFAS dont nous avons parlé dans notre article ne se dégradent pas dans l'environnement, le seul moyen d'action est de restreindre leur utilisation (et celle de leurs précurseurs, qui se transforment dans l'environnement en ceux dont nous avons parlé). Dans de nombreux cas, il est possible de remplacer les PFAS, notamment dans les produits de consommation, comme l'explique cet article de notre équipe.

Pour identifier les utilisations où les PFAS ne peuvent pas être remplacés, nous avons préconisé le "concept d'utilisation essentielle".