Le télescope James-Webb nous émerveille avec la nébuleuse de Lyre ; LK-99 est-il le Graal de la supraconductivité ?

Une image composite publiée par la NASA/ESA depuis le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble montre le cœur de M74, la galaxie fantôme.

Et aussi : Mothra et Godzilla, les intrigantes étoiles géantes « Kaiju » découvertes par le James-Webb ; Un astéroïde « potentiellement dangereux » détecté lors des tests d’un nouvel algorithme ; Des scientifiques ont reconstitué le visage d’une femme qui a vécu il y a 43 000 ans.

© AFP PHOTO / ESA / WEBB, NASA & CSA, J. LEE AND THE PHANGS-JWST TEAM

Le télescope James-Webb nous émerveille avec la nébuleuse de Lyre

Le télescope spatial James-Webb réalise une nouvelle fois une impressionnante photographie des confins du cosmos. Grâce à ses instruments infrarouges, il met aujourd'hui à l'honneur la nébuleuse de la Lyre, M57, et révèle l'incroyable spectacle coloré d'une étoile en fin de vie.

LK-99 est-il le Graal de la supraconductivité ? Dernières nouvelles

Il y a quelques années, la communauté scientifique avait été en ébullition à l’annonce de la découverte de preuves laissant entendre que des neutrinos dépassaient la vitesse de la lumière. Hélas, il s’agissait d’une erreur et on se demande si un destin similaire ne va pas arriver à l’annonce faite de la découverte d’un supraconducteur à température et pression ambiantes. Ce qui est sûr, c’est que Twitter est également aujourd’hui en ébullition à ce sujet car une révolution technologique majeure, comme celle du transistor, pourrait en découler.

Mothra et Godzilla, les intrigantes étoiles géantes « Kaiju » découvertes par le James-Webb

Les étoiles « kaiju » sont des étoiles anormalement brillantes pour leur masse et leur taille. Elles sont rares mais le télescope spatial James-Webb s'est penché sur deux d'entre elles récemment en utilisant l'effet de lentille gravitationnelle. Les observations obtenues réfutent certaines modèles de particules de matière noire en posant des bornes sur les masses des particules de ces modèles.

Un astéroïde « potentiellement dangereux » détecté lors des tests d’un nouvel algorithme

Des astéroïdes « potentiellement dangereux », il y en a quelques-uns dans notre ciel. Et il est important de pouvoir garder un œil dessus. C’est pourquoi des chercheurs ont développé un algorithme qui permet de les repérer. Encore en phase de test, il vient d’en ajouter un à la liste.

Des scientifiques ont reconstitué le visage d’une femme qui a vécu il y a 43 000 ans

Une équipe de chercheurs internationale a réussi à reconstituer le visage d'une femme ayant vécu en Europe centrale, 43 000 ans avant notre ère. En se basant sur plusieurs études et la technologie 3D, les scientifiques sont ainsi parvenus à séquencer le génome de « Zlatý kůň » tout en restructurant les restes fossilisés de l'individu.

