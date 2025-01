Michael Samuel est maître de conférences en cinéma et télévision numériques à l'université de Bristol, où il enseigne les études sur la télévision et le cinéma, les études sur les jeux vidéo et les technologies créatives. Ses recherches reflètent son intérêt constant pour la technologie et mon obsession pour son impact sur les médias existants et notre expérience de ceux-ci.