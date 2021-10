Le marché de la Tech pour seniors se développe et en voilà les solutions les plus intéressantes

Une femme âgée, résidente d'un EHPAD à Ploudalmezeau, dans l'ouest de la France, se promène avec une infirmière, le 23 juillet 2020.

De nombreux objets connectés ont été inventés pour apporter plus de bien-être, de sécurité et faciliter le quotidien de nos aînés.

D’année en année, le marché de la Tech pour les personnes âgées prend de plus en plus d’ampleur et pour répondre à la demande des start-ups se mettent au service de la « Silver économy ». Atlantico sélectionne pour vous ou vous proche les meilleurs items.

Facilotab

Pour connecter vos grands-parents, l’ordinateur peut être une solution quelque peu compliquée et la meilleure alternative reste la tablette. L’entreprise Facilotab produit une tablette à destination des séniors avec une interface conçue pour être plus conviviale et facile à utiliser que celles d’Apple ou intégrant le système d’exploitation Android. Destinée aux plus de 75 ans, elle réunit tout ce dont il est nécessaire à la vie numérique : un accès aux mails, un appareil photo, un navigateur Internet, des jeux développés pour les personnes âgées, la radio, la musique, la météo. Elle coûte 335 euros et les coins sont renforcés en cas de casse. Une bonne manière de rester tout le temps connecté avec ses proches.

https://www.facilotab.com/

Crédit : Facilotab / DR

SmartCane

La canne connectée SmartCane est le première canne de marche connectée qui offre une solution sûre aux seniors qui en ont besoin. Fabriquée en France cet objet propose une téléassistance avec un système de téléalarme intégré dans la canne. Ainsi les personnes à mobilité réduite peuvent se déplacer en toute sécurité. Cette canne dispose d’un capteur de chute, d’une géolocalisation en cas de problème. La SmartCane coûte 129 euros seule et se trouve dans les pharmacies. Le système d’abonnement au service d'alerte coûte lui environ 20 euros par mois.

À Lire Aussi

Bracelets connectés : l'étude qui révèle comment ils mettent en péril votre vie privée (même déconnectés)

https://www.smartcane.fr

Crédit : SmartCane / DR

Doro le téléphone pour séniors

Parfois les nouveaux smartphones peuvent dérouter. Pour les personnes âgées afin de rester joignable, il faut que l’appareil soit simple d’utilisation. La société Dort dispose d’une gamme conçue pour les séniors avec un son clair pour ceux qui entendent moins bien, des grosses touches distinctes et un écran contrasté. Leurs prix oscillent entre 50 et 150 euros et vous allez voir, ils sont faciles à utiliser et vos proches ne pourront plus s’en passer.

https://www.doro.com/fr-fr/telephones-et-accessoires/telephones-mobiles/

Viktor

Cet objet est véritablement un gadget ! Il s’agit d’un coussin connecté fruit d’une start-up française qui s’adresse à la Silver Economy. Ce coussin veut amener un écosystème complet pour ceux qui ont perdu en autonomie et remettre à côté d’eux la possibilité de faire les actions du quotidien. Le coussin est connecté aux objets de la maison, on peut appeler avec, contacter son médecin directement, jouer, écouter de la musique et beaucoup d’autres choses que l’on pourrait faire avec une tablette. Si Viktor vous a conquis il est disponible sous abonnement pour 30 euros par mois avec une mensualité de 90 euros.

https://coussin-viktor.com/t

À Lire Aussi

Nous ne serons plus jamais vieux comme avant : voilà ce que la technologie va changer à nos vieux jours

À Lire Aussi

Quels applis et gadgets pour réussir la rentrée de ses enfants ?