Marianne s’apitoie sur les cocus du macronisme, Le Point et l’Obs scannent le « Dati-show », Valeurs Actuelles et l’Express Jordan Bardella; Gabriel Attal a une cousine célèbre; Les chômeurs seniors ne retrouvent pas de boulot …

l

« Il faut que tout change pour que rien ne change ». La phrase du « Guépard » fait florès chez les éditorialistes qui commentent le gouvernement Attal … Marianne qui ouvre le bal pour égratigner… Emmanuel Macron : « le macronisme reste essentiellement une doctrine de maintien de l’ordre établi, désormais davantage tournée vers la République (dans sa version conservatrice) que vers la « start-up nation ». Faute de renverser la table et d’affronter les causes profondes du déclassement français, le président s’évertue à écoper le navire, à tenter de retarder le naufrage. Cette galère fait des déçus : les « macronistes de gauche », placés à fond de cale, mais surtout les Français, inquiets de voir la cohésion nationale s’étioler et les services publics se dégrader ». Le mag énumère « les sacrifiés du remaniement », à commencer par Clément Beaune, ex Ministre des Transports, le fils prodigue qui a « chuté» pour avoir « émis l’hypothèse de démissionner en cas de vote du projet de loi Immigration. Inquiet de perdre sa place au Conseil des ministres, il a vite cessé sa « mini-révolte ». Mais le mal semble fait et, « Par-dessus le marché, Beaune risque de devoir faire une croix sur la Mairie de Paris, qu’il lorgnait de longue date » : l’arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture et déjà candidate à la mairie, vient contrecarrer ses plans…Avec Olivier Dussopt, « essoré et jeté », (- qui sera peut-être repêché), François Bayrou figure également sur la liste des « sacrifiés », plus précisément son parti, le MODEM qui n’ a plus qu’un ministère plein, - celui de l’Agriculture alors qu’il en détenait quatre dans le ministère Borne … Et puis, il y a Elizabeth Borne, elle-même à qui Marianne dit « Ciao après le sale boulot ! Dix jours après son éviction, c’est comme si tout le monde avait déjà oublié Élisabeth Borne…. Élisabeth Borne apparaît comme la victime de la droitisation annoncée du quinquennat, sans avoir pu incarner un macronisme au visage plus progressiste » De toutes façons pour Marianne , y a pas photo, le « macronisme de gauche est une arnaque ». Aux dernières nouvelles, d’après les réseaux sociaux Elizabeth Borne, est en vacances à Marrakech…

////Bousculer les gauchistes .. //

Avec la nomination surprise de Rachida Dati, c’est l’habileté, le « coup » d’Emmanuel Macron que l’on salue ici et là « Le président a procédé à une clarification politique. Le macronisme est mort, vive le sarkomacronisme ! Tel est le dernier déguisement du vif-argent qui préside aux destinées de notre pays, à un moment où, comme l'a montré la palinodie de la loi immigration, son système de pouvoir commençait à faire eau de toutes parts. Il fallait le reconstruire. Le chantier est en cours…. » écrit Frantz Olivier Giesbert dans le Point .

« Dans ses premières déclarations, la ministre de la Culture étire à l’envi ce récit : « Pour ceux qui se demandent si je lis des livres, qu’ils sachent que j’y ai eu accès dans ma cité par le bibliobus. Je n’ai pas honte de le dire. » Objectif assumé donc : bousculer gauchistes et corporatistes. « Je l’imagine en rendez-vous avec Delphine Ernotte, les snobinards du cinéma et les metteurs en scène woke qui défilent toute l’année dans le bureau du ministre de la Culture pour réclamer des financements. J’avoue que ça m’amuse ! », jubile le médiatique avocat de droite Charles Consigny….(l’Obs).

Vos mags fourmillent d’anecdotes et de réflexions sur cette nomination. La nouvelle Ministre de la culture est en couverture du Point et l’Obs la qualifie de « tata flingueuse » , et le Point de « grenade « ..Les mags rappellent qu’elle est mise en examen, mais soulignent aussi sa bonne entente avec Brigitte et Emmanuel Macron. D’après l’Express, la maire du 7e ferait remonter « les bruits de la ville au couple et spécialement au président qui « adore, écouter les histoires de cœur éphémères ou improbables du microcosme politico-médiatique ». Rachida et Macron ont des échanges très directs via Telegram : « c’est vachement bien ce que tu fais là »lui écrit-elle un jour … « ça, sur le terrain on ne le sent pas «, textotte-t-elle un autre …Et enfin, last, but not least, Rachida Dati fait rire l’imperturbable secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler !

L’Express révèle aussi qu’Emmanuel Macron avait suggéré à Agnès Buzyn, alors candidate à la mairie de Paris de s’entendre avec Rachida Darti en 2020, mais que l’ex ministre de la santé avait catégoriquement refusé, déclarant « il n’y a qu’une seule candidate à la mairie de Paris, c’est moi ». Rachida Dati était alors furieuse contre Emmanuel Macron ..

« Avec Brigitte , le Dati show« …. Les deux femmes s’adorent. Le soir du second tour de l’élection présidentielle en 2022, Rachida Dati a convié ses petites sœurs à dîner pour commenter la soirée électorale. Celles-ci, pour la taquiner, débarquent affublées de goodies macronistes siglés « Nous, c’est Brigitte ». Un clin d’œil au selfie que la première dame leur a accordé quelques jours plus tôt à la sortie d’un restaurant. La cheffe de file de la droite parisienne amorce dans la foulée une liaison épistolaire avec Brigitte Macron. Les deux se prennent au jeu, se bombardent de textos et s’appellent, hilares, lorsque l’élue de l’Ouest parisien étrille sa grande rivale Anne Hidalgo lors de ses « Dati Shows », ainsi qu’ont été rebaptisées ses salves de punchlines au Conseil de Paris.(L’Obs).

Frantz-Olivier Giesbert la compare à Cruella : « Virtuose du mot qui tue, Rachida Dati est la réincarnation de Cruella d’Enfer, une dame élégante et mince couverte de diamants – qui se révéleront faux –, personnage du livre pour enfants Les 101 Dalmatiens, de Dodie Smith, adapté au cinéma par les studios Walt Disney en 1961. Dans la version produite par les mêmes studios, elle dira avec son humour décapant : « Les gens ont besoin d’un méchant, et jouer ce rôle ne me déplaît pas. »

« Une grenade au gouvernement » (Le Point).

… « Avec un mariage et une galette des Rois, elle a gagné son bras de fer avec Gabriel Attal. Le Premier ministre souhaitait que sa ministre quitte au plus vite ses fonctions de maire pour se concentrer sur ses nouvelles responsabilités. Il n'aura fallu que 24 heures et quelques mots – « je reste au service des habitants de l'arrondissement » – pour que cette dernière démontre au chef de gouvernement que personne ne décidait à sa place. La nouvelle ministre de la Culture connaît trop la politique pour savoir qu'obéissance et loyauté sont deux choses différentes. C'est d'ailleurs la feuille de route qu'Emmanuel Macron lui a assignée…Elle doit faire ce qu'elle sait faire de mieux : du Rachida Dati. En la poussant Rue de Valois, le président de la République a voulu jouer au bowling. Ces derniers mois, pendant le vote de la loi Immigration, des pétitions d'acteurs, musiciens, intermittents, ont provoqué chez lui quelques coups de sang… Sa réponse s'appelle Dati. Face à l'émoi du monde de la culture, elle a d'ailleurs dégainé l'une de ses reparties légendaires. Cette colère contre elle, c'est du « mépris de classe ». Façon de rappeler son parcours, effectivement méritoire, sur lequel elle n'hésite jamais à revenir, louant le goût du travail, de l'effort et des études… Mais aussi le Bibliobus qui se garait en bas de sa cité de Chalon-sur-Saône et où elle empruntait, enfant, des montagnes de livres. Message subliminal : la culture, ce n'est pas seulement des premières de théâtre et des représentations à l'Opéra….

Rachida Dati à la Culture, c'est une transgression assumée avec délectation par Emmanuel Macron. Après tout, Nicolas Sarkozy n'avait pas fait autre chose. En 2008, il avait mouché Claude Guéant et les barons de la droite qui trouvaient que sa protégée, alors ministre de la Justice, aurait mieux figuré dans une mairie en Seine-Saint-Denis. Pour montrer qui était le patron, Sarkozy lui avait offert l'arrondissement le plus chic et le plus fortuné de la capitale. Toujours la transgression. Et tant pis pour François Fillon et Nathalie Kosciusko-Morizet qui se pensaient en terrain conquis. L'épisode date d'il y a dix ans. Mais Rachida Dati ne manque jamais une occasion de rappeler qu'elle les a mis à terre : « Rappelez-moi… J'ai un trou. Ils font quoi, maintenant, dans la vie tous les deux ? »Emmanuel Macron est persuadé qu'il lui faut des ministres sans états d'âme. Rachida Dati est là pour ses punchlines et sa repartie. Elle n'a pas besoin de stage d'observation. Il veut que sa ministre fasse du Audiard, registre Tontons flingueurs. Un rôle qu'elle assume pleinement depuis toujours : « J'ai grandi dans un immeuble où les voisins et tout le quartier faisaient du deal. Quand on vous attaque, il faut rendre les coups un à un. Sinon, on ne vous respecte pas », confiait-elle auPoint il y a un an…. »

Quand, deux jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron lui a fait une proposition concrète, elle a évidemment téléphoné à son ancien mentor. Il l'a encouragée.« Plus inattendu », raconte encore Le Point, « Rachida Dati a aussi effectué une visite de courtoisie à François Bayrou. Le patron du MoDem est certes vert de rage contre Emmanuel Macron, il aurait préféré Julien Denormandie à Matignon et juge que ses troupes ne sont plus dignement représentées au gouvernement. Mais il aime lui aussi beaucoup Rachida Dati et sa folle énergie. Fin septembre, il l'a même conviée au centre Belambra de Guidel-Plage (Morbihan) situé… avenue des Bons-Amis, ce qui ne s'invente pas, où il rassemble chaque année ses élus. Cet après-midi-là, Bayrou et Dati ont prononcé le mot de « passerelle » entre les Républicains et le camp macroniste, mais aussi beaucoup parlé de Paris où les élus MoDem se retrouvent souvent aux côtés des Républicains emmenés jusqu'ici par Rachida Dati autour d'un projet commun : faire tomber Anne Hidalgo. … ».

///Le pavillon des sources .///

L’un des premiers dossiers sur lesquels que Rachida Dati devra statuer est le sort du Pavillon des Sources, petite bâtisse où a travaillé Marie Curie. Voué à la démolition pour être remplacé par un « r un centre innovant de chimie biologique sur le cancer, promesse de « formidables progrès médicaux », selon ses défenseurs. Mais les défenseurs du patrimoine s’opposent à cette démolition et veulent en faire un lieu de mémoire ( un bâtiment voisin abrite un musée Curie.)Le Point raconte avec force détails cette bataille que le mag qualifie de « bataille des mandarins »..

///Les peaux de banane d’Attal///

Gabriel Attal , tient moins la vedette dans vos mags cette semaine : en attendant son discours de politique générale, l’Obs , nostalgique , fait le récit de ses « dix ans au PS » ; Le Point dresse la liste de ses « peaux de banane » …et écrit : … « L'Élysée, irrité par les commentaires pontifiants qui ont suivi la promotion du jeune prodige à Matignon, a tout de suite répliqué : c'est le chef de l'État qui a imposé tous les choix pour la composition du gouvernement, la preuve par l'arrivée surprise de Rachida Dati. Autrement dit, les marges de manœuvre du trentenaire seront limitées. À quelques jours de la déclaration de politique généraled'Attal, Emmanuel Macron a convoqué une conférence de presse fleuve. On a connu mieux comme mise sur orbite. « Le président le met à l'épreuve. On verra s'il en fait son fils spirituel ou s'il le tue », assène un proche. À charge pour Attal de retarder au maximum le moment où les relations devront se tendre inévitablement ».

///L’ascension de Jordan Bardella ///

… « En janvier, l’enfant chéri de l’extrême droite est devenu la 30e personnalité préférée des Français, après Alain Souchon, avant Mylène Farmer. Désormais tête de liste pour les élections européennes du mois de juin, il est crédité de près de 30 % d’intentions de vote, et Marine Le Pen lui a promis Matignon si elle était élue présidente de la République. D’ailleurs, l’ancienne patronne du RN ne se prive pas de voir dans la nomination de Gabriel Attal Rue de Varenne la validation de son choix. », écrit l’Express qui a portraituré le président du Rassemblement National , qui progresse sous l’œil à la fois attentif et attentionné de Marine Le Pen…. »

Le jeune Président du Rassemblement national est en couverture de l’Express avec le titre : « Jordan Bardella , derrière la façade » , et de Valeurs Actuelles … « La méthode Bardella » . Les deux mags ont enquêté sur « Ses réseaux, son quotidien, son ambition »…Il intrigue : L’Express le voit « méthodique et secret … », qui a soif d’apprendre : « C’est un gosse, il est marrant, tu as du mal à tenir une conversation avec lui, il te bombarde de questions, sourit un proche d’Emmanuel Macron. Il n’est pas ébouriffant intellectuellement, mais il est très sympathique. » Jordan Bardella le dit parfois : il n’a pas fait d’études, hormis une licence de géographie (qu’il n’a pas terminée) après son bac passé dans un lycée privé de Seine-Saint-Denis. Alors il s’attelle à combler ses lacunes. Il prend des cours d’anglais et d’économie. Et le fait savoir. « La méthode Bardella » ce sont aussi des rencontresavec « les gens d’en haut », dans des clubs sélects, comme le Chinese Business Club … Bardella est « un bourreau de travail, limite maniaque, tant il aime que tout soit ordonné. Il n’y a qu’à voir son bureau…où il empile soigneusement dans des pochettes en carton coloré des centaines de fiches préparées par ses soins ou par ses équipes pour ses différentes interventions médiatiques… Deux heures minimum de préparation avant chaque interview, quelle qu'elle soit. Il veut absolument tout savoir jusqu'à l'épuisement » » écrit le mag. Il peaufine sa maîtrise de l'anglais et l'économie théorique lors de cours particuliers…à Strasbourg.

Après les rencontres de Saint-Denis organisées par Emmanuel Macron, ce dernier a confié « à ses proches, à propos du Président du RN : « C’est celui qui a le plus bossé » ; Jordan Bardella a aussi ses petites manies « vouloir tout contrôler… ». Jordan Bardella fréquente les salles de sport et les clubs de boxe. Avec Marine Le Pen« ils n'entretiennent pas une relation filiale mais une relation faite d'amitié d'affection et surtout de loyauté… »et tous deux « partagent le même culte de la discrétion ». A propos de l'évolution du jeune homme , Bruno Bilde, un proche de Marine avec qui il était brouillé dit aujourd’hui qu'il « est passé de robotique un magnétique ».

/// Objectif : les Européennes//

Tête de liste aux européennes, il promet une liste renouvelée, et est à la recherche de candidats d’ouverture …. « Ils ne vont pas tomber du ciel. Le 23 novembre dernier, sur le plateau de CNews, les micros sont coupés, on se relâche un peu. Mais au fait, cette rumeur, qui circule depuis quelque temps, selon laquelle des personnalités de la chaîne viendraient compléter la liste du RN pour les élections européennes, c’est vrai ? Le frontiste joue le bluff. "Non non, enfin qui sait…" Il se tourne vers Laurence Ferrari : "Mais vous, ça vous intéresserait de nous rejoindre ?" Réponse de l’intéressée : "Plutôt crever." Bon. Pas rancunier, il poursuit la conversation. Et évoque, cette fois, sourire en coin, sa concurrente directe Marion Maréchal, tête de liste du parti d’Eric Zemmour pour les élections européennes. « Jamais elle ne fera 5 %, et puis elle est tellement assimilée au RN que lorsqu’elle parle, c’est la liste Bardella qu’elle fait monter… ».

///Trouver un emploi quand on a plus de 55 ans ///

Comment retrouver un emploi après 50 ou 55 ans , lorsqu’on a été poussé vers la sortie de son entreprise et que l’on est loin d’avoir atteint l’âge de la retraite . L’Obs consacre une longue enquête , étayée de témoignages, aux « Seniors, les malmenés de l’emploi : « Pour inciter les plus âgés à travailler jusqu’à 64 ans, le gouvernement veut réduire leur durée d’indemnisation au chômage. Mais pas facile de trouver un poste pour les plus de 55 ans… »

Aujourd’hui, «Plus de 1,5 million des inscrits à Pôle Emploi (devenu France Travail en début d’année) avaient plus de 50 ans en novembre », relève le mag.… « Ils ont été poussés vers la sortie par des entreprises soucieuses d’alléger toujours plus leur masse salariale, avant d’être jugés à la va-vite « trop expérimentés », « trop chers » ou « pas assez dynamiques » par les recruteurs. « L’âge reste un frein majeur du retour à l’emploi », a acté l’organisme (Pôle Emploi), dans une étude dédiée, en 2022. A tel point que ces seniors – un langage statistique qui hérisse certains des concernés – représentent plus du tiers des chômeurs de longue durée, c’est-à-dire sans activité depuis plus d’un an. Qu’importe, pour le gouvernement qui rêve de son « plein-emploi », avec un taux de chômage à 5 % à l’horizon 2027.Aussi, après avoir diminué d’un quart la durée d’indemnisation de tous les chômeurs en février dernier, l’exécutif entend rogner spécifiquement celle des seniors. Avec l’ambition de doper leur taux d’emploi, inférieur à la moyenne européenne (55,9 % contre 62,4 %), notamment pour assurer l’équilibre financier des caisses de retraite. Car aujourd’hui un futur retraité sur deux est inactif au moment de liquider ses droits. La faute, selon l’exécutif, à un système d’assurance chômage trop généreux avec les plus anciens et qui n’incite pas à travailler plus longtemps… » Le mag cite Nathalie Hanet, présidente de l’association Solidarités nouvelles face au Chômage (SNC), qui vient en aide à des demandeurs d’emploi dont près de 40 % ont plus de 50 ans :« Avant de réduire la durée d’indemnisation des seniors au chômage, commençons par prendre des mesures pour favoriser leur embauche et leur maintien dans l’emploi. Ils ne restent pas au chômage pour profiter de leur indemnité, mais parce qu’ils ne retrouvent pas de travail ». Et c’est l’un des ( nombreux) dossiers qui attend Catherine Vautrin, la nouvelle ministre en charge du secteur…

Et encore …Valeurs Actuelles fait planer « Peur sur la Ville ) à propos des Jeux Olympiques de l’été prochain. Les coûts vont exploser car les syndicats policiers et des transports font monter les enchères..Le Point suggère pour sa part , se basant sur un rapport de la cour des Comptes : « Pourquoi ne pas inclure ces surcoûts dans les prévisions ? »