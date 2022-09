Jenifer bat en retraite, Céline Dion sort de la sienne ; le passé de Poshtronne de Victoria Beckham émerge, les sculptures radicales de Brad Pitt et la vraie amoureuse de Johnny Depp aussi; Paris Hilton recrute une armée pour retrouver son chihuahua

Unes des Hebdos People

Johnny Depp recasé avec son avocate. Non pas avec Camille Vasquez, le bulldozer qui lui a fait gagner son procès contre son Amber Heard, mais avec Joelle Rich qui l’avait défendu en 2018 dans le procès -perdu, en diffamation contre The Sun et son fameux « Cogneur d’épouse ». La dame, une jolie brune en instance de divorce, a deux enfants. Elle vit en Angleterre et est venue soutenir l’acteur aux Etats-unis, qui y est encore (et toujours) en procès. Mais au choix selon les sources, il s’agit d’une histoire sans lendemain, ou bien alors « leur alchimie est incroyable » et les rendez-vous secrets à l’hôtel se transformeraient progressivement en une histoire sérieuse. Advienne que pourra…

Laeticia Hallyday est ruinée selon Public. Mais on le savait déjà, non ? Oui, mais là, ça pourrait empirer car le Fisc lui réclame ses 13 millions dans les deux semaines. L’hebdo fait sa une sur une photo de la veuve de Johnny arrivée à Paris mi-septembre, pour tenter de se libérer de ce gros boulet de villa à Marnes-la-Coquette qu’elle n’arrive pas à fourguer. A part ça, rien n’a changé, la dame a embrassé bien fort son Jalil Lespert au départ de Los Angeles, et à la descente d’avion, après 9 heures de vol, elle est toujours impec’, belle et lookée. Welcome home.

Vincent Cassel fait la tronche à Paris. Habitué aux larges sourires sur les plages brésiliennes, l’acteur a été paparazzé par Voici, le visage tout fermé dans les rues de la capitale. Au point que le mag imagine qu’avec Tina Kunakey, « c’est pas la joie ». Mais non, en fait tout va bien : c’est juste le cambriolage de la fin de l’été qui plombe l’ambiance. La jeune Madame Cassel souhaiterait déménager après l’intrusion des voleurs dans son domicile parisien, et on la comprend.

Le retour à pas de loups de Céline Dion. Voici nous apprend d’abord qu’elle va mieux ! Peu de nouvelles filtres sur l’évolution de ses spasmes musculaires, mais son agenda se remplit d’interviews et de shootings photos, ce qu’il faut voir d’un bon oeil, tant elle a ghosté les médias ces derniers mois. Alors qu’une de ses chansons (écrite par Jean-Jacques Goldman) devrait être l’hymne de la nouvelle saison de la Star Académie, la diva canadienne pourrait faire son grand retour à la télé dans l’émission. Les négociations sont en cours, on croise les doigts.

Jenifer emménage en Corse, à l’aube de ses 40 ans. C’est Closer qui nous l’apprend avec des photos de la chanteuse radieuse. On y lit que la rentrée a été minutieusement orchestrée pour ses trois garçons avec inscription à l’école près d’Ajaccio ou à la garderie mais bizarrement, le magazine lui prédit une installation tout à fait terminée le « Mardi 15 Novembre ». Pourquoi ? Ce n’est pas clair. En tout cas, ce changement d’air ne présage en rien la retraite de celle qui sortait première de la Star Ac, il y a 20 ans : un album, des concerts, une nouvelle collection d’articles de déco… Le carnet de bal se remplie à vitesse Grand V !

Gwyneth Paltrow ne manque pas d’air ! Elle se la ramène comme une collégienne faussement modeste. L’ex de Brad Pitt aura 50 ans la semaine prochaine et pour fêter ça, elle décide de poster une photo d’elle sur Instagram. On la voit en train de faire un saut de biche, en maillot deux pièces. Bon, elle peut : elle est très belle et a certainement aussi un très bon photographe. Mais quand elle écrit : « je laisse tomber la nécessité d’être parfaite. » Là non ! Trop de cynisme, trop de foutage de gu… Quand on fait deux heures de yoga par jour, qu’on ne boit parfois que des jus de cèleri pendant des jours (elle appelle ça des cures) et que sa routine beauté atteint une somme à trois chiffres et dure 45 minutes, c’est vraiment nous prendre pour des poires ! Mollo la Paltrow !

Victoria Beckham lutte contre ses penchants naturels. Alors que son mari avoue qu’il ne lui a jamais vu ingurgiter autre chose que du poisson vapeur, une ancienne collègue des Spice Girls a rappelé que ce ne fut pas toujours le cas. Dans sa biographie, Mel C/Sporty Spice a raconté que Posh (c’est à dire la snob) avait un gros penchant pour la boisson et qu’elle aimait tellement la Tequila qu'il lui est même arrivé de s’endormir à même le sol du restaurant dans lequel elle dinait avec les copines… E il parait qu’elle était dans le même état quand elle a rencontré son footballeur de mari…

Chacun cherche le chien de Paris Hilton. La richissime héritière a perdu un chihuahua alors qu’elle était en plein déménagement. Il était là, puis pouf ! En grande amie des bêtes, elle déploie tous les moyens à sa portée - donc TOUS les moyens : elle a déjà engagé un détective pour chien, un médium pour chien, un comportementaliste pour chien et elle cherche maintenant des drones spécialisés dans la recherche de chiens. Une grosse récompense est promise à celui qui rapportera l’animal et on ne vous posera même pas de question. Si vous cherchez la bête : elle tient dans la main de sa patronne, elle est habituée à porter des colliers en strass, des tenues Vuitton, des costumes d’Halloween et des peignoirs en satin et répond au sobre nom de Diamond Baby...

Sylvie Tellier partie, les langues se délient. L’ex patronne des Miss France n’était pas commode : utlra-exigeante, désirant tout contrôler, les salariés n’en pouvaient plus. « Elle n’était pas toujours agréable » et souvent « insatisfaite du travail des autres » apprend-on dans Closer. Son ingérence « frôlait le ridicule » selon d’anciens collaborateurs. Et bien, en voilà une qui n’aura pas froid cet hiver !

Des souvenirs d’adolescence d’Elon Musk ont été vendus pour 165 000 euros : des photos, un collier et même une simple carte d’anniversaire, partie pour 16 675 euros. C’est la destinataire de cette carte, Jennifer Gwynne qui avait décidé de vendre ses menus effets personnels pour financer les études de son fils. Elle n’a passé qu’un an avec le patron multimiliardaire de Tesla, et c’était il y a 30 ans… A se demander ce qui est le plus loufoque la dedans : qu’une femme vende des objets insignifiants en espérant gagner de l’argent, qu’une entreprise accepte d’organiser l’enchère ou que des fanatiques sautent sur lesdits objets… Pour faire des cérémonies vaudous et capter la maxi fortune d’Elon ?

Kanye West a engagé sa nouvelle petite amie : le rappeur été vu très complice avec une jolie mannequin toute blonde, Candice Swaneapeol, 33 ans, qui est aussi l’ambassadrice de sa marque de lunettes… Toujours adepte du mélange des genres, vous le savez, il créé des chansons, des vêtements, des accessoires, il prêche le dimanche et a récemment ouvert une école, la Donda Academy, en hommage à sa défunte mère. L’objectif : former l’élite de demain qui serait capable de tout faire, lire compter mais aussi chanter, danser, de connaitre « le language du monde ». Foufou pour Voici, flippant pour Public, les élèves n’ont pas d’emplois du temps, et la directrice a 28 ans et n’a aucune formation d’enseignement. Mais ce n’est pas grave, parce qu’à la cantine, on se régale : cafés conceptuels (?) pour les parents et lait au sirop pour les enfant. Que vouloir de plus ?

Si vous vous demandiez qui allait rompre la trêve des gossips royaux due au décès de la Reine d’Angleterre et bien voici : c’est Public ! Harry et Meghan reprennent leurs rôles de canards boiteux et le magazine liste les vexations subies pendant les obsèques : 1) Harry n’a pas eu le droit de porter son uniforme lors de la veillée funéraires; 2) Les enfants de Kate et William étaient avant eux dans le cortège; et enfin 3) les Sussex ont appris par la presse qu’ils ne participeraient finalement pas au diner des chefs d’état. Le nouveau bourreau des pauvres petits « humiliés » ? Le roi Charles III . Public nous apprend même que beau-papa n’a pas encore daigné répondre à une demande de Meghan : maligne, l’ex actrice a demandé à le voir en tête à tête « pour repartir à zéro » et peut-être, surtout pour apparaitre comme une priorité pour le nouveau souverain : comme elle doit rentrer rapidement aux Etats-unis retrouver ses enfants, il faudrait que l’entrevue ait lieu ces jours-ci, soit à l’aube de son règne. Haha ! Y’en a la dedans !

Et vous prendrez bien un petit shortbread pour finir ? Faites la queue, comme tout le monde ! David Beckham a patienté 13h pour rendre hommage à la reine, logé à la même enseigne que tous. Et grand bien lui en a pris car deux stars de la télé anglaise ont été accusées de couper la file et ils ont failli se faire débarquer ! Jennifer Aniston a racheté sa maison à Oprah Winfrey : une petite cabane de 4 chambres à Montecito pour 15 millions d’euros. Kim Kardashian a déclaré que désormais elle refusait de sortir avec des hommes connus. « Je sens qu’il faut que je rencontre d’autres personnes »… Pas gagné quand on est suivi par des caméras H24. Passe-Partout gagne 300 euros par émission de Fort Boyard et continue de travailler à la RATP dans la vraie vie. Après le cinéma et le vin, la sculpture ! Brad Pitt expose ses oeuvres pour la première fois en Finlande. Des pièces très différentes les unes des autres, assez sombres et violentes qui reflètent, selon ses mots, son « inventaire radical ». Après les dédicaces pour 20 balles, le message personnalisé pour 40 : Loana vous propose d’enregistrer un encouragement pour un enfant ou un collègue pour le motiver. A ne pas suivre son exemple ?