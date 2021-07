Laeticia Hallyday emmène Jalil en boîte à Palavas, sa fille Jade sort (très très) court vêtue à Paris; Vanessa Paradis montre sa culotte à Cannes; Charlotte Gainsbourg dit tout sur sa vie sexuelle; Sharon Stone s’éprend d’un rappeur de 25 ans

Sophie Marceau à Cannes, vacances des stars, en une des hebdos People

Mais aussi : Ernst-Auguste de Hanovre dessaoule en Autriche; Matt Damon veut prendre l’ascenseur tout seul; Sophie Marceau, étoile de Cannes; Jill et Joe Biden s’aime à Washington et Tom Cruise expose sa petite amie

Cette semaine, tout le monde s’est éparpillé pour l’été, du coup, je rêve que les People nous écrivent ! Plongeons la main dans le grand sac brun des Postes et voyons ce qui sort :

Une carte postale de Laeticia Hallyday ! Sète, Palavas, Marseillan, le cap d’Agde, soit le GPS n’a pas bien su la localiser, soit elle s’est rendue un peu partout avec son Jalil Lespert, en tout cas Public et Closer n’arrivent pas à choisir. Ici, la veuve de Johnny se fait photographier dans les bras de son amoureux, au bord de l’eau, là, elle fête l’anniversaire de Mamie Rock, et là-bas, elle profite de la réouverture des boites pour montrer la sienne, l’Amnésia à l’acteur. Ambiance de folie, bisous sur la piste, et danse collé-collé. Ca leur avait manqué l’ambiance transpi-mojitos, à la queue leu-leu !

Et pendant ce temps, Jade est seule à Paris, pour enfin vivre une adolescence normale. Enfin normale. Presque, puisque, à 16 ans, elle dine au resto, risotto/champagne, avec ses copines et qu’elle se rend en boite depuis Marne-La-coquette, accompagnée par le chauffeur Carl. Si Laeticia se demande ce que fait sa fille, elle peut compter sur Closer comme chaperon, puisque le mag l’a paparazzée et pistée deux soirs de suite, à la nuit tombée. Résultat, une série de photo de la miss, plutôt sage, en robe blanche, ras la…. sur les trottoirs du 8ème arrondissement.

Voilà un faire-part venu d’Angleterre : Tom Cruise s’est affiché avec Hailey Atwell sa partenaire dans le dernier Mission Impossible. Pour Voici, cette sortie publique entérine la relation, et « Tom ne cherche plus à la faire passer pour une simple amie ». Mais pour Closer et Paris Match c’est une autre histoire : le premier mag montre que l’acteur est venu assisté à la finale de Wimbledon avec ses DEUX partenaires féminines du film, puisque Pom Klementieff était là aussi. Il ne s’agirait donc pas vraiment d’une « date », mais plutôt d’une sortie promo et le deuxième n’a relevé aucun geste tendre ni même de regard qui pourrait laisser entendre quoique ce soit, en une série de clichés sur son site Internet… Le « prenup » est sans en doute encore en cours de relecture chez les Scientos.

Une lettre anonyme balance que Sharon Stone serait en couple avec un rappeur de 25 ans, et si l’on en croit la photo parue dans Closer, RMR - c’est son nom, est tout particulièrement flippant : Il a beau tenir l’actrice gentiment par le cou, il a la tête recouverte d’une cagoule de voleur, le sourire en or comme la mâchoire du Requin de James Bond et le regard halluciné d’un tueur en série. Pourvu que la passade passe. Vite.

Ici, c’est une belle lettre de la part du Prince de Hanovre. Le mari de Caroline de Monaco écrit qu’il se soigne ! Depuis qu’il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, pour violence et menaces envers un couple d’employés et un groupe de policiers qui tentaient d’intervenir, il a décidé de prendre les choses en main. Il suit une cure de sevrage dans un établissement renommé en Autriche, vit sainement, a perdu énormément de poids et se sent sur la bonne voie, même si la justice a ordonné son expulsion de sa demeure adorée de Grünau im Almtal, pendant au moins trois ans.

Là, un fax du notaire de la part d’Angelina Jolie : la comédienne veut vendre ses parts de Miraval, le domaine viticole qu’elle avait acheté avec Brad Pitt. C’était le lieu de leur mariage, mais aussi celui des crispations quand l’acteur y avait emmené sa nouvelle conquête, Nicole Potularski, l’été dernier. « Je ne veux pas être la partenaire commerciale méprisée de Brad Pitt » a t’elle déclaré, en affirmant qu’elle avait déjà trouvé un repreneur. Mais le divorce n’est pas finalisé et les avoirs du couple sont gelés : impossible donc a priori d’entamer ces procédures. L’interprète de « Maléfique » en est déjà à son deuxième recours devant un juge pour arriver à ses fins.Brad Pitt acceptera t’il de rester à la barre tout seul ? Lui qui se dit paysan et affirme volontiers que le domaine n’est pas qu’une marotte mais bien un investissement à long terme. Et puis depuis peu, son best bud, George Clooney s’est installé la porte à côté. Ce serait dommage de tout jeter à l’eau, non ?

Voilà une carte postale de Saint-Valentin qui a du se perdre entre l’Amérique et l’Europe pendant le confinement : elle est signée Jill et Joe Biden et envoyé à Gala : Amoureux comme au premier jour, ils vont bien ! Ils donnent des tuyaux pour passer le cap de la Maison Blanche sereinement : faire des diners aux chandelles régulièrement, conserver une escapade romantique par mois. Et surtout, prendre le conte-pied des Trump qui vivaient de manière complètement indépendante pendant la présidence, jusqu’à faire chambre à part.

Nous avons reçu aussi le catalogue de Cannes : Sophie Marceau est présentée comme la vedette de la semaine. En lice, pour la première fois de sa carrière avec un film de François Ozon « Tout s’est bien passé », l’actrice préférée des français fait la couverture de Paris Match et Public. Splendide dans une robe fourreau blanche pour monter les marches et facétieuse pendant la série de poses, le « photo call", un peut plus tôt dans la journée, « Vic » a coché toutes les cases, épaulée par son compagnon, Richard Caillat.

Matt Damon, en compétition avec Camille Cottin pour « Stillwater » a tenté d’utiliser un ascenseur pour douze en exclusivité pour sa petite personne pour le pas choper le Covid, RATE ! L’acteur a été déclaré cas contact après un déjeuner avec un réalisateur et sa femme, tous les 2 positifs.

Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis ont monté les marches main dans la main, et l’actrice a montré sa culotte par inadvertance : pour ne pas s’emmêler les pieds dans sa robe, elle a voulu porter le tissu fleuri mais un peu trop haut, au niveau de son nombril dénudant toute la jambe and more…

Charlotte Gainsbourg expose sa famille et se montre plus affranchie que jamais. La fille de Serge présente « Jane par Charlotte » hors compétition, un documentaire intimiste sur les relations qu’entretiennent mère et fille. L’occasion d’emmener ses trois enfants monter les marches : Alice, son clone au cheveux courts, Ben et la dernière Joe. L’actrice se dit désinhibée par la caméra, et a eu tendance à un peu trop le prouver en abordant sa sexualité dans une interview à Télérama, domination, films pornos, masturbation… As-t’on vraiment envie de tout savoir sur les stars ?

Et la sélection de télégrammes pour finir :

Renaud et Jean-Paul Rouve sont dans le même canoë dans le Luberon.

Frédéric Diefenthal passe ses vacances en famille dans un van, dans le Verdon.

Robbie Williams, lui est en Grèce sur un gros yacht et reste plutôt sage en compagne de ses enfants et de sa bande de copains.

Même programme pour Karim Benzema, en Grèce aussi, qui sèche ses larmes de l’Euro à Mikonos, où il fait du bateau et du jet ski avec ses enfants.

Daniel Auteuil fait sa Carla, sa Vanessa, sa Sandrine : l’acteur devient chanteur. A 71 ans, son premier album écrit par Gaëtan Roussel sortira à l’automne.

Valérie Damidot passe ses vacances sur l’Ile de Ré à boire des Mojitos

Voici dit que Cyril Lignac et sa petite amie depuis 2 ans, Deborah, sont ok pour avoir un bébé.

Clémence Castel, double vainqueurE (c’est possible d’être réac et féministe ?) de Koh Lanta a fait son coming out sur Instagram, révelant qu’elle partage la vie d’une certaine Marie depuis 2 ans, et qu’elle s’est donc, séparée du père de ses 2 enfants, son mari depuis 12 ans.

Angelina Jolie a été aperçue une deuxième fois avec le chanteur canadien « The weeknd », il s’agissait d’un concert privé à Los Angeles où l’ex de Brad Pitt était venue avec deux de ses enfants.