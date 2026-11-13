LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
13 novembre 2026
Marianne s’attaque aux nouveaux flics de la pensée, L’Express à l’instrumentalisation de Gaza par Mélenchon; Le Point questionne le futur de nos emplois face à l’IA, Le Nouvel Obs les pacifistes français; la droite se soude contre Édouard Philippe
Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Challenges voit l'Arabie saoudite comme un "château de sable", fragilisé militairement par les Houthis, dépendant diplomatiquement, et fragilisé économiquement dans ses grands projets par la conjoncture, et un problème de liquidités.
12 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.