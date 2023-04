Louis Ducruet mamounise Stéphanie de Monaco; Vanessa Paradis adore sa vie de boulangère; Marlène Schiappa se fait crocouler au Parc; Ashton Kutcher bandole à Venise; Jennifer Lopez sibulle; Britney Spears fait du strip-finger; Neymar se ruine en ligne

Unes des Hebdos People du 7 avril 2023.

Mais aussi : Pascal Obispo et Patrick Bruel tapent dans les moins de 30 ans; Florent Pagny retrouve la boule à zéro; Baptiste Giabiconi, héritier principal de Karl Lagerfeld et Pio Marmaï ment à Brad Pitt.

Florent Pagny retrouve la boule à Z mais garde le moral. Le chanteur est en une de Voici et de Paris-Match, l’occasion d’évoquer la sortie de ses mémoires. Parmi ses souvenirs, il évoque aussi bien un rallye moto épique entre copains au Viet-Nam que la fin de sa relation avec Vanessa Paradis. C’était il y a 30 ans, mais la pilule reste amer apparemment. Dès que tout est allé bien pour elle, « j’ai dégagé de la photo. Direct ! », alors que « j’ai tellement été là pour elle, j’ai tellement œuvré pour arranger tout ce qui était foireux ou malsain autour d’elle ». Amer mais toujours combatif. Il fait des blagues sur les « trois poils qu’il garde » (le bouc et la moustache) pour ne pas avoir l’air malade, alors qu’il a à nouveau perdu ses cheveux après la reprise de son traitement contre le cancer du poumon.

Vanessa Paradis, de son côté, voit la vie compliquée : comme les artisans boulangers ou bouchers, mariée avec Samuel Benchetrit, elle travaille aussi avec lui, et partage même maintenant la scène avec lui. Se voir la journée puis travailler encore ensemble le soir ? La chanteuse ne sautait pas vraiment au plafond. Et s’ils n’étaient d’accord, s’ils s'engueulaient ? Mais après quelques jours, elle s’est prise au jeu et s’est rendue compte "à quel point c’est agréable et ludique. »

Pascal Obispo, 58 ans, retrouve l’amour un an après son divorce. Ca n’étonnera personne : il a choisi une très jolie dame de 26 ans, Naïma Rodric, comédienne, notamment dans « Demain nous appartient » ou « Un si grand soleil ». Ils n’habitent pas encore tout à fait ensemble à Bordeaux, mais ils partagent un chien, quand même. Le coup de foudre date « du début de l’hiver » nous informe Closer, et l’histoire s’installe doucement. Dans le même temps, son ex, Julie a gommé « Obispo » de ses réseaux et repris son nom de jeune fille, Hantson. Quand c’est fini, c’est fini !

À Lire Aussi

« Je verrai toujours vos visages » : Jeanne Herry braque les projecteurs sur la justice « restaurative », un dispositif méconnu du système judiciaire. Un huis clos intense et captivant qui bénéficie d’un casting haut de gamme

Première paparazzade pour Marlène Schiappa et son nouveau compagnon, Matthias Savignac. Le couple apparaît chaud bouillant dans les gradins du Parc des Princes, roucoulent et se papouillent devant un match du PSG, notre Secrétaire d’Etat, un large sourire indécrochable sur le visage semble même se faire croquer par son tout nouveau compagnon. La soufflante d’Elisabeth Borne après l’annonce de la couverture de Playboy ? Rien à f…, tout comme les moqueries dont Closer nous dit qu’elle est l’objet au sein du gouvernement. Ecervelée qui cherche seulement la notoriété ou femme politique libre et rebelle ? C’est vous qui voyez.

Et l'héritier principal de Karl Lagerfeld est ? Roulement de tambour. Baptiste Giabiconi ! Le mannequin de 33 ans, qui va bientôt devenir papa et que le couturier avait un temps hésité à adopter devrait toucher 30% du magot. On ignore encore le montant total mais il devrait quand même y avoir 7 chiffres sur le chèque. La guéguerre fratricide qui l’opposait au chauffeur/garde du corps, Sebastien Jondeau, trouve donc une épilogue. Celui-ci fait aussi partie des sept légataires officiels mais dans une moindre mesure, comme Virginie Viard, la nouvelle directrice artistique de Chanel. Et puis le Kaiser n’a pas oublié les copines : Caroline de Monaco pourra choisir des meubles et la gouvernante de Choupette la chatte, va toucher 1,5 million !

L’ex d’Emily Ratajkowski serait un gros dégueulasse, mini-Weinstein en puissance. Selon le journal « Variety », trois jeunes filles témoignent d’agressions sexuelles après avoir été hameçonnées pour un rôle au cinéma. Sebastian Bear-McClard, producteur de 36 ans, a même été balancé par des collègues qui, au courant de ses agissements l’ont viré instantanément. Est-ce que le mannequin américain se doutait-elle de quelque chose ? Elle ne s’est pas exprimée pour l’instant.

À Lire Aussi

Alexandra Lamy dirty-dance à Maurice; Laeticia Hallyday télévend la Savannah; Brigitte Macron friponnise à tout va; Kim Kardashian a le poil rare, Kanye West en épouse un clone fourni; Brad Pitt défie Anne Hidalgo, Stéphane Plaza se fait fake-tuer

Ashton Kutcher et Mila Kunis s'offrent une escapade à Venise en famille. Banal tour en gondole, bisous convenu devant le Rialto et selfies à quatre avec les enfants de 8 et 6 ans… Pour Voici, les deux acteurs américains sont sans doute « le couple le plus normal d’Hollywood ». Et ils entendent que leurs enfants aussi, soient de banals Monsieur et Madame Toutlemonde : ils ont annoncé, il y a peu, qu’ils ne laisseraient aucun héritage pour qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls.

L’instant « gênance » de Pio Marmaï. Le nouvel Aramis a raconté lui-même l’anecdote lors de l’émission de Kyan Khojandi : à la dernière cérémonie des Césars, alors que l’un de ses amis lui avait confié son César pour faire son lacet, il a croisé le regard de Brad Pitt. La star américaine lève son verre, vient le saluer, et lui balance complice un petit « Congrats ». Pris de court, sentant l’explication plus fumeuse qu’efficace, l’acteur français s’est contenté d’un « Thank you » bredouilleux.

Bad Buzz pour Jennifer Lopez. Madame Affleck a décidé de lancer une marque d’alcool. Jusqu’ici, rien à dire. Mais quand elle fait la promo du jus - une sorte de Spritz déjà mixé, pour soi-disant célébrer son amour de la côte amalfitaine, là, c’est la cata. Pourquoi ? Parce qu’elle en fait des tonnes, un verre à la main, elle porte la paille à sa bouche, nous explique que c’est la boisson qu’elle aimerait partager avec ses proches… Sauf qu’elle ne boit pas. Pas une goutte et pas seulement dans le clip, où elle simule ouvertement son ingestion de bulles - elle sibulle donc, mais dans la vie. Tollé sur Internet ! Difficile, en effet, pour ses 250 millions followers de ne pas voir dans le choix raté de ce produit dérivé, une seule motivation : la moula !

À Lire Aussi

Albert de Monaco dément leur divorce mais Charlène sort sans alliance; Kylian Mbappé instadrague et prend des vents; Sharon Stone se fait semi-ruiner par la SVB; Gwyneth Paltrow se soigne le trou à l’ozone; Florent Pagny veut mourir en Patagonie

Patrick Bruel et Clémence, 28 ans, sont toujours ensemble. Et c’est un scoop pour Public, parce qu’il y a plutôt beaucoup de raisons qui les pousseraient à se séparer. L’agenda du chanteur, bien sûr, en tournée pour son dernier album qui fait un carton mais aussi son implication dans la fabrique d’huile d’olive dans le sud, ses deux ados de l’autre côté de l’Atlantique, et surtout, last, but not least, sa « relation particulière » avec son ex, Amanda Sthers. Il la couvre de compliments, saute dans un avion pour un oui ou pour un non, « il semble qu’il n’est jamais tout à fait tourné la page ». L’amourette avec la petite dure depuis 3 ans tout de même, mais le mag n’est pas très convaincu et c’est communicatif.

Britney Spears au bord du divorce. Les rumeurs vont bon train depuis que la chanteuse s’est envolée pour le Mexique avec un autre homme et la main gauche débarrassée de son gros caillou de fiançailles. Même si c’est son manageur gay et ami de longue date qui l’accompagnait, cet effeuillage de doigt a affolé la toile. Surtout que, resté sur le tarmac à Los Angeles, Sam Asghari, lui aussi, sort sans son alliance, l’air penaud. Et pour un proche, dans Public, « le mariage ne tient plus qu’à un fil », notamment parce que Britney lâcherait ses nerfs un peu trop souvent sur son prof de gym de mari.

L’académie de Kanye West est un désastre, à peine la peinture sèche. Une ancienne professeure de cette école très privée porte plainte et dévoile les conditions déplorables qui règnent dans l’établissement. Zéro organisation, les professeurs viennent et repartent aussi vite que les directeurs. Certains jeunes élèves en sont à leur cinquième instit cette année. Les problèmes de comportements sont nombreux - une élève de 10 ans notamment terrorisait les autres sans aucune sanction, le harcèlement scolaire monnaie courante. Loin du programme idyllique avancé par l’ex de Kim Kardashian, même les repas bios préparés par un chef, sont un problème : on ne sert que des sushis à des enfants de 10 ans, qui pour la plupart détestent ça, et donc restent le ventre creux toute la journée. Sur la promo de 100 étudiants, il n’en reste plus que 35, et selon la plaignante, ils feraient mieux de claquer la porte dare-dare.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco se dégrimaldise à Dubaï; Marion Cotillard & Guillaume Canet se recouplent, Harry Styles & Emily Ratajkowski langoulent; Vincent Cassel & Tina se miparent; Anna Wintour abat les Kardashian; la fille de Sofia Coppola hélicofugue

Et pour finir, comme la chantilly sur les fraises : qui l’eut cru ? A l’adolescence, Estelle Lefébure n’aimait pas ses fesses et les cachait derrière de longs pulls. Aujourd’hui, radieuse, elle s’accepte tout à fait ! Neymar a perdu un million d’euros en une seule session de casino en ligne. Stromae a annulé sa tournée pour raison médicale : la dépression l’aurait rattrapé. Justin Bieber a tenu la jambe de Kev Adams en boite, pour lui parler… de Jésus, « seule raison pour laquelle, (toi et moi) on fait ce métier ». Les millions de recettes du livre du Prince Harry donnent des envies au Prince Andrew qui pourrait à son tour sortir sa bio pour « mettre les pendules à l’heure ». Stéphanie de Monaco est grand-mère ! Louis et Marie Ducruet ont eu leur premier enfant, une petite fille; fraîchement grand-parents aussi : Bill et Melinda Gates. Séparés, ils ont posté chacun une photo d’eux avec leur toute petite-fille, âgée de quelques jours seulement.