Natalie Portman & Benjamin Millepied signent le divorce; Gisele Bündchen sort en culotte et pleure, M Pokora en marcel et s’excuse; La reine Camilla s’enfuit; Rihanna se met la honte, Dany Boon et Jennifer Lopez se la font mettre; Barbie se Kylie-Minoguise

« Le show de la honte » pour Rihanna. L’américaine prend cher sur les réseaux sociaux cette semaine. En cause sa performance complètement ratée en Inde. Il s’agissait d’une performance privée payée à prix d’or : 5,8 millions d’euros pour 90 minutes, le tout devant 1200 invités au mariage du fils de l’homme le plus riche d’Asie. « Playback, chorégraphies molles et approximatives » et costumes fadasses, voilà ce qu’elle a proposé, s’insurgent de nombreux internautes, terriblement déçus.

Dany Boon : pour Closer en une, « heureusement que Laurence est là ». Ah bon ? Mais pourquoi ? Parce que son dernier film est un flop (un four ?). Sorti au même moment que l’affaire de violences sexuelles soulevée par Judith Godrèche, l’acteur, qui a été son conjoint pendant plusieurs années, n’a pas eu le courage (ou la délicatesse) d’en faire sa promo en même temps. Résultat, son histoire d’avocat qui n’a jamais réussi à faire acquitter personne, en costume, et dont il tient le rôle principal n’a réuni que 110.000 spectateurs. Voici, pas sympa enfonce le clou et insinue que l’éternel ch’ti serait fini, « comme Franck Dubosc ou Gad Elmaleh, il ne remplit plus les salles » et ne serait même plus perçu comme un mec sympa. La honte.

Et puis pour Public, c’est Cyril Lignac qui « heureusement peut compter sur sa famille ». Pour le chef non plus, les affaires n’iraient pas fort. Mouais, à relativiser toutefois car mes confrères nous révèlent que le patissier n’arriverait pas à trouver un deuxième lieu à Saint Tropez pour ouvrir une deuxième boutique, quand Cédric Grollet, lui, son concurrent direct aurait réussi à en dégoter pas une, pas deux mais trois ! Na na na nanère.

Période compliquée pour Gisèle Bündchen. La mannequin brésilienne est tombée en pleurs au détour d’une interview où elle abordait son divorce. Elle a pu évoquer sa difficulté à devenir co-parent et à se projeter dans une nouvelle relation. Mais l’ex de Tom Brady a soigneusement évité de mentionner ou de répondre aux allusions à propos de son beau prof de jiu-jitsu. Et pour se remettre de ses émotions, rien de mieux que le travail, même si ça implique dans son cas de rester sur une plage en culotte. Trois jours après le podcast lacrymal, des dizaines de badauds ont pu admirer la plastique sans défaut au cours d’un shooting sur la plage de Miami où Gisèle portait un pull, un manteau… et une culotte. Et ne riez pas trop fort, c’est LA tendance de l’année, parait-il.

David Beckham détourne un déguisement de sa fille et se retrouve exposé par sa femme sur Internet. Harper, 11 ans, avait choisi un costume minimaliste de souris pour une journée spéciale à l’école. De simples oreilles en serre- tête et une queue, en ceinture, passée par-dessus son jogging. Mais voilà, Papa a forgé son humour dans les vestiaires de foot, et il a choisi de « faire bon usage de la queue » selon la légende du cliché posté par Victoria Beckham. Je vous laisse imaginé de quel côté ladite queue a été placée sur le Monsieur…

Mathieu Kassotvitz se prend pour Elon Musk et propose un combat à son ancien partenaire dans la Haine, Saïd Taghmaoui. Cette proposition, accompagnée d’une jolie floppée d’insultes vient couronner une brouille de cours de récré qui se livre par média interposé. En livre, sur les réseaux ou dans les hebdos People, les deux acteurs se mangent le nez pour savoir qui a écrit le scénario du film qui les a rendu célèbre et qui, du coup, devrait palper les droits d’auteur. « Je te propose un combat, en boxe anglaise. En septembre comme ça t’aura le temps de t’entrainer ». Et toi le temps de te remettre de ton accident de moto ?

Natalie Portman et Benjamin Millepied, le divorce est acté et déjà signé. Selon le site Page6, la demande avait été déposée en juillet et viendrait tout juste d’être finalisée. Le couple, parent de deux enfants de 6 et 11 ans a décidé de rester vivre à Paris pour le moment, le chorégraphe a emmenagé non loin de l’appartement familial pour facilité la garde alternée.

Matt Pokora inaugure en marcel. Le look négligé du chanteur a été largement commenté, voire conspué sur les réseaux : il ne portait qu’un pauvre t-shirt blanc tout mou, et des lunettes de soleil, alors qu’il inaugurait un centre pour enfant aux côtés de la première dame ivoirienne. « J’étais le premier gêné, croyez-moi, on ne m’avait pas précisé le contexte officiel. » Il pensait juste visiter un orphelinat. Gênance.

Angelina Jolie n’a pas l’air prête à lâcher du lest. Alors que sa séparation avec Brad Pitt remonte à près de 8 ans, et que leurs plus jeunes enfants ont 15 ans, l’actrice a décidé de revoir les conditions de la garde partagée : pas question que les « petits » croisent la nouvelle girlfriend de papa. Ines doit « quitter la maison 20 minutes avant l’arrivée des enfants ». Selon Closer, l’interprète de Maléfique « n’apprécierait pas du tout qu’une autre figure féminine s’impose dans son cocon familial ». Ben y’a encore du boulot.

Kylie Minogue devient une Barbie. Selon le Daily Mail, il s'agit d'une consécration pour la chanteuse australienne qui a posé firèrement à côté de sa poupée, qui a été édité avec un costume de scène rouge. La poupée est blonde, mince, souriante et flashy jusqu'à l'overdose. Mattel n'a pas eu à tellement modifier sa recette en fait.

Kylie Jenner apprendrait-elle la discrétion ? La mise à nu de sa vie privée étant quand même son fond de commerce, la petite soeur de Kim Kardashian, à la surprise de tous, a refusé de parler de Timothée Chalamet. Elle était interviewée par le très sérieux New-York Times sur l'influence que l'acteur pourrait exercer sur elle alors qu'ils se fréquentent depuis plusieurs mois mais elle s’est défilée en refusant de « parler d’affaires privées ». Un comble.

Kate Middleton, et maintenant l’hystérectomie : Gala rajoute l’hypothèse aux folles rumeurs qui circulent toujours sur la convalescence de la future reine d’Angleterre. Apparue derrière de grosses lunettes noires, la mine assez renfrognée, la brève sortie de la princesse, était conduite par sa mère pour emmener les enfants à l’école. Le cliché, qui a fuité par les etats-unis n’a malheureusement pas suffit à faire taire les curieux. Il aurait pu s’agir d’un sosie, puisqu’elle serait en fait, enfermée dans un hôpital pour burn-out et bientôt sûrement enlevée par des martiens.

Et pendant ce temps, Camilla s’épuise. La reine aurait décidé de lever un peu le pied après avoir enchainé les obligations protocolaires pour soulager son mari. Elle prend quelques jours de repos pendant que le Roi Charles continue à « se concentrer sur sa santé ».

Le cirque chez les Cyrus, et pour une fois ce n’est pas Miley qui est au centre du scandale, mais sa mère, Tish. Depuis quelques semaines, on parle d’une brouille et on cherche pourquoi Noah, la cadette n’est pas venue aux noces de sa mère. Closer pense avoir la réponse : la mère a piqué son boyfriend à la fille… Dominic Purcell, le mari, entretenait une liaison avec Noah avant que Tish « ne lui mette le grappin dessus » et engage même des gorilles pour éviter que la miss débarque au mariage…

Et puis, un petit rab au rayon beurk : Elisabeth Hurley a tourné pour la première fois une scène de sexe lesbien. Et le réalisateur n’était autre que son propre fils, Damian Hurley 21 ans.

Jennifer Lopez se prend vent sur vent : pour son documentaire (centrée sur son histoire d’amour avec Ben Affleck), la chanteuse américaine avait sollicité des tas de bioutifoul people. Taylor Swift, Snoop Dogg, Khloé Kardashian ou encore Ariana Grande. Personne n’a répondu oui ! “Je ne veux pas forcer quelqu’un à faire ça », a-t-elle expliqué. C’est surtout parce que tu ne peux pas, non ?

Et pour finir avant de tricoter : Michèle Torr vieillit bien : la chanteuse de 76 ans a reconnu avoir été une diva pendant des années, piquant des colères et roulant en limousine, quand tous ses musiciens voyageaient en car. « Aujourd’hui, je suis plus cool ». La première chose que Vincenzo Sofo, eurodéputé italien a remarqué chez sa femme, Marion Maréchal, ce sont « ses chaussettes horribles. Je suis tout de suite tombé amoureux ». Patrick Bruel joue du piano pas debout, mais en chaussette. Comme les enfants, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ou Nicole Kidman ont besoin d’un cadre pour laisser tomber leurs écrans : toutes les trois ont déjà séjourné au ranch Malibu, un palace dont la spécialité est de proposer des chambres sans réseau.

