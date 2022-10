Isabelle Adjani veut se renouveler les cellules, Sophie Davant astique celle de William Leymergie; Marion Cotillard et Guillaume Canet se disputent les enfants, Cyril Hanouna et Jamel Debbouze, tout court; Kim Kardashian se fait jet-larguer au fast food

REVUE DE PRESSE PEOPLE

Mais aussi : Tout sourit à Jenifer (ou pas); Dany Boon en patron ingrat : il lui en coûtera 110.000 euros; Matthew Perry dévoile tout (et ce n’est pas joli à lire) et Kanye West est lâché par tout le gratin américain.

Cette semaine, il fait chaud partout, et avant tout sur la planète People !

Isabelle Adjani a le coup de jeune bien littéraire. Survoltée par son rôle de cougar dans Mascarade, l’actrice apparait ultra glamour dans Paris Match et confie son ras-le-bol des questions sur sa peur de vieillir : « La mystique du renouvellement cellulaire est à notre portée car elle s’appuie sur des découverte scientifiques (…) Vous croyez que la médecine anti-âge fait fureur parce qu’on est content d’avoir un pied qui s’enfonce dans la tombe ? » C’est sûr que dit comme ça… La Reine Margot avoue que non, elle ne refuse pas de vieillir, mais déteste que le temps « nous dégrade ». Et si elle est constamment mise en face des injonctions faites aux femmes, pourquoi ces messieurs ne seraient-ils pas renvoyés aux leurs ? « Pourquoi ne me demande t’on pas ce que je pense des mecs trop précoces à certains moments, trop rapides à d’autres ? » (Et ça la fait rire, nous informe l’hebdo). On apprend aussi au passage que sa copine Carla Bruni a une expression pour les visages ramollos, « le tombé de bas-joue », et qu’elle se lancerait bien dans la mise en scène avec un co-équipier. Avis aux petits jeunes !

Sophie Davant met (la mains à) le paquet pour garder son homme. La balade sur la plage en couverture de Voici pourrait paraitre bien chaste, mais le geste pris en flag’ à l’intérieur des pages ne laissent pas de place au doute : entre l’animatrice et William Leymergie, c’est chaud ! Grand sourire du côté de Madame, regard concerné (consterné ?) côté Monsieur, qui porte ses lunettes de soleil sur le bout de son nez, regardant sa compagne par dessus, semblant l’implorer de bien se tenir. Ces escapades sont devenues une routine puisque le couple partage tous ses week-ends. En revanche, à Paris, ils n’ont finalement pas emménagé ensemble, préférant garder chacun son chez soi. De vrais gamins !

"Le nouveau jouet" de James Huth : quarante-six ans après Le Jouet… Le Nouveau Jouet arrive sur les écrans. Chic ! Il est aussi drôle et loufoque que sa version originale, tout en étant plus tendre et plus émouvant

Jason Momoa pêche les fesses à l’air. Le colosse de Game of Thrones a été pris en photo sur un bateau, de trois quart dos et heu, comment dire… Comme il avait revêtu une sorte de micro pagne - peut-être tradition locale de son île natale, Hawaï, non seulement il a les fesses à l’air, découvertes par le vent mais en plus, l’énorme canne pour la pêche au gros qu’il manipule juste devant lui donne un cliché très heum… Ah les hommes et leurs joujoux... Public p 5 ou Voici p 8, pour celles et ceux qui voudraient en avoir le coeur net.

Jenifer est une femme fragile et forte à la fois dans Gala mais ne va pas si bien que ça dans Closer. D’un côté, tout lui sourit : ses vingt ans de carrière sont une bénédiction et la chanteuse n’hésite pas à se moquer un peu d’elle même pour nous montrer qu’elle a les pieds sur terre et la réussite humble. De l’autre, l’approche imminente de ses 40 ans (dans 15 jours) la plongerait en pleine crise existentielle. La maille filée qui permet au mag de se lancer sur ce terrain glissant ? Un « Je suis désolée, je suis nulle », lancé au bord des larmes pendant les répèt’ de la Star’Ac. C’est maigre, d’autant plus que la chanteuse avoue facilement que le trac l’assaille toujours autant qu’à ses débuts… Dans la guerre des titres, pour une fois, le Grinch choisit le soleil !

Dany Boon/Kim Kardashian, même combat ! L’humoriste partage apparemment avec l’influençeuse-star le goût pour des méthodes de management plutôt musclées. C’est en tout cas ce qu’a statué la justice en condamnant notre Ch’ti en chef à 110.000 euros de dommages et intérêts pour « licenciement abusif, brutal et vexatoire ». Et apparemment, celui qui s’est fait vider comme un va-nu-pied était un ami de longue date en plus. Sympa. Côté Boon, on avance la clause économique et on réfute tout abus. Rendez-vous en cassation.

Kanye West, out. Russie, Iran sanctionnées, Qatar blacklisté… etc. Et si le capitalisme devenait vertueux ?

Closer voit les relations entre Marion Cotillard et Guillaume Canet se tendre comme un arc. En cause, comme chez les Brangelina : les enfants. Depuis que notre « Môme » façonne sa carrière aux States, elle y passe de plus en plus de temps et envisagerait, selon l’hebdo, d’y scolariser ses deux enfants. Méga problème pour le papa, qui lui ne se voit pas du tout poireauter dans la casemate d’à côté, en attendant son tour de garde, alors que tous ses copains sont en France, Gille Lellouche en tête, parrain de leur ainée. Ca doit être tendu, en effet.

Kim Kardashian se souviendra sans doute longtemps de ses 42 ans. Elle avait tout prévu : une méga fête avec les copines, un diner au resto et un concert de Usher, le tout avec transfert en jet à Vegas ! Et bien rien ne s’est passé comme prévu. L’avion a été obligé de faire demi tour avant d’arriver à destination en raison de vent violents. Le plan B était nettement moins glamour et les serveurs du fast food qui l’ont vu débarquer en soutif’ à paillettes et boa en plume ont encore du mal à s’en remettre.

Kanye West est lâché par tous. Après ses dérapages complotistes, les marques qui faisaient son beurre, Adidas et Balenciaga ont annoncé l’arrêt de leurs collaborations avec lui. Public balance même que cette rupture aurait fondre sa fortune de moitié. Ses conseillers juridiques ont aussi décidé de quitter le navire : ceux qui s’occupaient de son divorce avec Kim Kardashian ont notamment recemment passé la main. S’il parait en pleine crise, les magazines américains donnent quand même du crédit à ses nouveaux projets. Exemple avec les Yecosystem, des villes que le rappeur veut construire comme des lieux entièrement sécurisés et où son effigie trônerait en place publique. Et hop ! une marche de plus vers la secte !

"Ma femme est plus jolie que Carla Bruni" !

Cyril Hanouna est parano. Ou diva. Ou les deux. Dans Closer, on apprend d’abord qu’il voit d’un oeil très louche que son poulain, Camille Combal parti percer sur TF1, ne le cite jamais en interview. « J’ai travaillé pour qu’il devienne ce qu’il est. Ca me fait un peu de peine » a déclaré l’animateur en évoquant son ghosting. Et puis dans Public, même punition pour Jamel Debbouze. L’hebdo les déclare carrément « en guerre », eux qui étaient devenus « super potes depuis quelques années ». Pourquoi ? Parce que Jamel est allé faire la promo de son dernier film sur le plateau de Yann Barthez, l’ennemi honni, avant celui d’Hanouna. Hé mais ça se fait pas ! Ben c’est toi qui a commencé, nan c’est toi, nan c’est toi…

Matthew Perry a failli crever et nous raconte tout par le menu. Le mythique Chandler de Friends sort ses mémoires et ce n’est pas jojo : accro à l’alcool et aux médicaments, il prenait jusque’à 50 cachets par jour. Lorsqu’il a tourné la scène de son mariage avec Monica, il a juste été sorti de sa « rehab », emmené et ramené porte à porte, par un technicien abstinent. Mais comme son personnage dans la série, l’humour reste sa meilleure stratégie. Ainsi, il réussit à faire sourire quand il raconte qu’un matin, à cause des drogues, il a perdu toutes ses dents de devant en croquant dans un toast. « Yes, all of them ! » Il les a glissées dans la poche de son jean et apportées à son dentiste. Une perforation du colon dû aux substances, un coma et 9 millions de dollars sacrifiés en cures de désintox plus tard, la star affirme être sur le bon chemin, sobre depuis 1 an et demi. Doigts des deux mains et des deux pieds croisés, on le lui souhaite !

Joey Starr & Renaud prennent un coup de jeune(tte), Brad Pitt un Rat(ajkowski)eau; Elon Musk & Lea Seydoux rient de se voir si beaux ami(s)lliardaires; Kim Kardashian se dégonfle; Patrick Fiori se dépépèrise; Marion Cotillard nage dans les dollars

Pour finir, laissons-nous tenter par un fraisier, puisqu’il n’y a plus de saison, ma bonne dame : La fille de Beyonce, Blue Ivy, 10 ans, aime les ventes aux enchères : elle est monté jusqu’à 80.000 dollars pour une paire de boucles d’oreilles, qu’elle n’a pas gagnée. Baptiste Giabiconi, qu’on aurait pu croire en couple, à une époque, avec Karl Lagarfeld a raconté avoir passé une nuit de folie avec Katy Perry qui a débouché sur une micro idylle de 3 mois. Léa, le mouton noir de la Star’Ac qui ne rate pas une occasion de nourrir sa posture de diva, a fait une tête de trois pieds de long, en apprenant que Julien Clerc allait participer au programme : « c’est qui ? » a rajouté la pimbêche. Audrey Tautou est devenue une maman solo : l’inoubliable Amélie Poulain a évoqué pour la première fois, l’adoption de son enfant, une petite fille d’origine vietnamienne, en 2019. Les filles de Drew Barrymore et Victoria Beckham se sont rencontrées par hasard au parc, à Londres et sont devenues amies. Stéphane Plaza en pleine detox ; il va dépasser le mois et demi sans alcool.