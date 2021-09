IOS, Windows, Chrome : n’attendez pas pour faire vos dernières mises à jour, elles sont encore plus urgentes que d’habitude

Atlantico : Les notifications pour des mises à jour pullulent sur nos appareils. À force de les voir au quotidien, nous avons même tendance à les détester et à les retarder le plus possible. Pourquoi remettre une mise à jour à plus tard enlève-t-il tout son intérêt ?

Jean-Paul Pinte : Procrastiner peut sembler anodin. Pourtant, cette tendance à faire le lendemain ce que l'on pourrait accomplir le jour même est souvent source de stress et de culpabilité et se reproduit même lorsqu’il s’agit de mettre à jour nos mots de passe sur nos ordinateurs …

Il vous est déjà arrivé de décliner les mises à jour suggérées par vos applications, de repousser les correctifs proposés par vos logiciels.

Pensez-vous à vérifier régulièrement si une nouvelle mise à jour n’est pas disponible pour votre ordinateur ou votre téléphone ?

Les mises à jour sont souvent perçues comme une contrainte, pourtant elles sont essentielles pour garantir votre sécurité informatique.

Il existe différents types de mises à jour :

- Les mises à jour importantes ou critiques corrigent des failles de sécurité qui peuvent être utilisées pour pirater votre équipement.

- Les mises à jour de version apportent en général de nouvelles fonctionnalités et corrigent également des failles de sécurité. Ce type de mise à jour peut être payant.

Trop tarder à mettre à jour un logiciel, une version, une application peut faire perdre de son intérêt, voire vous bloquer si cela venait à ne pas avoir été fait régulièrement d’où parfois l’incapacité de relancer une machine ou un logiciel à cause du repoussement de cette mise à jour.

Tous les logiciels installés sur un ordinateur ont besoin, tôt ou tard, de mises à jour. Ne pas les faire, ou les remettre à plus tard, représente un risque pour la sécurité du PC, d’un Smartphone, des données personnelles (documents, mots de passe, etc.), voire bancaires.

Même avec la meilleure volonté du monde, un logiciel ne peut pas être définitif, il doit évoluer, non seulement pour proposer des corrections de bugs ou des nouvelles fonctionnalités, mais aussi parce que l’environnement sur lequel il est installé bouge :

Bref, si vous utilisez un logiciel qui ne propose jamais de mise à jour (y compris à intervalles très espacés), c’est un logiciel à risques. Les mises à jour proposent souvent des réparations de bugs et des nouvelles fonctionnalités, mais leur intérêt principal réside dans la correction de failles de sécurité. Ces vulnérabilités sont parfois connues et exploitées par des cybercriminels depuis plusieurs heures, jours, semaines ou mois. Ces failles sont des portes ouvertes qui autorisent l’intrusion invisible et distante de cybercriminels ou de logiciels malveillants qui peuvent faire des ravages (botnets, ransomwares, chevaux de Troie, keyloggers, etc.)

Il n’est donc jamais trop tôt pour effectuer une mise à jour : dès qu’elle est disponible, il faut la télécharger et l’installer (à moins que la mise à jour ne s’effectue automatiquement, comme c’est par exemple souvent le cas avec l’actualisation des bases de signatures antivirus des logiciels de sécurité).

Le contexte actuel de recrudescence des cyberattaques rend-il les mises à jour plus importantes que jamais ?

Nos ordinateurs, tablettes et téléphones sont des appareils fort utiles. Mais s’ils offrent beaucoup d’avantages, ils nous rendent vulnérables aux cybermenaces. En effet, nos appareils contiennent une véritable mine d’information sur nos activités en ligne, nos renseignements personnels et même nos renseignements bancaires et financiers.

Voilà pourquoi il est d’une extrême importance de protéger vos appareils nous rappelle ce site Canadien.

Parce que votre système d’exploitation gère toutes les fonctionnalités de votre ordinateur, il est une cible de choix pour les cybercriminels. Les systèmes d’exploitation ont également des fonctionnalités intégrées qui aident à prévenir les attaques.

Le problème, toutefois, c’est que les cybermenaces évoluent constamment. Voilà pourquoi les fournisseurs de systèmes d’exploitation offrent tout aussi constamment des mises à jour afin de contrer les activités des cybercriminels.

Les appareils numériques et les logiciels que nous utilisons au quotidien sont exposés à des failles de sécurité. Ces failles peuvent être utilisées par des cybercriminels pour prendre le contrôle d’un ordinateur, d’une montre connectée ou d’un équipement mobile. Face à ces risques, les éditeurs et les fabricants proposent des mises à jour (patch en anglais) visant à corriger ces failles. Si l’opération de mise à jour est souvent ressentie comme une contrainte, il s’agit pourtant d’un acte essentiel pour se protéger nous rappelle le site Cybermalveillance avec sa fiche de 10 bonnes pratiques pour faire ses mises à jour.



La mise à jour logiciel est un enjeu de cybersécurité pour les entreprises. Souvent, nous sommes en train de faire quelque chose qui semble être important et par faute de temps, nous cliquons sur le bouton « Me le rappeler plus tard ». Ce petit « pop-up » sera de retour un peu plus tard, nous invitant à installer ces mises à jour et à redémarrer notre ordinateur. Et à nouveau, comme lors du dernier rappel, nous serons vraisemblablement en plein milieu de quelque chose, repoussant à plus tard cette mise à jour. Il convient de ne pas voir dans cette notification une forme de harcèlement mais au contraire intégrer que la mise à jour de nos logiciels revêt une importance considérable dans la Cyber sécurité de votre entreprise.

En vous rendant sur le site suivant, vous y trouverez la liste des CERT ((Computer Emergency Response Team) en France et vous constaterez que le quotidien des éditeurs de logiciels et systèmes d’exploitation est de faire face à des failles de sécurité. Ces failles permettent souvent à des informaticiens malhonnêtes de pénétrer dans votre système d’information avec le risque d’intégrité pour vos données. Une fois découvertes, ces failles sont corrigées par les éditeurs qui proposent alors aux utilisateurs* des mises à jour de sécurité communément appelées « Patchs », garantissant ainsi l’intégrité de leur logiciel. Une entreprise qui ne mettrait pas à jour régulièrement ses logiciels et systèmes d’exploitation permettrait aux cyber-attaquants d’exploiter ces failles et ouvrirait son système d’information à des risques d’intrusion.