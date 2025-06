Revue de presse des hebdos

Le Point voit l’Iran infiltrer nos institutions, L’Express dépeint Poutine en voleur d’enfants, Marianne les écologistes en faiseurs de guerre civile; Trump joue un jeu habile; Darmanin préfère faire la guerre à Attal qu’à l’islamisme; Dati se la joue Trump

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs nous explique ce qu’est la bipolarité, ce trouble de l'humeur caractérisé par une alternance entre des phases dépressives et maniaques ou hypomaniaques. Une pathologie observée dès l’Antiquité, que Nicolas Demorand a mis sur le devant de la scène. C’est une des 10 maladies les plus invalidantes, selon l’OMS, avec un risque suicidaire de 15%. En parler au boulot, ou pas ? Obtenir des aménagements de poste, ou simplement sortir du silence pour “retrouver une forme d’authenticité”, d’accord, mais le risque de discrimination reste bien réel, et la stigmatisation persiste…