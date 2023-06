La "farine" de roche du Groenland pourrait devenir un élément clé de la lutte contre le dérèglement climatique

La farine de roche glaciaire est un type de sédiment qui se forme lorsque les glaciers se déplacent sur un paysage, broyant la roche en dessous d'eux en très petites particules.

Atlantico : Vous avez récemment publié une étude intitulée "Greenlandic glacial rock flour improves crop yield in organic agricultural production" ("la farine de roche glaciaire groenlandaise améliore le rendement des cultures dans la production agricole biologique"). Qu'est-ce que cette farine de roche ? De quoi est-elle composée ?

La farine de roche glaciaire est un type de sédiment qui se forme lorsque les glaciers se déplacent sur un paysage, broyant la roche en dessous d'eux en très petites particules. Au Groenland, ces matériaux sont ensuite emportés par les glaciers et déposés dans les fjords où ils peuvent être facilement recueillis. Les minéraux silicatés qui composent la farine de roche contiennent également des nutriments tels que le potassium, qui peuvent améliorer la croissance des plantes.

Votre étude montre qu'il est possible de capturer d'importantes quantités de CO2 et de fournir des nutriments. Comment cela fonctionne-t-il ?

À l'échelle géologique, les niveaux de CO2 dans l'atmosphère sont contrôlés par l'altération des minéraux silicatés par l'acide carbonique, un acide qui se forme lorsque le CO2 se dissout dans l'eau. L'altération renforcée est une technique qui vise à accélérer la dissolution des minéraux en exposant une plus grande surface de roche à l'acide carbonique. Pour ce faire, on peut mélanger des minéraux silicatés broyés à des sols agricoles, où l'acidité du sol peut encore augmenter le taux d'altération. La farine de roche glaciaire est une option unique pour l'amélioration de l'altération, car elle ne nécessite pas de broyage coûteux en énergie avant de pouvoir être utilisée.

En augmentant la vitesse d'altération des minéraux silicatés, la réaction de dissolution peut absorber du CO2 sur des échelles de temps pertinentes pour faire face à la crise climatique.

La réaction chimique à l'origine de cette altération convertit le CO2 dissous en bicarbonate, un composé contenant du carbone qui ne risque pas de retourner dans l'atmosphère en tant que gaz à effet de serre. Cette réaction libère également les nutriments contenus dans les minéraux, ce qui a un effet fertilisant.

Quelle est l'efficacité de cette technique par rapport aux stratégies antérieures sur le sujet ?

Les recherches antérieures sur l'amélioration de l'altération climatique se sont principalement concentrées sur l'utilisation du basalte ou de l'olivine. L'olivine a une plus grande capacité d'absorption du CO2 que le basalte ou la farine de roche glaciaire du Groenland, mais elle n'offre pas l'avantage d'agir comme un engrais pour les plantes. Dans l'état actuel de nos connaissances, je ne dirais pas que la farine de roche glaciaire ou le basalte sont meilleurs. Les deux sont de bonnes options pour améliorer l'altération climatique - celle qui est préférable dépendra probablement de l'emplacement du champ et des émissions de CO2 associées au transport du basalte ou de la farine de roche glaciaire jusqu'à ce champ. S'il existe une source locale de basalte, les émissions associées au broyage peuvent être inférieures à celles résultant du transport de la farine de roche depuis le Groenland.

Dans quelle mesure cela pourrait-il nous aider à lutter contre le changement climatique ?

L'altération améliorée a le potentiel de séquestrer du CO2 à l'échelle de la gigatonne, bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution immédiate.

Le temps nécessaire pour que ces minéraux se dissolvent complètement et atteignent leur potentiel maximal d'absorption du CO2 est encore inconnu, mais il est probable qu'il faudra plusieurs décennies à partir du point d'application. Toutefois, si les applications commencent dès maintenant, l'amélioration de l'altération climatique peut encore jouer un rôle dans la réalisation des objectifs climatiques de 2050.

Combien de temps faudra-t-il pour transformer cette découverte en une solution mise en œuvre à grande échelle ?

Bien que des questions subsistent quant au temps qu'il faudra à ces minéraux pour s'altérer complètement et absorber la quantité maximale de CO2, ce que nous savons, c'est que cela fonctionne et que l'on pourrait commencer à l'utiliser immédiatement. Ce qu'il faut régler, c'est la chaîne d'approvisionnement, à la fois pour rendre la farine de roche accessible aux agriculteurs et pour veiller à ce que les émissions dues au transport ne dépassent pas la quantité de CO2 absorbée. Cela nous aidera à définir les zones où il est judicieux de l'appliquer.