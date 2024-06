Mais où est donc passé le conflit Israël-Hamas ?

A Courbevoie, on subit encore l'onde de choc de la stratégie insoumise

Rima Hassan et Thomas Portes agitant leurs banderoles « de la rivière à la mer » dans des meetings ne me manquent pas spécialement, et je serais moi-même ravi d’apprendre que c’est parce qu’il est terminé que le conflit entre Israël et le Hamas est subitement passé à la trappe politico-médiatique.

Aux dernières nouvelles, pour autant, les otages n'avaient pas été libérés, le Hamas était encore aux commandes à Gaza, et Tsahal continuait de démolir les infrastructures souterraines du groupe terroriste avec la même délicatesse toute relative...

C’est juste qu’on n’en parle plus. Même dans les JT, d’ailleurs.

On répondra sans doute que c’est normal et qu’une situation terrible, certes, mais d’une intensité plutôt inférieure aux multiples conflits internationaux actuellement en cours et dont la complexité devrait interdire une approche trop binaire, n’occupait le devant de la scène que parce qu’on avait décidé de l’y placer.

Il y a seulement trois semaines, souvenez-vous, la campagne des européennes avait été complètement phagocytée par ce dossier, que d’aucuns présentaient comme une sorte de concentré de tous les malheurs de l’humanité : il n’y avait plus ni SMIC, ni retraites, ni inflation, ni ogre russe aux frontières de l’UE, ni accords de libre-échange, ni défis technologiques ou dérèglement climatique…

Plus rien d’autre ne comptait .

Mais il semble que les Palestiniens aient franchi leur date de limite de consommation en tant qu’outils de propagande, et que la stratégie marketing de la gauche radicale et de ses relais médiatiques ait été réorientée vers d’autres clientèles plus pertinentes à l’instant T. Tiens, c’est tout juste si Bompard est autorisé à épingler le petit triangle rouge, symbole ambigu des « résistants du 7 octobre », au revers de son veston lorsqu’il représente la New Nupes dans un débat télévisé.

La politique c’est la politique, et on ne peut pas reprocher à un parti de s’emparer d’un sujet dont il pense qu’il est électoralement porteur. C’est presque de bonne guerre (civile), ironisera-t-on. D’ailleurs, là tout de suite, c’est apparemment sur Glucksmann et sur Ruffin que les tirs de roquettes Insoumis sont temporairement reconcentrés.

Mais si Mélenchon & Co. sont déjà pragmatiquement passés à autre chose et après eux le déluge, du côté de Courbevoie, on n’a pas fini de subir l’onde de choc.