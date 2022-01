L’éruption titanesque d’une étoile à neutrons ; L'éruption du trou noir de Centaurus A occupe 16 fois la taille de la Lune dans le ciel

PSR B1509-58, une étoile à neutrons en rotation entourée d'un nuage de particules énergétiques

L’éruption titanesque d’une étoile à neutrons

Certaines étoiles à neutrons produisent des éruptions extrêmement énergétiques. Des événements très brefs et difficiles à observer. Mais des astronomes viennent d'enregistrer des informations cruciales sur l'une de ces éruptions. Elles devraient aider à mieux les comprendre.

L'éruption du trou noir de Centaurus A occupe 16 fois la taille de la Lune dans le ciel

Des radioastronomes ont produit l'image la plus complète des émissions radio d'un des trous noirs supermassifs les plus proches de la Voie lactée. L'émission est alimentée par le trou noir central dans la galaxie Centaurus A, à environ 12 millions d'années-lumière, et dont la manifestation d'une éruption occupe sur la voûte céleste 16 fois la taille de la Lune.

Les échantillons de l'astéroïde Ryugu commencent à révéler leurs secrets

Il y a à peine plus d'un an, la sonde Hayabusa-2 nous rapportait des échantillons de l'astéroïde Ryugu. Les premières analyses de ce matériau nous révèlent des informations inattendues, questionnant notre connaissance de l'histoire du Système solaire.

Pluton : la dynamique des glaces d'azote dans la plaine Sputnik enfin expliquée ?

En étudiant Sputnik Planitia, un vaste cratère d'impact empli de glaces d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone, la sonde New Horizons avait observé des formes polygonales séparées par de petits creux à la surface de la glace. Après plusieurs hypothèses ne faisant pas consensus, une équipe de scientifiques français et britanniques suggère que des mouvements de convection, prenant origine dans la sublimation de l'azote, pourraient créer ces formes à la surface.

Starlink : Elon Musk minimise les risques de désordre orbital que poseraient ses satellites

Face aux accusations de désordre orbital que les satellites de la constellation Starlink occasionneraient, le fondateur et P.-D.G. de SpaceX, Elon Musk a, sans surprise, pris la défense de ses satellites. D'après lui, les milliers de satellites de sa constellation ne sont pas un problème étant donné qu'il y a de la place pour des milliards de satellites...

