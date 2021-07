Mais pourquoi la pollution en Inde est-elle bien pire qu’en Chine ?

Vous disiez que ce n’est pas une priorité. Narendra Modi ventait cette semaine la qualité de vie en Inde, ce qui parait ironique étant donné la réalité. Est-ce que le gouvernement a du moins pris conscience de la gravité de la pollution?

Je ne peux pas répondre à leur place. Mais si on le sait, ils le savent. Il y a des centres d’études qui mesurent la pollution, il y a des études scientifiques qui se font en Inde. On en voit beaucoup plus en Chine qu’en Inde toutefois. Je suis surpris de la liberté des scientifiques chinois qui publient les chiffres de pollution dans leurs villes. On retrouve beaucoup d’articles sur la pollution chinoise dans les revues scientifiques. On en trouve beaucoup moins sur la pollution indienne.

Le gouvernement indien connait forcément les chiffres. Peuvent-ils faire quelque chose, et veulent-ils faire quelque chose? Ce n’est plus de mon ressort de répondre.

Quelles mesures pourraient-ils mettre en oeuvre?

À Lire Aussi

Pollution : les confinements liés au Covid ont-ils permis de purifier l'air des villes ? La réponse est complexe

Il faut attaquer les sources de pollutions, et le principal c’est l’activité industrielle en centre ville, c’est le charbon, c’est le chauffage au bois. C’est tout un ensemble de mesures. Cela ressemble à la situation que nous avions dans nos villes européennes à la fin du XIXe siècle. On avait le bois, le charbon qui brûlait en centre-ville. On avait aussi des trains à vapeur, ce qui diffère de l’Inde contemporaine.

Il n’y a pas une seule source de pollution, elles sont multiples. Il faut en tout cas limiter tout ce qui produit des particules fines et ce qui produit des gaz polluants. Dans nos villes, à Paris par exemple, il n’y a plus d’usine en centre-ville, ni même en proche banlieue. C’est pour cela que nous avons eu une réduction des particules fines et de certains gaz.

Il faut qu’ils repensent complètement leur mode de vie. Ce n’est pas facile.

Et ce n’est peut-être pas la priorité, étant donné qu’ils sont toujours en pleine croissance économique?

À Lire Aussi

Destruction de la couche d'ozone : les émissions de CFC repartent à la baisse malgré les excès chinois de ces dernières années

Tout à fait.

La Chine construit aussi des villes, elle reconstruit des villes et fait des quartiers neufs: il est plus facile dès le début d’intégrer la notion de pollution.

Si les bonnes mesures ne sont pas prises rapidement, le problème risque-t-il de s’amplifier?

Il va s’amplifier et les conséquences sanitaires seront dramatiques. Il y aura beaucoup de victimes. Déjà ,en France, la pollution causée beaucoup de dégâts, Là-bas, avec des niveaux dix fois plus élevés, au moindre pic de pollution, il y aura un nombre d’accidents cardiovasculaires et de crises cardiaques extrêmement important. Au-delà des morts brutales cela va provoquer des cancers, des maladies neurologiques. Une partie de cette pollution va aussi être exportée dans le monde. En effet si un certain type de pollution retombe près des centres d’émissions, une autre, notamment durant la période de la mousson asiatique, monte en altitude, et on peut alors la retrouver à plusieurs milliers de kilomètres.

Durant l’été Atlantico vous propose une sélection de ses meilleurs articles de l’année