Les bonnes pratiques pour préserver l’autonomie de la batterie de votre téléphone

La batterie d'un smartphone en plein phase de recharge.

La durée d'autonomie de son smartphone est un enjeu majeur au quotidien et avec le télétravail. Il existe des moyens simples et efficaces pour augmenter la durée d'autonomie de son téléphone portable.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico.fr : Comment est-il possible d’augmenter la durée d’autonomie de son smartphone ?

Jérôme Durel : Dans un smartphone, ce sont le processeur et l’écran qui sont le plus énergivores. C’est donc à ces deux niveaux du téléphone qu’il faut agir.

En ce qui concerne le processeur, il faut limiter l’utilisation d’application gourmandes en énergie. Il faut donc d’abord penser à fermer celles qui ne sont pas utilisées. Ensuite, pour limiter l’utilisation des applications en streaming (Netflix, Spotify etc…), il est préférable de télécharger en wifi chez soi, la veille par exemple, avant de l’utiliser en déplacement et ainsi éviter l’utilisation de la 4G. Pour les jeux, en cas de grosse journée de travail, il s’agit d’éviter simplement de les utiliser. Ainsi vous pourrez gagner 5 à 10 % de batterie sur votre smartphone.

En cas d’oubli, le mode économie d’énergie permet de limiter la consommation des applications d’arrière plan. C’est une bonne astuce pour limiter sans trop d’efforts la consommation de la batterie de son smartphone.

Pour l’écran, il s’agit de limiter sa luminosité. Aujourd’hui, la quasi-totalité des smartphones sont équipés d’une option d’ajustement automatique de la luminosité en fonction de son environnement. Pour autant, il est possible de gérer manuellement cette luminosité en la limitant au tiers de sa puissance maximale afin que l’écran reste lisible sans difficulté et limiter les variations de diodes si l’écran est à LED.

Pour ces écran à LED justement, il est préférable de privilégier les fonds d’écran noirs et le mode « sombre » qui demanderont moins d’énergie au téléphone en limitant le nombre de diodes allumées.

Lorsque vous le pouvez, utilisez la connexion wifi, la 4G et la 5G étant extrêmement énergivores et limitez vos notifications aux plus importantes.

En cas de consommation importante de votre batterie au cours de la journée, il est possible pour 40 euros de s’équiper d’une batterie externe. Ce qui permettra de recharger son téléphone entre 1 et 3 fois au cours de la journée.

Durant l’été, Atlantico vous propose une sélection de ses meilleurs articles de l’année.