Pollution au plastique : la tech au secours des océans

Les technologies peuvent-elles apporter des solutions aux problèmes de pollution ?

Il est par ailleurs spécialisé dans le suivi des déchets en mer et sur le littoral, leur dégradation et leurs impacts sur la faune marine. A ce titre, il coordonne un groupe européen en support à la mise en place de la directive Stratégie pour le milieu marin.

Atlantico : Alors que la pollution des océans des océans est un sujet majeur, quelles sont les méthodes employées pour lutter contre ce fléau ?

François Galgani : La méthode principale reste la prévention : le recyclage, le traitement des eaux, l’éducation … Une fois que les plastiques sont dans l’environnement, il faut savoir si on peut aller les nettoyer. C’est ce que l’on fait uniquement si les polluants ont de la valeur. Par exemple, des filets de pêches coûtent des milliers d’euros. Si ce filet n’est pas trop en profondeur, on peut le récupérer, le réparer et le réutiliser. Des marchés existent et certaines entreprises sont spécialisées dans ces activités. Notons qu’il est possible de créer des textiles ou des vêtements avec ces filets. Il y a aussi une valeur indirecte : en nettoyant une plage, on relance le tourisme. Mais surtout, il s’agit de sauver la planète, tout simplement.

En réalité, nettoyer des océans qui se situent à 3000 km au large n’est pas toujours rentable. Pour y aller, les émissions de carbone sont énormes. 400 000 millions de tonnes de plastiques sont produits chaque année et 95% des déchets sont dans le fond. Les déchets en surface ne représentent qu’une toute petite partie de cette solution, sans compter le fait qu’il est très compliqué de les récupérer sans prélever des algues, des tortues … Les scientifiques essayent de prendre ce problème en compte mais cela réduit leur capacité à réduire la pollution. De plus, une fois récupérés, les plastiques sont souvent dégradés et il n’est plus possible de les recycler. La solution est donc d’éviter la pollution en amont. Il faut aussi fournir un maximum d’efforts sur les estuaires, avant que les plastiques soient emportés au large.

Dans quelle mesure les technologies peuvent apporter des solutions à ces problèmes de pollution ?

Pour moi, les nouveaux matériaux représentent l’avenir en matière de lutte contre la pollution. De grandes équipes de scientifiques travaillent à ce sujet. Par exemple, des scientifiques américains fabriquent des plastiques en réticulant les polymères avec des molécules spécifiques. Le plastique est fabriqué, utilisé, mais lorsqu’on le récupère, on le met dans un bain spécifique qui permet de récupérer leurs fibres. Fabriquer un plastique de ce type permet de séparer les additifs, les liants et les fibres. Cette solution est miraculeuse. Une société française utilise des enzymes qui permettent de dégrader certains types de polyéthylène, notamment ceux utilisés dans les bouteilles.

Enfin, il est important de mettre l’accent sur les infrastructures. Cela permet de faciliter le tri en séparant les différents plastiques. Il faut bien comprendre que les plastiques qu’on met dans les poubelles jaunes sont de divers types. C’est ce qui pose problème lors du recyclage, puisqu’il faut les trier en amont. Cela représente un surcoût, et c’est pour cela que le recyclage n’est pas encore généralisé. Certains procédés chimiques permettent de faire ce tri, ce qui représente une solution technique très intéressante.

Dans quelle mesure pourrait-on s’attaquer à la pollution plastique dans les rivières, avant que l’eau ne soit déversée dans les océans ?

Cela permettrait d’optimiser la stratégie de collecte. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n’est pas la solution miracle car de nombreux plastiques arrivent dans les océans sans passer par les rivières. Disons que les cours d’eau représentent des apports importants et sont simplement plus faciles à nettoyer. Il est donc primordial de s’y intéresser, de faire des efforts pour les nettoyer, mais cela ne changera rien au problème de fond.