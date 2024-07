Les robots soignants arrivent et avec eux la redéfinition des soins infirmiers pour le 21e siècle

Matthew Wynn est maître de conférences en santé et société numériques à l'université de Salford. Infirmier de formation, Matthew est spécialisé dans la viabilité des tissus et le contrôle des infections. Il possède une vaste expérience au sein du Service national de santé du Royaume-Uni et des forces armées britanniques, et a été témoin expert dans des affaires civiles liées aux soins infirmiers.