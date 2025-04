Atlantico-Green

Les "El Nino" s’enchaînent de plus en plus rapidement et les conséquences sont dévastatrices

Les phénomènes El Nino sont en recrudescence à l'échelle mondiale et sont aujourd'hui plus fréquents et plus destructeurs que jamais. Cela s'explique par un changement fondamental du système climatique terrestre, selon une étude de chercheurs de l'Université de Lund.