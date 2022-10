Joey Starr & Renaud prennent un coup de jeune(tte), Brad Pitt un Rat(ajkowski)eau; Elon Musk & Lea Seydoux rient de se voir si beaux ami(s)lliardaires; Kim Kardashian se dégonfle; Patrick Fiori se dépépèrise; Marion Cotillard nage dans les dollars

Unes des Hebdos People

Mais aussi : Laeticia Hallyday sautille dans les euros; les candidats de la Star’Ac ont des cafards; Jean-Jacques Goldman casse Michèle Laroque, Charles et Camilla font chambre à part et Victoria Beckham se détatoue son mari

L’American panard de Marion Cotillard. L’actrice turbine en grand et s’épanouie largement chez l’oncle Sam. Séries, longs métrages, pour elle, c’est là-bas que ça se passe en ce moment, du coup, elle s’installe ! Elle a craqué pour une villa à côté d’Hollywood et à l’américaine, l’agent immobilier transmet toutes les photos, merci beaucoup. Public et Closer nous font le « home tour » : près de 400 mètres carrés, cinq chambres, un sauna, une cuisine d’été, une piscine, un jacuzzi et une maison d’invités. Un style années 30, cozy, le tout dans une résidence ultra privée. Il faudra juste qu’elle fasse attention à ne pas croiser sa voisine, Angelina Jolie car elle pourrait se rappeler les folles rumeurs qui voulait que son ex, Brad Pitt et Marion ait une liaison

Et il faudrait peut-être, tant Brad Pitt n’a pas la frite. Closer nous le donne même « complètement dévasté ». Les attaques à répétition de son ex ont fini par atteindre leur cible. « Que voulez-vous que je vous dise ? Il ne va vraiment pas bien » dit un proche. L’homme le plus sexy de l’ouest a maintenant des aigreurs d’estomac en permanence. « Il est en pleine déprime ». Et le vent qu’il vient de prendre du côté d’Emily Ratajkowski ne va rien arranger. Alors qu’on les disait proches, sur le point de conclure, patatras : elle est photographiée galochant un autre que lui dans les rues de New-York, plus jeune et même pas aussi beau. Dur.

Patrick Fiori : bye-bye le patachon, voici venir Apollon ! Le chanteur corse a balancé sa vie bien rangée sur un coup de tête pour vivre à la colle avec une fan qui attend un enfant de lui. Voici nous raconte toute l’histoire : il était bien en main, imbattable sur les marques d’aspirateurs, s’empâtant gentiment à coup de brocciu, de figues et de figatelli, mettant religieusement, sa main derrière son oreille pour chanter avec les copains, les classiques de son île. Mais voilà, il y a un an, « il a vécu un véritable coup de foudre » : une petite de 27 ans (il en a 53) est passée le saluer après un concert et boum ! « il ne pouvait plus se passer d’elle ». Conséquence : séparation, déménagement/emménagement, garde partagée des deux garçons, présentation à la famille et maintenant l’arrivée d’un bébé pour la fin de l’hiver. C’est wild ! Presque rock !

À Lire Aussi

Jenifer bat en retraite, Céline Dion sort de la sienne ; le passé de Poshtronne de Victoria Beckham émerge, les sculptures radicales de Brad Pitt et la vraie amoureuse de Johnny Depp aussi; Paris Hilton recrute une armée pour retrouver son chihuahua

Kim Kardashian, y a plus rien dedans ! La reine des influençeuses enlève tout et pas que sa culotte comme Britney Spears, non ! Sil s’agit d’un allègement autrement plus conséquent : elle balance toutes ses prothèses ! Les photos avant-après se multiplient sur la toile pour montrer que ses seins et ses fesses ont repris (presque) forme humaine. Cette semaine, même Gala s’y met : et on ne peut que constater le dégonflement mammaire opéré sur la jeune femme, alors qu’elle est prise en photo récemment sur un plateau télé. L’hebdo propose un article quelque peu lunaire qui met en perspective son changement d’apparence et sa volonté de devenir avocate. Jugez plutôt : « (elle) espère se réinventer en juriste et milite pour une réforme de la justice au Etats-unis. L’enjeu ? Réduire les inégalités. Son maquillage sera moins chargé.» Bug.

Plus la peine de pleurer pour Laeticia Hallyday : le fisc l’a à la bonne et le cash recommence à rentrer à flot. C’est ce que croit savoir Public qui dresse l’état des finances de la veuve de Johnny. D’un côté, il y a le nième report du paiement de la dette à l’administration. Vous pensiez qu’elle était aux abois, qu’elle allait verser sa larmiche dans le bureau du collecteur, tous les 6 mois, avec sa montagne de dossiers sous le bras ? Mais non. Selon un avocat cité par le journal, « tout est négociable et les services publiques sont effectivement arrangeant avec elle. » Et de l’autre, les maisons de disque vont recommencer à verser les droits d’auteurs sur le catalogue de l’Idole des jeunes. En même temps, vu les cadeaux d’anniv pour les filles, les trips par ci par là avec Jalil, et les 145.000 euros la semaine récoltés quand la maison de Saint Barth est louée, on se doutait qu’elle n’était pas au régime patate / pain sec.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco s’éclate en solo à Paris, Laeticia Hallyday s’y dé-Jalil-ise; Maïwenn pourrit l’ambiance, Johnny Depp, sur pied; Christophe Dechavanne s’hypo-découple, Marc Lavoine se slow-recouple; quand Dion est boss, appelez la Chiéline

Renaud est amoureux, et c’est un Paris Match tout en pudeur qui nous le dit : clichés à l’appui, l’hebdo montre la résurrection du chanteur au foulard rouge. « Métamorphosé, il prend soin de son style et de sa santé. Plus une larme d’alcool. » Il a aussi laissé tombé la cibiche et apparemment, ca lui a donné le temps pour autre chose : batifoler à la terrasse des cafés avec sa douce. On ne saura rien de cette jeune femme brune qui l’accompagne et l’embrasse goulument - mais peut-être chastement, on ne sait pas, car sur les photos, ses cheveux cachent la scène… Pour elle, il aurait accepté de revenir vivre à Paris, et de « profiter de l’instant présent ».

Joey Starr, lui aussi amoureux et même marié dans l’année. C’est une première pour la star du rap français. Ses histoires précédentes avaient duré, mais n’avait jamais fini à la Mairie. Le chanteur a annoncé lui même la nouvelle sur internet avec une photo légendée : elle m’a dit oui !!!! L’élue est une jeune femme de 36 ans, Jade Kohler, musicienne, autrice et compositrice. « un coup de foudre, un clip, des fiançailles… Pour eux tout est allé très vite » résume Voici. Légère ombre au ciel sans nuage, l’annonce coïncide avec la sortie d’un documentaire consacré à la moitié de NTM : manque de pot, l’une de ses ex, Beatrice Dalle y est assez cash sur ses infidélités. Pourvu qu’il se soit calmé…

Elon Musk a le béguin pour Léa Seydoux. C’est la rencontre improbable de la semaine, relatée par Closer. L’actrice française et le stratosphériche créateur de Tesla ont passé une soirée ensemble en boite, à Paris. « Ils ont longuement discuté, trinqué et ri » selon un témoin. Le mag nous rapporte, sans illustration que Monsieur, 51 ans, « amateur de jolie femme, n’a pas lésiné sur les moyens pour séduire son interlocutrice ». Pas sûr que ça l’ait beaucoup impressionné, puisqu’elle peut en faire tout autant, mais entre milliardaires, il faut bien se challenger un peu.

Le château de Dammarie-les-lys tombe en ruine et les candidats de la Star’Ac déchantent : à peine installés, nous dit Closer, certains ont du quitter leur chambre tellement il y faisait chaud, d’autres partagent la leur avec les cafards et certaines pièces prennent l’eau. A croire qu’aucune rénovation n’a été faite depuis 20 ans et les dernières répèt’. Si c’est une passoire thermique, ça va être moins rigolo cet hiver, entre coupure d’électricité et déperdition de chaleur…

Hey François, tes Nike envoient du bois ! Un prêtre américain, reçu au Vatican a offert une paire de sneakers jaunes au pape François : un modèle montant, couleur poussin, customisé tout spécialement pour le souverain pontife. Dix heures de travail ont été nécéssaires pour y apposer le blason de l’état catholique et Pope sur l’arrière du pied gauche, Francis sur l’arrière du pied droit. Un bon moyen mnémotechnique pour ne pas se tromper de pied quand on les chausse. Personne ne sait s’il les portera un jour, mais le cadeau l’a bien fait rigoler (selon Gala).

Michèle Laroque se serait bien vue en actrice chanteuse. Et avec sa place dans les Enfoirés, elle aurait eu mille acolytes pour forcer le destin. Mais la comédienne a raconté elle-même que le plus capé d’entre eux, Jean-Jacques Goldman l’a démotivée direct, arguant qu’elle chantait « comme une casserole ». Sympa.

Et pour finir ce sera : Charles et Camilla font chambre à part. Kanye West va racheter l’application Parler, un réseau social prisé de l’extrême droite américaine. Camille Lellouche a accouché d’une petite Alma au début de ce mois. Tom Cruise a renforcé sa sécurité après les menaces d’un cascadeur viré du tournage de Mission Impossible. Non, Victoria et David Beckham ne vont pas divorcer : elle a juste retiré les initiales de son mari tatouées sur son poignet parce que l’encre bavait. En plein tapis rouge, le réalisateur de « The Artist », Michel Hazanavicius a utilisé la robe de sa femme, Bérénice Bejo pour nettoyer ses lunettes. Comme Carla Bruni et Brad Pitt, José Garcia se lance dans le Rosé et fidèle à son humour, il a baptisé sa cuvée Rosé Garcia.