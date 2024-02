Petits conseils pour bien choisir son abonnement à un chatbot d’intelligence artificielle

Tout le monde veut ses 20 $ par mois pour avoir accès à son meilleur chatbot d'IA. Le choix de l'utilisateur dépend des fonctionnalités qui sont importantes pour vous.

Daniel Ichbiah est écrivain et journaliste, spécialisé dans les jeux vidéo, les nouvelles technologiques, la musique et la production musicale.

Atlantico : Quels sont les meilleurs conseils à suivre pour bien choisir son abonnement à un chatbot d'intelligence artificielle ?

Daniel Ichbiah : Tout dépend si vous devez produire des images ou uniquement du texte. Si vous vous contentez de texte, la version gratuite de ChatGPT ou encore Google Bard sont bien, mais si on veut analyser des images et produire de belles images, l’abonnement à ChatGPT ou alors la version payante de Google peut être envisagée. Le ChatGPT basique se débrouille pas mal déjà avec le texte, mais idéalement, si on veut faire du professionnel, il vaut mieux passer la version payante (20 dollars par mois).

Est-il possible de tester certains logiciels ou versions pour avoir la garantie qu'ils correspondent bien à nos attentes ?

Pour certains d’entre eux oui, mais sinon s’il faut s’en tenir à la version payante mais on peut essayer ChatGPT ou Midjourney pendant un mois et se désabonner si l’on n’est pas satisfait.

Il faut savoir aussi pour les gens qui ne sont pas intéressés à payer pour ChatGPT et qui veulent le tester, qu’il y a quand même ce qu'on appelle Microsoft Copilot. Comme Microsoft est devenu le premier actionnaire de OpenAI et donc la société qui produit, Microsoft intègre une version adaptée de la version de la version payante de GPT qui s'appelle Copilot, même si on ne va pas y retrouver toutes les fonctionnalités de ChatGPT.

Quel abonnement et quel logiciel choisir pour une utilisation de l’IA sur le plan professionnel ?

Pour l'instant, la version payante de ChatGPT n'a pas de concurrent. Je donne beaucoup de conférences. J'utilise énormément ChatGPT pour me poser des questions et ça, pour moi, c'est la caractéristique qui distingue ChatGPT de ses concurrents, y compris Bard de Google. Bard est très bien si on lui pose des questions. Mais pour moi la force incroyable de ChatGPT, c'est qu'on peut renverser la situation et l'amener à ce que lui nous pose des questions. Par exemple, vous allez donner demain une conférence sur le bitcoin ou sur le développement durable. Vous lui demandez de vous poser des questions, de jouer le rôle d'un spectateur très remonté et de poser des questions complexes. Il le fera. Il vous dira même si vous répondez bien ou si ce n’est pas le cas, quelle est la bonne réponse.

Il y a aussi des extensions de Google qui s'appellent Gemini et aussi Lumière, mais en France cela n’est pas disponible. Il y a malgré tout diverses solutions qui peuvent être intéressantes pour les gens qui ne sont pas disposés à payer. Il y a par exemple une interface qui s'appelle Poe, laquelle donne accès à énormément d’IA avancées.

Il y a aussi des IA qui émergent qui sont assez étonnantes comme Gamma qui peut vous faire une présentation PowerPoint à partir d'une simple phrase ou même un site web entier. Il y en a une autre, qui vous permet de discuter avec des célébrités. Si vous voulez créer une entreprise, vous pouvez en discuter avec Elon Musk. Cette IA s’appelle Character.

Quel est le meilleur choix pour une utilisation plus ludique, artistique ou créative ?

L’offre est devenu pléthorique. Si vous voulez faire de la vidéo, il y a plusieurs offres, comme Gen-2 ou Pika Labs. Il y a des applications comme Vocal Remover qui enlève la voix d'une chanson. C'est assez marrant. Par exemple, si vous voulez faire un concert de karaoké à la maison, il y a énormément d'IA maintenant qui sont spécialisées. Il y a aussi des applications qui font de l’out painting : vous prenez une photographie et ça vous étend le décor, ça vous met le décor à gauche et à droite de façon réaliste.