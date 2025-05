La minute tech

Mais que vous révèlent vraiment les trackers de données portables sur vos habitudes de vie et de santé ?

Les montres intelligentes et autres dispositifs portables peuvent sembler presque magiques. Enfilez un Fitbit, une Apple Watch ou une Samsung Gear et vous vous retrouvez soudain face à un flux de données générées par - et sur - votre corps : nombre de pas, fréquence cardiaque, taux d'oxygène dans le sang, calories brûlées et bien plus encore.