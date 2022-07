Les observations de James-Webb réfutent-elles la théorie de la matière noire au profit de Mond ? ; Un trou noir « dormant » découvert pour la première fois en dehors de notre Galaxie

Mars : Perseverance est tombé sur une étrange structure gisant sur le sol ; Cette nouvelle image de James-Webb donne des frissons ! ; La Nasa choisit SpaceX pour lancer le télescope spatial Roman.

Les observations de James-Webb réfutent-elles la théorie de la matière noire au profit de Mond ?

Si la récente découverte de galaxies primitives avec le télescope James-Webb se confirmait et n'était que la pointe émergée d'un iceberg, elle pourrait s'ajouter significativement au débat entre ceux qui pensent que la matière noire existe et ceux qui pensent qu'il faut au contraire modifier les lois de la gravité et de la mécanique pour décrire l'origine et le comportement des galaxies. Ce qui est sûr, c'est que la découverte de ces galaxies a été prédite à partir de la théorie Mond, l'alternative à la matière noire.

Un trou noir « dormant » découvert pour la première fois en dehors de notre Galaxie

On estimait que de nombreux trous noirs stellaires devaient exister en couple avec une étoile, mais sans lui arracher de la matière et ne pouvant donc pas se signaler en brillant sous forme de rayon X suite à l'accrétion de cette matière. On vient de détecter un candidat au titre de trou noir « dormant » de ce genre dans le Grand Nuage de Magellan, en combinant la méthode des vitesses radiales et celle avec effet de microlentille gravitationnelle.

Mars : Perseverance est tombé sur une étrange structure gisant sur le sol

Quelqu'un a-t-il renversé un plat de spaghettis sur Mars ? C'est ce que l'on pourrait penser si on laissait aller son imagination. À moins que ce ne soit une créature fossilisée ou une boule de fils. En réalité, ce que l'on voit sur cette image transmise par le rover Perseverance est tout autre chose. La Nasa mène l'enquête.

Cette nouvelle image de James-Webb donne des frissons !

Une célèbre galaxie spirale du catalogue de Messier a été récemment scrutée par le télescope spatial James-Webb. L'image est fascinante par ce qu'elle nous montre de la structure interne de cette galaxie qui ressemble beaucoup à la nôtre.

La Nasa choisit SpaceX pour lancer le télescope spatial Roman

SpaceX a conclu avec la Nasa un contrat prestigieux pour le lancement de Roman Space Telescope. Cet observatoire spatial de l'énergie sombre et la matière noire a été identifié en 2010 comme une mission prioritaire. D'un coût de plus de 4,3 milliards, il devrait être lancé en octobre 2026 à bord d'un Falcon Heavy, et rejoindra le James-Webb à quelques encablures.

