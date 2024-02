Mais comment Google est-il devenu un aussi mauvais moteur de recherche ?

Comment expliquer que Google soit moins performant ?

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : La fonction recherche de Google semble aujourd’hui moins efficace qu’elle n’a pu l’être par le passé, du fait notamment de l’industrie du référencement à en croire certains titres de presse anglo-saxons. Comment expliquer cette dégradation ?

Jérôme Durel : En fait, il y a surtout plus de gens qui savent exploiter l'algorithme pour bien se référencer. Donc ce n'est pas tant un problème de Google intrinsèquement, c'est plus un problème qui concerne les personnes qui ont réussi à casser le code, si j'ose dire, même si personne n'a véritablement réussi à casser le code. Les Internautes ont réussi à s'adapter à l'algorithme et à faire en sorte de mieux se positionner. Ceci étant, il y a des effets pervers. Avec la technique, il n'y a pas forcément la qualité du contenu, donc cela a tendance à faire monter des contenus de piètre qualité, parce qu'ils sont optimisés, et se présentent plus facilement dans Google que d'autres.

L’entreprise a d’ores et déjà démenti les affirmations concernant la qualité de son moteur de recherche, affirmant toutefois que les éventuelles erreurs rencontrées par les utilisateurs résultent de l’action de potentiels malfaiteurs, particulièrement nombreux ou inventifs. Que comprendre de telles déclarations ?

Google ne peut pas dire publiquement que son algorithme est cassé. Ce qui se passe, c'est que oui, effectivement, Google a un algorithme qui change très régulièrement. Cela peut avoir des conséquences assez notables sur la façon dont sont référencés les articles. Après, il y a des mises à jour qui ne sont pas quotidiennes, mais qui sont quand même très régulières, qui sont plus mineures et qui vont permettre d'ajuster l'algorithme. Et ces ajustements ont vocation à améliorer le référencement des meilleurs contenus. Mais évidemment, il peut y avoir des ratés.

Peut-on penser que Google va retrouver sa qualité initiale ?

Difficile à dire. À l’époque, c'était aussi un web où il y avait moins de productions, moins de contenus à référencer. Il n'y avait pas une industrie du référencement aussi développée. Il y avait aussi un modèle économique qui était différent côté éditeur, pas du côté de Google. En revanche, il est incontestable que Google doit arriver à détecter les contenus de mauvaise qualité. Mais là c’est une question d’arbitrage. Est-ce que tel contenu sera considéré comme de mauvaise qualité ? Il y a un débat de fond à avoir.

Comment d'ici là contourner les éventuels problèmes auxquels on pourrait être confronté en naviguant dessus ?

En faisant confiance à des sites qu'on connaît tout simplement. Il y a des sites qui ont une réputation. Il y a aussi qu'aujourd'hui l'usage fait que l'on ne va plus vraiment sur un site en tapant Google. Il faut cibler des médias, si vous souhaitez avoir des informations, qu'on apprécie, qu'on veut soutenir soit financièrement, soit parce qu'on est en accord avec eux sur ce qu’ils disent. Il ne faut plus passer par Google pour trouver l'information mais aller directement sur des sites spécialisés.

Même chose pour les guides d’achat. Il faut se rendre sur des sites où vous savez que les produits que vous voyez sont testés par des journalistes qui font un vrai travail de fond sur le produit. Et l'idée c'est juste de décider de passer par soi et ses habitudes, ses préférences.

Est-ce qu'il y a d'autres problèmes liés à Google ?

Il y a un problème aussi qui est lié au modèle économique. Google a besoin de publicité pour gagner sa vie. Donc évidemment, plus le temps passe et plus les emplacements publicitaires sont présents. Vous allez avoir toute une partie qui va être aussi des publicités payantes que les annonceurs vont payer. Par exemple, ça va être un fabricant de meubles qui va payer pour se positionner dans tel ou tel encart, à telle position. Or les emplacements publicitaires se sont multipliés depuis. Maintenant, il faut passer un peu plus de temps à scroller, aller un peu plus bas dans la page pour y trouver soit des sites de qualité, soit des marques qu'on apprécie.