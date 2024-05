Lolita Séchan sèche le mariage de papa Renaud, Brad Pitt envisage le re-sien; Louis Sarkozy jet-settise à DC, Mariah Carey divaise en Floride; Slimane dépapapoulise à l’Eurovision, Jennifer Lopez privatise le Louvre; Pénélope Cruz quiquastarise

Unes des hebdos People

Justin Bieber va être papa. Depuis le temps qu’il en rêvait ! Le chanteur et sa femme Hailey ont posté des photos d’eux en pleine cérémonie de renouvellement de leurs vœux à Hawaï : et annoncé du même coup la grossesse de Madame à grand renfort de photo de mains sous le bidon, la mannequin portant une robe blanche et moulante, la situation ne fait aucun doute. Madame Bieber serait enceinte de 6 mois déjà. Le prénom est choisi et l’heure est à la déco de la chambre.

Britney Spears violente et violentée ? Les pompiers et la police sont intervenus au Château Marmont pour gérer la chanteuse, hagarde et à moitié nue qui manifestement s’était battue avec son nouveau boy-friend. Public, Voici et Closer diffusent les mêmes photos : elle, vêtue d’un microshort blanc, qui tente de se cacher avec un oreiller et une couverture de l’hôtel. Pas de bobos en vue, mais un état inquiétant. Ramenée chez elle, elle e montré une cheville toute enflée, en racontant qu’elle était tombée en tentant un saut dans le salon de l’hôtel (?), puis elle a incriminé sa mère qui serait à l’origine de « tout ça ». Mais de tout quoi ? Les fans, jamais avares d’une contradiction, après avoir crié « Free Britney », pourraient bien se mettre à scander « Put Britney back sous tutelle !».

Et puis en version française, Loana a aussi, à nouveau, traversé un épisode traumatisant et énigmatique. « Agressée et séquestrée » pendant plus d’une semaine par un couple apparemment, ses amis ont annoncé qu’elle était dans un état très préoccupant, au point que selon eux, la « relâcher aujourd’hui dans la nature, serait de la non-assistance à personne en danger ».

Slimane est surmotivé pour gagner l’Eurovision. « Jamais un candidat français ne s’était investi à ce point ! » dixit un membre de la délégation du concours. Le chanteur s’impose de longues séances de travail, participe à tous les pré-concerts, enchaine les rencontres pour se faire connaitre… Et surtout, il a accepté de laisser sa fille à la maison. Un proche raconte à Voici combien il lui est difficile de l’abandonner 3 jours, alors 15 ! La petite Esmeralda est arrivée un peu en avance, en Janvier 2022 rendant ses premiers jours un poil stressants pour le papa et la relation bien soudée !

Kim Kardashian se fait huer de longues minutes pour une vanne à l’encontre de son flirt éphémère, Tom Brady. Mais à sa décharge, elle participait à une émission dont le cahier des charges est assez douteux : une foule de gens célèbres était invitée justement à tailler un costard à l’ex de Gisele Bündchen ! L’influenceuse a voulu commencer par moquer sa taille : fallait pas ! Le public l’a interrompue de longues secondes pour la siffler, nécessitant l’intervention du présentateur pour calmer les esprits et sa blague d’après est tombée complètement à plat, alors qu’elle était assez drôle : « ça n’aurait jamais marché entre nous : des pommettes hautes, des cheveux soyeux ? Tu me rappelles trop mon beau-père maintenant ! » Quand on sait que son beau-père, ancien sportif de haut niveau, est maintenant une grande rousse aux mèches rebelles… Et sachez que David Beckham est comme vous, il trouve le concept particulièrement louche : à l’issu du show, il a passé un coup de fil à la pauvre victime consentante pour lui demander s’il allait bien.

Sharon Stone est un chauffard. L’actrice avait provoqué un accident en roulant trop vite et en effectuant un violent virage dans les rues de Los Angeles l’année dernière. Elle a percuté une conductrice qui lui réclame aujourd’hui 35.000 dollars de dommages et intérêts. Le procès aura lieu ces jours-ci.

Le dernier concert pharaonique de Madonna sur la plage de Copacabana a réuni 1,6 millions de spectateurs. Une photo prise de haut est à découvrir dans paris Match : un délire ! La diva l’avait promis et elle l’a fait : son dernier show était entièrement gratuit, elle s’est trémoussée en jaune et vert pour la dernière fois de son « Célébration Tour » : 80 dates sans couac, deux heures de dance sur talons hauts à 65 ans, c’est fait ! Et maintenant, je me demande bien ce que fait notre Mamie Mado après ce tombé de rideau.

Brad Pitt roucoule à la plage avec Inès de Ramon. Le couple, beauté incarnée, a été spotté bras dessus-bras dessous marchant sur le sable, en Californie. Il est en blanc, elle en robe d’été et.. doudoune ? oui, doudoune sans manche et ça lui va même plutôt pas mal. « Il veut franchir une nouvelle étape avec elle » nous dit « l’ami proche ». Et comme ils habitent ensemble, doit-on comprendre le mariage ? Chacun porte son gobelet de café et souris paisiblement. Et heureusement qu’il y a ça parce que les coups bas continuent de pleuvoir entre Brad et son ex : selon un membre de la sécurité de Angelina Jolie, l’actrice aurait régulièrement fait des recommandations à ses enfants pour qu’ils évitent tout contact avec leur père lors des visites de garde alternée. Charming.

Renaud se refait la cerise et épouse la sienne en troisièmes noces. Le chanteur a dit oui à Christine, dite Cerise, jeune quadra rencontrée il y a 8 ans. C’est Paris Match qui eu l’exclu : 250 invités dans les Yvelines après être passé devant Madame le Maire du XIVème arrondissement de Paris puis le pasteur d’un temple protestant. Vianney, Hugues Aufray, Jean-Paul-Rouve… Tout plein d’amis avaient répondu présents mais pas sa fille, Lolita qui n’aurait gouté que moyennement que son père s’unit à une fille de son âge. « Je n’ai jamais vu Renaud aussi heureux ! » : malheureusement, on ne pourra que croire « ce proche » sur parole tant le chanteur parait fantomatique, derrière ses verres fumés et sa mine hagarde, en continuité de ses dernières prestations scéniques. En pleine tournée, il n’est plus rare de le voir en pleine chanson se montrer absent ou confus.

Louis Sarkozy étale son train de vie en or dans le Financial Times. 7 mois dans un hôtel à 450 euros la nuit, son resto préféré où la simple réservation d’une table coute 250 euros par couvert, le fils de l’ancien président français est en photo sur un bateau à l’heure de l’apéro avec sa femme et Public, gentiment, insiste sur le coin résidentiel que le couple a choisi, dans la capitale américaine : celui où vivent les plus diplômés du pays. Mais, grinchement aussi, rappelle que l’activité pro de Louis reste un mystère et donc l’origine de tout ce brouzouf itou.

Le vilain petit canHarry se fait blackbouler de toute part. Arrivé à Londres pour les 10 ans des Invictus Games, une fois de plus, il n’aura pu voir personne. Public nous annonce que son frère lui a carrément interdit de l’approcher et de voir la Princesse Kate pour éviter tout stress. Le Roi Charles, à peine sorti de l’hosto a fait savoir qu’il était très occupé et aucune des cousines, d’habitude plutôt sympatoches – Béatrice et Eugénie d’York en tête, n’a daigné pointer son nez à la messe officielle de l’évènement. Le monde est trop injuste.

Laeticia Halliday trompée dès sa nuit de noce, était surnommée Madame Fourien par l’entourage du rockeur. Ce sont des petites douceurs que Point de vue a choisi de mettre en exergue dans sa présentation d’un nouveau livre sur Johnny. La journaliste Anne-Sophie Jahn a suivi le chanteur les dernières années de sa vie et propose le portrait pas franchement novateur « d’un homme resté prisonnier de ses blessures d’enfance ».

Mariah Carey emmène un porte brosse partout. La diva s’est fait photographier sur une manège de Disney World, en famille et… en train de se faire recoiffer par le monsieur assis à côté d’elle. Voici pense qu’elle le connaissait (ouf) et qu’il s’agissait de son styliste perso.

Jennifer Anniston a changé de nez à cause de sa mère. La Rachel de Friends a subi tellement de vacheries de la part de Nancy Anniston – « tes yeux sont trop rapprochés, t’as un gros nez… » qu’elle s’est décidée à passe sur le billard. C’est une des confidences apprises dans une biographie à paraitre et dont Gala fait l’écho. L’autre crousti-sujet concerne évidemment Brad Pitt : si l’on sait qu’il a quitté Jen pour Angie Jolie, on sait moins que la rupture était déjà presque consommée au moment du tournage de Mr&Mrs Smith, tant l’acteur était déjà trop accro à l’alcool et aux drogues. Elle avait essayé « de le sevrer à la dure, mais ça ne marchait pas. »

Et pour finir avant de juger les robes du Met Gala : Mick Jagger rêve encore de s’envoyer en l’air : à 80 ans, la star des Rolling Stone a visité le centre spatial de Houston aux Etats-Unis, et s’est installé, la tête à l’envers, aux commandes d’une navette spatiale. Nicolas Bedos a déménagé en banlieue et passera l’été dans le sud de la France. Après Victoria Beckham, c’était au tour de Penelope Cruz de célébrer ses 50 ans entourée de ses amis stars, Robert de Niro, Salam Hayek ou encore Matt Damon. « Nous ne savions pas s’il allait être à l’heure ou pouvoir dire son texte » Vlan ! Voilà l’uppercut que Maïwenn a récemment glissé à la presse à propos de son acteur principal, Johnny Depp dans Jeanne du Barry. Florent Pagny a fait une apparition dans un salon d’autos de collection, près de Beaune : il avait l’air au top ! Jennifer Lopez et sa fille Emme, 16 ans, se sont offert une visite privée du Louvre, dont elles sont sorties main dans la main, ravies.