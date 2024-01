Le Soleil vient de produire sa plus puissante éruption depuis 6 ans ! ; Une journée complète sur Mars ressemble à ça !

L'éruption solaire du 6 Novembre 2014 - AFP PHOTO HANDOUT-NASA/SDO

Rare et d'une beauté stupéfiante : un halo rouge qui encercle une aurore australe ! ; L'Iran annonce avoir envoyé des animaux dans l'espace ! ; La Chine dévoile des images à couper le souffle de sa station spatiale.

Le Soleil vient de produire sa plus puissante éruption depuis 6 ans !

À quelques heures de la fin de l'année 2023, les chercheurs de la Nasa ne pensaient pas se tromper en annonçant que le titre d'éruption solaire la plus puissante de l'année écoulée reviendrait à celle survenue le 14 décembre dernier.

Une journée complète sur Mars ressemble à ça !

Cela fait désormais plus de 10 ans que le rover de la Nasa Curiosity arpente le sol de Mars. Et au 4002e jour de sa mission sur la Planète rouge, le 8 novembre dernier, Curiosity, à l'arrêt, a capturé, pendant quelque 12 heures d'une journée, sa propre ombre se déplaçant à la surface de Mars.

Rare et d’une beauté stupéfiante : un halo rouge qui encercle une aurore australe !

Ceux que les astronomes appellent les arcs SAR -- pour Stable Auroral Red -- correspondent à des formes assez rares d'aurores boréales. Ils n'ont été découverts qu'en 1956. Parce qu'ils ne sont généralement pas visibles à l’œil nu. Mais hier, l'Astronomy Picture of the Day -- ou APOD -- de la Nasa les a mis à l'honneur. Une photo grand-angle du ciel de Nouvelle-Zélande qui révèle un splendide arc SAR presque complet qui enferme des aurores boréales - ou plus exactement, des aurores australes - vertes et rouges plus classiques.

L'Iran annonce avoir envoyé des animaux dans l'espace !

Le mercredi 6 décembre 2023, l'Iran a annoncé avoir réussi l'envoi d'une capsule dans l'espace. À l'intérieur se trouvaient des animaux, mais il n'a pas été précisé quelles espèces étaient à bord. Le vol a été annoncé comme un succès, mais on ignore si les animaux ont survécu.

La Chine dévoile des images à couper le souffle de sa station spatiale

La Chine vient de publier une série d'images de sa station spatiale. Elles ont été prises par les astronautes chinois peu après leur départ de la station pour revenir sur le plancher des vaches. Il s'agissait des trois astronautes de l’équipage Shenzhou-16. Parmi eux, il y avait notamment Gui Haichao, le tout premier astronaute civil chinois de l'Histoire.

