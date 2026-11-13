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Blurred backgroundÀ la Une de vos hebdos cette semaine
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LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

13 novembre 2026

Marianne s’attaque aux nouveaux flics de la pensée, L’Express à l’instrumentalisation de Gaza par Mélenchon; Le Point questionne le futur de nos emplois face à l’IA, Le Nouvel Obs les pacifistes français; la droite se soude contre Édouard Philippe

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Challenges voit l'Arabie saoudite comme un "château de sable", fragilisé militairement par les Houthis, dépendant diplomatiquement, et fragilisé économiquement dans ses grands projets par la conjoncture, et un problème de liquidités.

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MOTS-CLES

Revue de presse , hebdomadaires , Le Point , L'Express , Le nouvel Obs , Marianne , Jean-Luc Mélenchon , Gaza , Édouard Phlippe

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 