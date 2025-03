Revue de presse des hebdos

Le vertige Trump saisit les hebdos; Edouard Philippe a peur de se faire voler ses idées, son entourage trouve qu’il en manque; Faure prend celles de Hollande pour le courrier du coeur; La Cour des comptes a le blues; Les Ecologistes tondent leurs élus

A la Une de vos hebdos cette semaine : Le Point rend hommage aux trajectoires de femmes puissantes et mesure leur poids en France et dans le monde. Marianne dénonce les “superprofits des marchands de diplômes" dans l'enseignement supérieur privé lucratif en France. Une véritable “arnaque” : soutenus par des fonds d'investissement, les établissements privilégient la rentabilité au détriment de la qualité de l'enseignement et des intérêts des étudiants.