Perseverance : écoutez les premiers sons de Mars enregistrés par le micro de la SuperCam. L'Homme de Néandertal aurait disparu 20.000 ans plus tôt qu'on ne le pensait.

Et aussi : La Chine et la Russie signent un accord pour la construction d'une station lunaire ; Trou de ver : un nouvel espoir pour les voyages interstellaires ? ; Hubble a observé une exoplanète qui perd son atmosphère et la reconstitue.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Perseverance : écoutez les premiers sons de Mars enregistrés par le micro de la SuperCam

Le micro français, réalisé par Isae-Supaéro Toulouse, est entré en action sur Mars. Installé sur SuperCam, ce microphone a acquis les premiers sons de la planète Mars qui jusque-là étaient inconnus. Le vent martien est entendu avec une très belle qualité sonore et comme si nous étions sur place !

Lire la suite sur Futura Sciences

L'Homme de Néandertal aurait disparu 20.000 ans plus tôt qu'on ne le pensait

C'est en 1886 que des chercheurs ont découvert, pour la première fois, des ossements humains dans la grotte de Spy (Belgique). Des ossements appartenant aux derniers survivants de l'Homme de Neandertal en Europe. Et une nouvelle datation de ces ossements suggère aujourd'hui justement que Neandertal a disparu de nos contrées plus tôt que les pensaient les chercheurs.

Lire la suite sur Futura Sciences

La Chine et la Russie signent un accord pour la construction d'une station lunaire

Pour ne pas laisser les États-Unis, seuls sur la Lune, s'accaparer des ressources naturelles et s'approprier de grands territoires comme le permet le Space Act of 2015, la Chine et la Russie ont décidé de coopérer dans la réalisation d'une station internationale de recherche lunaire. Cette station pourrait soit être une base en dur installée au pôle sud, soit une station spatiale orbitale. Un mémorandum d'accord vient d'être signé entre les agences spatiales chinoise et russe qui invitent également tous les pays à y participer.

Lire la suite sur Futura Sciences

Trou de ver : un nouvel espoir pour les voyages interstellaires ?

Dans l'état actuel des connaissances, jamais un Homo sapiens ne pourra faire le tour de la Voie lactée. Mais des chercheurs continuent à vouloir faire mentir cette prédiction en explorant des spéculations sur des trous de ver traversables ouvrant la voie aux voyages interstellaires transluminiques.

Lire la suite sur Futura Sciences

Hubble a observé une exoplanète qui perd son atmosphère et la reconstitue

Le télescope Hubble a permis de découvrir que l'atmosphère de l'exoplanète GJ 1132 b, une petite superterre, était anormalement riche en hydrogène pour son âge. Les planétologues en ont déduit qu'il s'agissait d'une atmosphère secondaire continuellement maintenue par de colossales éruptions volcaniques dégazant son manteau.

Lire la suite sur Futura Sciences