Mathilde Panot sur l’abaya : "Kaboul, si tu nous entends..."

Mathilde Panot s'exprime à la tribune de l'Assemblée nationale.

Mathilde Panot, présidente du groupe France insoumise à l’Assemblée, si elle s’étrangle de rage quinze fois par jour sur Twitter, le fait généralement en français. L’interdiction de l’abaya à l’école semble toutefois stimuler son polyglottisme et c’est en anglais qu’elle a préféré s’en indigner sur les réseaux sociaux, histoire, on le présume, d’être mieux comprise par les lauréats d’un récent concours de langue passablement controversé du côté de la Nupes…

A moins, bien sûr, qu’elle n’ait plutôt cherché à alerter le monde de cette énième initiative islamophobe hexagonale, laquelle serait peut-être passée inaperçue du côté de Kaboul, de Karachi ou de Téhéran sans sa contribution rézosociale – et avouons que ça aurait été dommage.

Car enfin, à l’heure où la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique et Netflix se bagarrent comme des chiffonniers pour notre temps de cerveau disponible, comment être certain, sans circulation efficace de l’information, que des rassemblements se produiront spontanément devant les ambassades de France de ces différentes capitales et ramèneront l'affreux Macron et sa clique à la raison ?

Si vous croyez qu’il a suffi aux Danois de publier trois caricatures de Mahomet pour qu’on aille foutre le feu à leurs représentations diplomatiques dans tout le Moyen Orient, vous vous mettez le doigt dans l'oeil jusqu'au coude. C’est que c’est du boulot, l’agit-prop 2.0 et la mobilisation des masses internationales… C’est pas pour les petites natures.

Mais bon, sur ce coup, Mathilde a fait le job. Tout y est, dans son tweet : la duplicité des Français avec leur concept à la gomme de « laïcité » (un mot qu’elle doit d’ailleurs renoncer à traduire, tellement il ne veut rien dire dans les vraies langues) ; leur terrible incompréhension de la banalité anodine de l’abaya ; l’intolérable discrimination de jeunes filles qui, déjà, ne pouvaient même pas porter le hidjab au bahut, rendez-vous compte ! Si avec ça les derniers pays qui accueillent encore nos troupes ne les foutent pas fissa à la porte et qu’on ne nous moleste pas au moins un consul honoraire, c’est à vous dégoûter d’avoir révisé ses verbes irréguliers…