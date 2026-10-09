REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
9 octobre 2026
Le Point voit Emmanuel Macron en fossoyeur du modèle français, Le Nouvel Obs les telephones portables derrière la révolte des lycéens; L’Express traque les bébés Soral de droite à gauche (extrêmes); Israël, Gaza : enfin, le temps de l'analyse ?
Dans vos hebdos cette semaine : entre manifestations lycéennes et l'incontournable Bardella, Challenges se veut optimiste quant à l'automobile française, mais ne parvient pas à consoler Le Point et L'Express, qui nous promettent pleurs et grincements de dents…
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THEMATIQUESMédia
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
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Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.