La Minute Tech

Les IA malveillantes constituent la nouvelle frontière des menaces en ligne. Comment se prémunir face à ce nouveau risque exploité par la cybercriminalité ?

Les outils d'IA et les logiciels comme ChatGPT sont de plus en plus exploités et détournés par des pirates informatiques. Il est important d'être vigilant lors de l'utilisation des outils d'IA afin d'éviter des arnaques ou des vols de données.