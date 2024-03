Le télescope James-Webb montre que les étoiles géantes peuvent tuer des planètes en formation; Peut-on vraiment recycler l'urine et la sueur en eau potable comme dans Dune ?

Le télescope James-Webb montre que les étoiles géantes peuvent tuer des planètes en formation.

Le télescope spatial James-Webb a une fois de plus été tourné vers les pouponnières d'étoiles de la nébuleuse d'Orion pour percer les secrets de la formation planétaire et en apprendre plus en se servant de ce laboratoire naturel sur la formation du Système solaire, et à quel point celui-ci est typique ou non dans le cosmos observable. Les nouvelles observations du JWST confirment quantitativement une théorie concernant l'influence des étoiles massives sur la formation planétaire dans les nurseries stellaires.

Peut-on vraiment recycler l'urine et la sueur en eau potable comme dans Dune ?

Le très attendu second volet de la saga Dune vient enfin de sortir en salles, et c'est déjà un succès. On continue d'y explorer la richesse de l'univers développé par Franz Herbert, qui a imaginé le concept de « distille » : un système destiné à recycler jusqu'aux eaux usées sécrétées par le corps humain, et que la Nasa a concrétisé à sa façon...

Si notre Système solaire cache une planète, voici où elle se trouve

De nombreux indices suggèrent qu’il existe une planète non encore découverte aux confins de notre Système solaire. La « planète 9 ». Et des astronomes proposent aujourd’hui l’estimation la plus précise jamais réalisée de l’endroit où elle pourrait se cacher.

L’Inde dévoile ses premiers astronautes pour son ambitieux programme spatial

L’Agence spatiale indienne a révélé l’identité de ses quatre premiers astronautes. Trois d’entre eux constitueront l’équipage du tout premier vol habité indien, prévu en 2025.

Cette toute petite étoile sidère les scientifiques

ne étoile plus petite que notre planète Saturne, ça n’existe pas...Du moins le croyait-on. Des astronomes viennent d’en découvrir une dans notre Voie lactée : c'est la plus petite étoile jamais observée.

