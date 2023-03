Lily-Rose Depp tâte une rappeuse, Madonna un vieux de 30 ans; Marine Le Pen se prend les pieds dans le chat; Harry& Meghan octroient un hypotitre à leurs enfants; Closer voit Albert de Monaco humilier Charlène, Céline Dion au stade de la dernière chance

Une des hebdos People

Ophélie Winter est méconnaissable dans Public. En plus de nouvelles retouches chirurgicales, on dirait que la chanteuse s’est collée deux fausses moustaches en guise de sourcils. Pas très réussi, mais ça n’a pas l’air d’entamer son moral, arborant de francs sourires sur les photos. L’hebdo nous annonce une motivation toute nouvelle avec un album en préparation et des démons bien enterrés. Super !

Madonna tâte du biceps, vieux de 30 ans. S'agit-il du nouveau boy friend ou juste d’une petite faveur pour faire de la pub ? La Reine de la Pop s’est affichée avec un coach de boxe, qui n’a « que » 35 ans de moins qu’elle. Sur la photo, elle s’efface un peu derrière lui, et semble mesurer sa force, la main posée sur son avant bras. Il se murmure que la charitable Madonne aurait en fait accepté de donner un coup de pouce au business du petit jeune.

Loana bientôt SDF. La lofteuse n’a plus payé son loyer depuis plusieurs mois, elle risque donc l’exclusion à la fin de la trêve hivernale. Sa mère touche 90 euros par semaine, et elle le RSA. Selon ses dires, la poignée de dédicaces en ligne qu'elle réussit à faire chaque mois, est loin de lui apporter un revenu suffisant. « En tant qu’artiste, c’est difficile. », son meilleur copain a même été obligé de régler son abonnement de téléphone.

Harry et Meghan au comble de l’hypocrisie : leurs enfants seront bien Prince et Princesse d’Angleterre. « Je peux confirmer que la princesse Lilibeth Diana a été baptisée. » Voilà, la confirmation presque murmurée par le révérend qui a officié ce jour-là et depuis, les titres de Master et Miss ont bien été transformés sur le site officiel de la monarchie. Oui, le couple qui enjoint la Firme à se faire soigner et qui la conspue depuis presque 3 ans maintenant, a osé. Et pour ne rien arranger, les parents rajoutent la fausse modestie à la tartuferie émettant l’idée que ces "hypo-titres" ne soient pas utilisés à l’école, réservant le protocole aux grandes occasions.

À Lire Aussi

« Ne touchez pas à nos utérus »

Lily-Rose Depp en couple avec une rappeuse. Bisou dans un resto, selfie à 2 avec moue boudeuse, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp s’affiche avec 070 Shake, une jeune chanteuse de 25 ans, brune au cheveux longs et ondulés. Le répit est bienvenu car l' actrice semble enchaîner les bad buzz : il y a quelques semaines, elle était une népo-baby, fille à papa pour qui les rôles tombent tout cuits, et maintenant, c’est la série dans laquelle elle joue qui provoque des hauts cris. Avant même la diffusion, des employés du tournage dénoncent une « mise en avant de la culture du viol et des violences conjugales », une ambiance de travail toxique et un résultat misogyne. Miss Depp, elle, prend la défense outragée du réalisateur alors que même le diffuseur le lâche. Mauvais choix ?

Béatrice Dalle fait une Olivier Véran chez le tatoueur. Comme l’ex ministre de la santé lorsqu’il avait rendu sa vaccination publique, l’actrice s’est laissée photographier alors qu’elle faisait tomber le haut pour se faire piquer. Les épaules nues, le sweat en capilotade sur les bras cachant la poitrine... En revanche, on ne saura rien du nouveau motif, puisqu’il est en cours de réalisation dans son dos.

Addict par nature, Joey Starr a tout essayé. Le shit, la coke, le crack, l’alcool. Ce qui l’a sauvé ? Rien avoir avec l’entourage, ou l’envie de vivre, non, plutôt avec une grosse maladresse : « j’étais un très mauvais toxicomane. Quand il fallait cuisiner le truc, j’en foutais partout. Ça ne m’allait pas du tout ». La moitié de NTM a aussi, quand même, la lucidité de voir qu’il a failli y rester.

À Lire Aussi

Marine Le Pen renonce à sa visite au Salon de l’Agriculture suite à une blessure à la jambe

Camouflet pour Charlène de Monaco : le Prince Albert ne l’estime pas capable d’assurer la régence en cas de problème. Le souverain du Rocher a ainsi fait changer les règles : s’il venait à mourir, c’est un conseil de 7 personnes qui aurait la responsabilité du royaume avant l’accession au trône de Jacques. La nageuse olympique obtiendrait le titre honorifique de présidente de ce conseil. Mais pas de réelles responsabilités.

L’anniversaire à paillettes de John Travolta. L’acteur a tout donné pour ses 69 ans. D’abord, on prend les copains et on les habille bien : smoking, robe à paillettes. Ensuite, on les entasse dans un jet privé et on leur sert un menu gastronomique en vol. Puis à l’arrivée, ils découvrent qu'ils ont atterri dans la ville du péché, Las Vegas, pour une nuit de folie, avec spectacle, cocktails, danse et machines à sous. La party était si mythique que Voici se demande déjà quel sera le programme pour passer le cap symbolique des 70 ans…

Johnny Depp renfloue ses caisses grâce à ses croûtes. Plus de 5 millions d'euros pour être précis, ont pris place dans son bas de laine après sa dernière expo. Ça les vaut ? Non. Comme d’habitude, il travaille 4 portraits à partir de photographies, badigeonne un peu de couleur par dessus, puis affiche serein, une étiquette à 5000 euros. Et comme il sait se servir d’une photocopieuse, il en vend des tas. Après lui-même, sa fille, Bob Dylan ou Keith Richards, cette fois, l’acteur avait choisi Bob Marley, Heath Ledger, River Phoenix et l’écrivain Hunter Thompson. En même temps, s'il y a des gogos pour acheter…

Céline Dion choisit un traitement expérimental : « La dernière chance » pour Closer, une base de glycine et de magnésium pour tenter de faire reculer ses symptômes. Le syndrome de « l’homme raide » dont elle souffre depuis plusieurs mois entraîne des paralysies parfois brutales, au milieu d'un mouvement, des douleurs chroniques et bien sûr, du stress. La clinique que la diva a choisi est classée meilleur hôpital du monde, selon Newsweek, ca doit bien vouloir dire quelque chose de son efficacité ? On croise les doigts.

À Lire Aussi

«Je suis fondamentalement opposée à la panthéonisation de Gisèle Halimi», affirme Marine Le Pen

« Audie » et « Dany » ont accueilli Gala en Provence et non, il ne s’agit pas d’un couple d’acteurs d’une série américaine ringarde des années 80, mais des surnommes de Aude et Daniel Auteuil. L’acteur qui est devenu chanteur porte son épouse aux nues et déclare qu’il serait heureux partout avec elle, mais fidèle à son esprit mutin, façon « sous-doués », il a camouflé une muflerie dans ses compliments : « c’est abstrait cette différence d’âge… J’ai 73 ans, Aude en 45, mais j’ai l’impression qu’on a le même âge... Mais je ne sais pas lequel… » Et bim ! Ou comment propulser l’image de sa douce version chandail, charentaises, mouchoir dans la manche et demi-lunes sur le nez.

Le clan Beckham enterre la hache de guerre pour la promo. Les vilains petits canards, Brooklyn et Nicola sont venus admirer le travail de Madame à la fashion week de Paris, ce qui a permis de faire le cliché de la réconciliation. Bras dessus, bras dessous, tous de noir vêtus, des sourires, et tout le monde bras dessus, bras dessous.

Gala partage le CV d’Inès de Ramon, la nouvelle fiancée de Brad Pitt. Vice-présidente d’une marque de luxe, la miss parle 5 langues, dont le français, l’italien et l’allemand. Elle a obtenu un diplôme en business à l’université de Genève, mais sur Facebook, elle se vend plutôt comme coach en nutrition certifié. Bref, « une tronche » comme on dit, qui selon Gala , « se contente d’un job normal » - comparé à toutes les ex-actrices de son amoureux et « a eu l’élégance de mettre son profil Instagram en privé » ce qui empêche, de fait, toute capitalisation de sa nouvelle notoriété en nombre de followers. Bref, la femme parfaite pour Monsieur Parfait. Youpi.

À Lire Aussi

Jade Hallyday se découple en douceur, Marlène Schiappa se réencouple avec fracas; Michael Douglas strip-golfe; Cerise regonfle Renaud; Brad Pitt tapis-rougise Ines; Harry et Meghan se font expulcotager; Virginie Efira césargasme, Benoît Magimel yoyotise

Pour finir et accompagner les premières fraises, Jamel Debbouze et Melissa Theuriau aiment la montagne : le couple, lui à ski, elle en surf, a posté une photo en altitude à l’Alpe-d’Huez. Florent Pagny s’estime coupable de sa rechute : se sentant mieux, il a fait l’impasse sur son traitement pendant plusieurs semaines. Justin Bieber a passé son tour et annulé ses deux concerts parisiens cette semaine. Sa paralysie est revenue ? il est en burn-out ? Aucune explication n’a été donnée, mais la tournée dans son ensemble est arrêtée sine die. Le nouveau flirt de Marlène Schiappa, Matthias Savignac a démissionné pour ne pas lui faire de l’ombre. Un chat de Marine Le Pen l’a fait choir dans ses escaliers : bilan, une attelle au genou et un bon de sèche pour le salon d'agriculture.

À Lire Aussi

Lily-Rose Depp tâte une rappeuse, Madonna un vieux de 30 ans; Marine Le Pen se prend les pieds dans le chat; Harry& Meghan octroient un hypotitre à leurs enfants; Closer voit Albert de Monaco humilier Charlène, Céline Dion au stade de la dernière chance