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Blurred backgroundDans vos hebdos cette semaine
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REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

9 octobre 2026

Le Point voit Emmanuel Macron en fossoyeur du modèle français, Le Nouvel Obs les telephones portables derrière la révolte des lycéens; L’Express traque les bébés Soral de droite à gauche (extrêmes); Israël, Gaza : enfin, le temps de l'analyse ?

Dans vos hebdos cette semaine : entre manifestations lycéennes et l'incontournable Bardella, Challenges se veut optimiste quant à l'automobile française, mais ne parvient pas à consoler Le Point et L'Express, qui nous promettent pleurs et grincements de dents…

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MOTS-CLES

Revue de presse , hebdomadaires , Le Point , L'Express , Le nouvel Obs , LFI , Lycées

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 