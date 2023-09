Jusqu’où pourrait aller la soudaine tempête politique entre Pologne et Ukraine ?

"Nous ne transférons plus aucun armement à l'Ukraine". La déclaration du Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, à la télévision privée Polsat News, ce mercredi 20 septembre, a fait l'effet d'une bombe.

Atlantico : La Commission a décidé la levée de l'interdiction d'importer des céréales ukrainiennes et plusieurs pays, dont la Pologne, ont maintenu cette interdiction. Pourquoi cette décision ? C'est le conflit sur les céréales ukrainiennes qui en est à l'origine ou il y a d'autres raisons ?

Pierre Ménat : Au départ, je crois effectivement que c’est le conflit sur les céréales. La Commission européenne a décidé d’autoriser l’importation des céréales et des pays comme la Pologne ont décidé qu’ils ne suivraient pas. Et c’est l’escalade !

L’Ukraine a annoncé qu’elle allait déposer une plainte à l’OMC. Et surtout le Président Zelensky, à la tribune de l’Assemblée générale des nations unies a eu des mots assez durs. Sans mentionner la Pologne, mais en le faisant implicitement, le président ukrainien a dit que les pays qui agissaient ainsi ne soutenaient pas l’Ukraine et faisaient le jeu de Moscou. Ce qui est très désagréable et touche les polonais. C’est très difficile pour eux d’être présenté comme une sorte d’allié de la Russie.

Côté polonais, il y a eu deux réactions. La déclaration du Premier ministre, Mateusz Morawiecki, qui a dit qu’il allait interrompre les nouvelles livraisons d’armes. Et puis la déclaration du Président Andrzej Duda aux Etats-Unis qui a fait une métaphore avec l’homme qui se noie : « celui qui vient en aide ne doit pas être entrainé dans la noyade ».

D’autres raisons sont plus profondes. La Pologne est en période électorale. Les élections ont lieu le 15 octobre prochain. Le PIS, le parti Droit et justice, est au pouvoir depuis 9 ans. Les élections sont donc un enjeu important. Et puis il y a toujours eu des tensions avec l’Ukraine qui ont été un peu effacées par la guerre et qui remontent à loin. Du temps de l’URSS, l’Ukraine a récupéré beaucoup de territoires qui appartenaient à la Pologne. Cette affaire s’est tassée avec le temps dans l’inconscient collectif, mais ça peut jouer un rôle

C'est une déclaration politique pour parler à l'opinion polonaise ou c'est une brouille plus importante ?

C’est une déclaration politique c’est certain. C’est même un acte politique puisque les polonais ont annoncé l’arrêt des nouvelles exportations d’armement.

Quant à savoir si c’est une brouille plus profonde, il faut attendre le résultat des élections. Personnellement je ne le crois pas que ce sera une brouille durable parce qu’aucun des deux pays n’y a intérêt. Il est tout à fait possible que l’affaire se tasse dans les prochaines semaines

En quoi consiste le soutien de la Pologne à l'Ukraine ? Il se traduit comment ?

C’est d’abord un soutien politique. La Pologne est un des pays qui a tout de suite condamné l’agression russe et qui a soutenu l’Ukraine dans toutes les enceintes (OTAN, ONU). Les polonais ont été dans les premiers à livrer des armes, notamment des chars. Ils apportent une aide financière assez consistante. Et enfin, la Pologne aide à l’accueil de réfugiés ukrainiens. Il y a 1 million ½ de réfugiés ukrainiens présents en Pologne. C’est un soutien de la première heure.

Cette grogne polonaise, est-ce qu'elle peut provoquer un tournant dans la guerre ou c'est une réaction épidermique temporaire ?

Un tournant dans la guerre, sans doute pas. Toute l’aide militaire passe par la Pologne et ça va continuer. La guerre poursuit son cours assez difficile. Il y a plusieurs fronts car les avancées ukrainiennes sont moins importantes que souhaitées. Ce qui pourrait être un tournant dans la guerre, c’est l’hypothèse où l’attitude polonaise serait adoptée par d’autres pays. Il y a eu un moment important, c’était le sommet de l’OTAN les 11 et 12 juillet dernier à Vilnius. Là, on a vu un certain nombre de tensions entre l’Ukraine et ses alliés. A commencer par les Etats-Unis. Les Ukrainiens espéraient un message un peu plus clair sur leur future adhésion. Message qui n’est pas intervenu.

Le tournant dans la guerre, il sera climatique et politique. Climatique, parce que la période des grandes offensives va toucher à sa fin. Politique, parce que la grande échéance c’est l’élection américaine. Et là, la campagne va démarrer dans les prochains mois !