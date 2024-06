Les tests CAPTCHA permettent de vérifier si un visiteur d'un site Web est un humain ou un robot.

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Atlantico : Les tests CAPTCHA permettent de vérifier si un visiteur d'un site Web est un humain ou un robot. Ils deviennent de plus en plus difficiles. Comment expliquer ce phénomène ?

Fabrice Epelboin : Cela est lié aux progrès de l’intelligence artificielle. Certains tests vont être assez difficiles à déchiffrer et vont vous empêcher de voir. Les résultats sont surprenants dans la capacité de la machine à faire évoluer les tests et pour les rendre plus difficiles, y compris pour les humains.

Comment cela s’explique d'un point de vue technique ? Est-ce lié à des difficultés techniques ?

Cela est lié à la capacité qu'a l'intelligence artificielle aujourd'hui, à savoir lire un CAPTCHA. Ce concept était là pour justement faire la distinction entre des humains et des machines. Ce modèle est battu en brèche par la nouvelle génération d'intelligence artificielle qui est arrivée et qui s’immisce à travers chaque étape.

Comment s'adapter face à cette difficulté croissante des tests CAPTCHA ? Y aurait-il des possibilités de mieux s'adapter face à cette difficulté ?

A travers le CAPTCHA, vous touchez du doigt l'un des épiphénomènes de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies. Mais ce n'est rien par rapport aux bouleversements qui nous attendent et qui sont déjà présents pour beaucoup de gens. Il y a une quantité grandissante d'utilisateurs qui font appel à des applications au quotidien. Le CAPTCHA nous donne l’occasion de toucher du doigt un élément plutôt amusant. Il est de plus en plus compliqué de distinguer entre un homme et une machine.

Par rapport aux progrès de l'IA pour les CAPTCHA, les concepteurs de l'IA pourraient-ils permettre de modifier ces éléments pour avoir des CAPTCHA moins difficiles à déchiffrer ?

Malheureusement non, ce n'est pas comme cela que ça marche. Et par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que dans les grands modèles d'intelligence artificielle sur le marché, il y en a plusieurs qui sont en open source. Il est possible d’adapter le code, de le faire tourner et d’en faire ce que l’on veut. Ce n’est donc pas une piste envisageable.

Google a acquis reCaptcha en 2009 qui a effectivement fait du captcha où l'humain n'a plus besoin d'interagir et qui nécessite toutes les connaissances de votre navigation sur internet. Les grands groupes de la Silicon Valley n'auraient-ils pas un rôle à jouer face à cette difficulté des CAPTCHA ?

Les grands groupes et surtout les petites start-ups réfléchissent à ce qui va suivre après les CAPTCHAS, à ce qui pourra permettre de distinguer l'homme de la machine.

Il ne faut pas perdre de vue que le CAPTCHA, tel que l’a mis en place Google typiquement, servait aussi et peut être même avant tout à alimenter ces fameuses intelligences artificielles. On vous demande de distinguer entre des lapins et des tortues sur sur une grille de neuf choix. Très concrètement, cela permet de demander à la machine d’apprendre à distinguer un lapin d'une tortue. Des milliards d'interactions avec de tels CAPTCHAS ont permis d'arriver à l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a plusieurs formes d’IA mais les CAPTCHAS essayent d'être plus intelligents pour dissuader les robots. Ils essayent également d'en faire une expérience plus fluide pour les humains. Mais cela ne fonctionne pas.

Est-ce qu’il y aurait des alternatives ? Comment faire face à cette difficulté grandissante des CAPTCHAS qui deviennent de plus en plus durs ?

La solution pour surmonter cette difficulté va émaner d’une strat-up innovante. Cela ne devrait pas tarder mais nous assistons à une course à l'échalote avec les intelligences artificielles.

Il s’agit presque des mêmes difficultés dans le monde enseignant pour repérer les copies qui ont été écrites par ChatGPT. Cela n’est pas forcément évident. Il existe des solutions mais qui ne sont pas vraiment fiables. Les logiciels et l’IA s’améliorent au fil des versions.

Ces tests CAPTCHA plus difficiles concernent-ils des sites en particulier ? Pourquoi ces CAPTCHAS sont de plus en plus difficiles ?

Objectivement, la situation est aujourd'hui dans une impasse. Quels que soient les systèmes, certaines machines arrivent à passer et à détourner les tests CAPTCHA. C'est pour cela qu’il y a tant de faux comptes sur les réseaux sociaux. Les CAPTCHAS offrent une quantité ahurissante de choses qui peuvent être automatisées là où les concepteurs ont voulu les réserver uniquement à des utilisateurs humains.

Est-ce que les sociétés de cybersécurité ou des spécialistes pourraient apporter des solutions dans cette utilisation de l'intelligence artificielle dans ces tests captcha ou dans d'autres domaines pour réguler et limiter ces difficultés tout en garantissant la sécurité du test ?

En réalité, c'est déjà le cas. Il y a un marché gigantesque afin d’apporter des solutions. Une boîte de CAPTCHAS s'est faite racheter une fortune par Google en 2009 et le marché est phénoménal. Il y a plein de start-ups qui réfléchissent à la façon d'aller plus loin. Mais pour l'instant, aucune solution ne s'est imposée malheureusement.

Il faut se rendre compte que l’on est dans une compétition entre l'homme et la machine. Il est difficile de faire des pronostics pour savoir qui va gagner.