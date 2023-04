L’explosion du Starship n’est pas vraiment un échec ! ; Les « premières » étoiles étaient peut-être plus favorables à la vie que le Soleil

Le Starship n'a pas atteint l'espace et ce premier vol d'essai s'est soldé par un échec avec l'explosion de la fusée géante.

Et aussi : Airbus dévoile un concept ambitieux de module spatial pour vivre et travailler dans l'espace ; Voici à quoi ressemblera un vol réussi du Starship, la plus grande fusée du monde ; Hubble : découvrez l’image iconique qu’il a prise pour son 33e anniversaire.

L’explosion du Starship n’est pas vraiment un échec !

On l'a tous vu, le Starship n'a pas atteint l'espace et ce premier vol d'essai s'est soldé par un échec avec l'explosion de la fusée géante. Un échec, oui mais avec de nombreux points positifs que nous expliquons et qui sont de bon augure pour la suite du développement et des essais de ce lanceur géant.

Les « premières » étoiles étaient peut-être plus favorables à la vie que le Soleil

La vie pouvait-elle apparaître et évoluer sur des planètes nées autour des populations d'étoiles de type II précédant celles, dont le Soleil fait partie, qui sont de type I ? Une équipe de chercheurs vient d'apporter un élément de réponse surprenant et paradoxal à cette question.

Airbus dévoile un concept ambitieux de module spatial pour vivre et travailler dans l'espace

Àl'occasion du 38e Space Symposium, rendez-vous incontournable de la communauté spatiale internationale, Airbus a présenté un concept et une architecture plutôt innovante d'un module spatial qui peut préfigurer une future station spatiale, voire devenir une norme pour ces futurs complexes orbitaux.

Voici à quoi ressemblera un vol réussi du Starship, la plus grande fusée du monde

Le premier vol d'essai du Starship, ce jeudi 20 avril, s'est terminé par une explosion plus de trois minutes après son décollage. Tout n'est pas encore au point et il y aura de nouvelles tentatives dans les prochains mois. En attendant, le premier vol réussi, des simulations montrent en détails à quoi il ressemblera.

Hubble : découvrez l’image iconique qu’il a prise pour son 33e anniversaire

Certains fêtent les anniversaires avec un gâteau. D’autres, avec une photo. C’est le cas des chercheurs de la Nasa et de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui nous partagent une nouvelle splendide image à l’occasion des 33 ans du télescope spatial Hubble.

