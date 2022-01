Serge Dassault pose avec une maquette de la navette spatiale européenne Hermès, lors de l'inauguration du centre spatial Dassault en septembre 1990.

Et aussi : Le Soleil et la Lune influenceraient (un peu) les comportements des êtres vivants ; Les leçons des Mayas pour survivre aux sécheresses ; Le télescope spatial Webb pourrait découvrir que les premières étoiles se sont formées autour de trous noirs primordiaux.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Hermès ou l'occasion ratée des Européens d'être autonomes dans les vols habités

En 1992, l'Agence spatiale européenne abandonnait le programme de petite navette spatiale Hermès et faisait une croix sur une autonomie en matière de vols habités. Trente ans plus tard, alors que de nombreux responsables et spécialistes du secteur spatial s'interrogent sur l'utilité de doter l'Europe d'un véhicule habité, nous avons rencontré François Leproux, auteur d'un essai sur le programme Hermès. Une interview passionnante qui aborde tous les aspects de ce programme peut-être trop ambitieux pour son époque.

Lire la suite sur Futura Sciences

« Don't Look Up » : Que se passerait-il si une comète fonçait vraiment sur la Terre ?

Le film Don't Look Up : Déni cosmique est sorti le 24 décembre 2021 sur Netflix, devenant l'un des films les plus regardés et commentés sur Internet ces dernières semaines. Si le long-métrage se pose comme une métaphore de la crise climatique actuelle, son scénario de destruction de la Terre par une comète est-il réaliste? [Spoiler]

Lire la suite sur Futura Sciences

Le Soleil et la Lune influenceraient (un peu) les comportements des êtres vivants

La Lune et le Soleil se meuvent dans l'espace suivant une chorégraphie bien travaillée. Et faisant varier les forces gravitationnelles qui s'exercent sur la Terre. Ces marées gravimétriques sont-elles suffisamment fortes pour influencer les comportements ou au moins, les rythmes des activités biologiques ? Oui, répondent aujourd'hui des chercheurs.

Lire la suite sur Futura Sciences

Les leçons des Mayas pour survivre aux sécheresses

Et si la civilisation maya ne s'était finalement pas effondrée sous le coup de sécheresses à répétition ? C'est la question que posent aujourd'hui des chercheurs. Ils ont en effet découvert que les Mayas cultivaient de nombreuses plantes particulièrement résilientes. De quoi leur éviter les désagréments de la famine.

Lire la suite sur Futura Science

Le télescope spatial Webb pourrait découvrir que les premières étoiles se sont formées autour de trous noirs primordiaux

Des trous noirs de diverses masses ont pu se former pendant la première seconde du Big Bang et se retrouver être finalement à l'origine de la matière noire. Dans un nouveau scénario, ces trous noirs primordiaux auraient fait naître les premières étoiles plus tôt qu'on ne le pensait. Le télescope spatial James Webb pourrait vérifier cette théorie.

Lire la suite sur Futura Sciences