J-Lo ne supporte plus les grognements de Ben Affleck; les enfants Delon en viennent aux mains; Kate Middleton médite sous un saule; Taylor Swift attrape un brita-rhume; François Civil &Adèle Exarchopoulos roucoulent à Capri; Rihanna fait du free-tif

Unes des hebdos People

Mais aussi : Gisèle Bündchen larguée par son prof de Jiu-Jitsu, Kanye West et Kevin Costner sur la paille; Will Smith est filé par un sosie de femme et Kim Kardashian réchauffe ses bijoux

Cette semaine, Françoise Hardy a eu la discrète élégance de nous quitter après les bouclages, seul Voici a pu faire sa couv’ sur l’icône mélancolique des yéyés. En attendant la semaine prochaine pour se replonger abondamment dans ses souvenirs, les people sont mi-figue, mi-raisin.

Princesse Kate sort du bois ! Mais n’est pas sortie de l’auberge. La future reine d’Angleterre a fait savoir sur X qu’elle avait de « bons et de mauvais jours », mais qu’elle se réjouissait d’assister ce week-end à la parade anniversaire du Roi Charles. Le post est accompagné d'une photo très bucolique, où l'on voit la princesse adossée à un saule plaureur, le regard vers le ciel. Par ailleurs elle a confirmé que son traitement n’était pas terminé, mais qu’elle serait présente sur le balcon pour « Trooping the Colors, le défilé militaire annuel et qu’elle assisterait à certains évènements cet été. Soualgement.

Et mes cuisses, tu les aimes mes cuisses ? Adele Exarchopoulos pourrait avoir repris le rôle de Brigitte Bardot et François Civil celui de Piccoli. Les deux acteurs assistaient au défilé de Jacquemus dans la mythique villa de Capri et en ont profité pour roucouler presque au grand jour. Ils sont en une de Closer : petits bisous dans le cou et chemise douteuse pour notre d’Artagnan. So cute !

Will Smith a une amoureuse mystère… ou une folle à ses trousses. Depuis quelques semaines, une jeune femme qui ressemble étrangement à son ex, Jada Pinkett, est aperçue « dans le sillage de l’acteur ». Comprenez : ils ne s’affichent pas ensemble, mais elle apparait en second plan sur de nombreuses photos et sur les tapis rouges. Public s’étonne à son tour sur la jeune femme dont on ne sait rien. Est-elle la nouvelle plus 1 du « Man in Black » ?

À Lire Aussi

Le corset extrême de Kim Kardashian au Met Gala est aussi dangereux que spectaculaire

Jennifer Lopez en ras-le-bol de son mari grognon ronchonchon. Voilà ce qui se dit dans son entourage. La chanteuse ne supporterait plus les humeurs maussades de Ben Affleck et aurait jeté l’éponge. Le couple a choisi de mettre en vente leur méga-maison de Los Angeles, acquise il y a une grosse année. 12 chambres, 24 salles de bain pour 65 millions de dollars. L’acteur, lui, a déjà posé ses valises ailleurs, dans une loc’ à 100.000 dollars le mois, à quelques rues seulement de son ex, Jennifer Garner et de leurs enfants.

Natasha Amal et Jean-Edouard du loft ? Carpe et lapin, carreau et rayure, Taylor Swift et Kanye West ! Et pourtant, l’actrice a balancé qu’elle avait vécu un moment (4 mois) « très joli » avec le lofteur, louant sa sagacité et sa profondeur (heum). Elle a préféré le quitter parce qu’elle sentait que ça devenait sérieux (re-heum).

Gisèle Bündchen est à nouveau célibataire. Après avoir fait lanterner le monde entier sur sa relation avec son prof de jiu-jitsu, celui-ci a (déjà) quitté le tatami. Pourquoi ? « C’est un type normal, il n’a pas l’habitude d’attirer l’attention ». Et depuis le divorce de sa chère et tendre, on peut dire qu’il était devenu le sujet numéro un des interviews du mannequin ou de son ex, Tom Brady. « Joaquim Valente est-il la raison de la séparation ? » Faut avouer, y a mieux pour faire ses débuts dans le showbiz.

Rihanna perd ses cheveux et assume de sortir sans perruque. Depuis ses grossesses, la chanteuse est cash sur les effets secondaires (et peu sympathiques) de la maternité. Après avoir parlé sans fard de sa peau d’orange, elle évoque ses pelades qui l’ont poussée à éviter les extensions. Elle pose dorénavant avec ses vrais cheveux, teints certes, mais bien réels : des petites boucles courtes serrées qui lui collent au crâne. Bien sûr, elle est toujours aussi canon… Et pour continuer d’affoler les fans, il se murmure qu’elle pourrait attendre son troisième enfant en trois ans, tant elle apparait ses dernières semaines en cachant systématiquement son ventre derrière un sac à main ou un vêtement particulièrement ample…

À Lire Aussi

Albert, Charlène &Jacques de Monaco se clonent, Charlotte Casiraghi &Nicolas Mathieu bégaie-lovent; Kim Kardashian se prend une Taylor-gnole, Kourtney goûte la chitouze; Rihanna fait du tire-miches; David Beckham explose le CO2 de Victoria pour ses 50 ans

Voici met Kevin Costner sur la paille. Le mag fait état des résultats catastrophiques de « Horizon », le dernier film de l’acteur. Triomphe à Cannes, mais super bide au États-Unis pour cette saga spaghetti qui devait se jouer en quatre épisodes pour un total de 12H. Ayant investi personnellement près de 38 millions dans l’aventure, les recettes évaluées à 12 par le Hollywood Reporter sont loin de combler l’abîme. Cet échec « pourrait avoir raison de sa carrière de réalisateur », alors qu’il considérait cette œuvre comme le « film de sa vie ».

Au pain sec et à l’eau également : Kanye West et Bianca Censori voyagent en éco. Sur plusieurs vidéos de passager, le rappeur tout vêtu de blanc est en train de faire un gros dodo, tandis que sa femme, couverte pour une fois, d’un grand… sac poubelle ? scrolle comme une damnée sur son téléphone, toute tassée près du hublot. Aucun commentaire sur ce choix, même si les mags people américains rappellent que l’ex de Kim Kardashian a perdu son statut de milliardaire après ses sorties antisémites et montrent pour illustrer son ranch de Los Angeles laissé complètement à l’abandon depuis plus d’un an, un trou béant en façade et un arbre poussé dans le toit.

Les enfants, ça suffit ! Anoushka et Alain-Fabien Delon continuent à se battre comme des chiffonniers et ne doivent leur intégrité physique qu’aux gardes du corps de leur père. Ces derniers jours, c’est le benjamin qui a remis une pièce dans la machine. Il a accusé sa sœur de continuer à voler l’argent du paternel et décider de virer toutes les affaires qu’elle avait à Douchy. Arrivée ventre à terre dans la propriété du Loiret, Anoushka a voulu coller un bourre-pif à son petit frère obligeant les agents de sécurité à les séparer. Il s’en est fallu d’un cheveu.

À Lire Aussi

David Hallyday tacle son père, Anthony Delon déprime chez le sien; Melania Trump se lance dans la vente en ligne, Kanye West fantasme sur Michelle Obama; Nicole Kidman se vénère-lèche; Claire Chazal a perdu son permis, Sharon Stone toute crédibilité

Après un tremblement de terre, Taylor Swift pourrait aussi causer des amnésies. Plusieurs spectateurs ont partagé ce symptôme : perte de mémoire, il ne leur reste plus qu’une image floue du dernier concert de leur idole. Pour certains psys, ce pourrait être dû à une trop forte dose d’excitation, qui serait vécue par le cerveau comme un stress et empêcherait d’encoder le souvenir correctement. Les swifties ne sont décidément pas avares d’exagération. Le culte n’est pas près de s’arrêter : lors d’un concert en Ecosse, elle a offert un medley surprise au public après s’être bruyamment mouché, manifestement atteinte par le doux climat britannique… Mais il est à noter que certains se rebellent parfois : deux spectateurs ont pris à témoin Internet : ils ont payé 660 pounds leur tickets… pour avoir ne rien voir de la scène, mais être placés derrière un gros barnum technique.

Céline Dion évoque à présent un mensonge : dans une interview qui accompagne la sortie de son documentaire auto-biographique, la star révèle qu’elle n’a pas fait qu’ignorer ses symptômes pendant des années, elle les a activement cachés à son entourage. « Mon mari luttait pour sa vie, il fallait que je sois une héroïne, pour mes enfants ».

Toujours hospitalisée, Closer donne des nouvelles de Loana. L’ex-lofteuse est soignée dans une structure « souple », d’où les sorties sont permises mais ses addictions aux médicaments et à l’alcool ne sont pas derrière elle. Son ami Eryl Prayer mentionne également sa bipolarité qui n’a pas été prise en compte pendant de longues années qui expliquerait beaucoup son état actuel. Il n’y a pour l’instant pas de suite aux agressions mentionnées ces dernières semaines par la jeune femme. Pas très rassurant.

À Lire Aussi

Lolita Séchan sèche le mariage de papa Renaud, Brad Pitt envisage le re-sien; Louis Sarkozy jet-settise à DC, Mariah Carey divaise en Floride; Slimane dépapapoulise à l’Eurovision, Jennifer Lopez privatise le Louvre; Pénélope Cruz quiquastarise

Et pour finir avant d’aller courir : comme le Président Obama avant eux, Steven Spielberg et Tom Hanks ont choisi le resto parisien « La Fontaine de Mars » pour un diner intimiste en marge des célébrations du D-Day : ambiance intimiste, boudin aux pommes et cassoulet sur nape à carreaux rouge et blanc. Les Suisses ne rigolent pas avec les limitations de vitesse : Omar Sy a écopé de 32.500 euros d’amende (presque autant de francs suisses) pour avoir dépassé deux fois de 40 km/h la vitesse autorisée, au volant de sa moto. Kourtney Kardashian a attendu 8 mois de grossesse et un an de mariage avant d’emménager avec son mari et père de son dernier enfant, Travis Barker. Et de son côté, Kim Kardashian nous fait savoir qu’elle passe bagues et bracelets au sèche-cheveux avant de les enfiler parce « qu’elle ne supporte pas les bijoux froids ».

À Lire Aussi

Albert de Monaco reçoit un poireau d’Emmanuel Macron, Abba, un titre de noblesse suédois; Gérard Depardieu a une Tchèque dans sa vie, Madonna déjà un nouveau Kleenboy; Vanessa Paradis vapapouille Samuel Benchetrit; Emily Ratajkowski lance le citykini