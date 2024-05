Google Search : l’astuce à connaître pour l’utiliser sans faire appel à son IA

Pour un retour à un Google plus simple et plus direct, le paramètre d’URL « &udm=14 » supprime les ajouts d’intelligence artificielle et de publicité des résultats de recherche.

« &udm=14 » est un paramètre d’URL que vous pouvez ajouter aux URL de résultats de recherche Google et qui supprime toutes les nouvelles IA et les publicités.

Certifié par l'Edhec et l'Inhesj en management des risques criminels et terroristes des entreprises en 2010, il a écrit de nombreux articles et ouvrages dans ces domaines.

Titulaire d'un DEA en Veille et Intelligence Compétitive, il enseigne la veille stratégique dans plusieurs Masters depuis 2003 et est spécialiste de l'Intelligence économique.

Jean-Paul Pinte est docteur en information scientifique et technique. Maître de conférences à l'Université Catholique de Lille et expert en cybercriminalité, il intervient en tant qu'expert au Collège Européen de la Police (CEPOL) et dans de nombreux colloques en France et à l'International.

Atlantico : Google Search s’appuie désormais sur un système d’intelligence artificielle particulièrement contesté, notamment en raison de son manque de fiabilité sur certains sujets. Est-il encore possible de ne pas s’appuyer sur la recherche par intelligence artificielle quand on utilise ce service ? Comment ?

Jean-Paul Pinte : La recherche sur Google a beaucoup évolué depuis la naissance d’Internet et depuis 25 ans, Google proposait à ses usagers des liens sur lesquels cliquer lorsqu’ils lançaient une recherche. Le navigateur va désormais miser, aux Etats-Unis, sur l’intelligence artificielle pour leur répondre.

Le changement le plus évident de ces derniers temps a été l’ajout de résultats de recherche génératifs par IA, également connus sous le nom de « AI Overview ».

Désormais, aux Etats-Unis, lorsqu’un usager fera une requête, les premiers résultats apparaîtront sous forme de réponses rédigées par sa propre intelligence artificielle générative, de la marque Gemini, a annoncé il y a quelques jours le patron de l’entreprise, Sundar Pichai. Une formule qui devrait ensuite s’étendre à d’autres pays, pour atteindre le milliard d’utilisateurs fin 2024.

Google en fait l’expérience de recherche par défaut aux États-Unis dans le but de concurrencer et de compenser la montée de concurrents tels que Perplexity et ChatGPT d’OpenAI.

Anciennement une option expérimentale appelée « Search Generative Experience » que les utilisateurs devaient choisir via Google Labs, l’ajout de ces résultats - générés à partir de zéro chaque fois que vous effectuez une recherche à l’aide des modèles Gemini AI de Google cherche à résumer et à extraire les informations les plus pertinentes et les plus importantes en fonction de votre requête de recherche.

Pourtant, de nombreux utilisateurs se sont ouvertement plaints des nouveaux résultats de recherche Google Gen AI, notant qu’ils sont souvent inexacts, voire parfois dangereusement.

Heureusement, il existe une solution pour les utilisateurs qui cherchent à revenir à une expérience de recherche Google plus « pure » et immaculée, non entachée par les résultats de la génération IA.

Google a ajouté un nouvel onglet « Web » à son moteur de recherche en haut qui supprime tous les résultats de la génération AI et même ses anciens « Featured Snippets », qui extrayaient le texte des pages Web et le reproduisaient en haut de la page de résultats du moteur de recherche (SERP). Il semble également supprimer la plupart des publicités/messages sponsorisés.

Cependant, il n’y a aucun moyen de faire en sorte que cette option reste par défaut sur Google, du moins pas officiellement. Vous devez rechercher, voir les résultats de l’IA, puis tabuler à chaque fois.

Que signifie “udm=14”, la ligne qu’il faut ajouter à la fin de sa recherche pour ne pas s’appuyer sur l’intelligence artificielle ? Pourquoi Google a-t-il implémenté une fonctionnalité permettant de contourner son système ?

« &udm=14 » est un paramètre d’URL que vous pouvez ajouter aux URL de résultats de recherche Google et qui supprime toutes les nouvelles IA et les publicités. Et udm14.com est un pseudo-moteur de recherche qui redirige automatiquement vers ces résultats simplifiés mais plus substantiels pour votre requête. C’est l’œuvre d’Ernie Smith, qui décrit &udm=14 comme le « code Konami de la disenshittification » pour Google.

Google ne vous facilite pas la tâche, car ses URL semblent surchargées de nos jours, mais en ajoutant un paramètre d’URL à votre recherche – dans ce cas, « udm=14 » – vous pouvez accéder directement aux résultats Web dans une recherche.

En fait, tant que vous définissez votre moteur de recherche par défaut dans votre navigateur ou que vous ajoutez l’URL suivante à vos favoris : « https://www.google.com/ search?q=%s&udm=14 », vous devriez pouvoir obtenir la version Web et sans IA de Google à chaque fois que vous effectuez une recherche.

Pour un retour à un Google plus simple et plus direct, le paramètre d’URL « &udm=14 » supprime les ajouts d’intelligence artificielle et de publicité des résultats de recherche.

Créé par Ernie Smith, « &udm=14 », agit comme un « code Konami pour désensorcellement » de Google, vous ramenant à l’époque où les résultats de recherche étaient plus épurés et pertinents. Le « code Konami » est une célèbre séquence de touches utilisée dans de nombreux jeux vidéo pour activer des fonctionnalités cachées ou des avantages.

Google ne vous facilite donc pas la tâche, car ses URL semblent surchargées de nos jours, mais en ajoutant ce paramètre d’URL à votre recherche vous pouvez accéder directement aux résultats Web dans une recherche.

Quelles sont les limites de l’intelligence artificielle, notamment en matière de recherche internet ? Faut-il penser que ce rejet globalisé dont l’IA de Google search a fait l’objet pourrait permettre de l’améliorer à l’avenir ou au contraire qu’il signe un recul de son usage ?

Depuis quelques années, on ne parle plus en effet de recherche d’informations en sources ouvertes ou de cyber documentation, mais d’OSINT (pour Open Sources INTelligence). Si cette nouvelle dénomination n’est pas véritablement venue bouleverser le métier, elle a largement contribué à en démocratiser la pratique et la rendre plus désirable. Sans aller jusqu’à un phénomène de mode, on a vu se multiplier les annuaires de sources OSINT et les exemples, d’applications, souvent plutôt dans le domaine des loisirs que dans le monde de l’entreprise. Cette dynamique a entrainé des développements logiciels d’applications ou de simples programmes pour automatiser une tâche, faire se succéder des requêtes, compiler des informations, etc.

L'une des plus grandes limites de l'IA est son incapacité à posséder du bon sens. Les systèmes d'IA sont formés à l'aide d'ensembles de données et d'algorithmes spécifiques, et ils ne peuvent prendre des décisions qu'en fonction des informations sur lesquelles ils ont été formés.

Ils n’ont pas la capacité de penser au-delà de ce sur quoi ils ont été formés et ils n’ont pas la capacité d’appliquer le bon sens à de nouvelles situations. C’est ce que nous rappelle le site Visio IA Tech.

Les systèmes d’IA dépendent fortement de la qualité des données sur lesquelles ils sont formés. Si les données sont biaisées ou incomplètes, cela peut conduire à des résultats inexacts et à des décisions biaisées. De plus, les systèmes intelligents ne peuvent pas apprendre à partir de données non disponibles, ce qui peut limiter leur capacité à prendre des décisions dans certaines situations. Enfin, si le système d’IA n’a pas accès à suffisamment de données, ses performances seront limitées.

A quoi faut-il faire attention quand on utilise l’intelligence artificielle pour ses recherches personnelles ?

Avec leur popularité croissante et les avantages évidents, de plus en plus de personnes adopteront les moteurs d'IA générative. Les ingénieurs, déjà compétents dans la création de modèles linguistiques, exploreront rapidement de nouvelles opportunités. Les solutions d'IA superficielles, telles que les add-ons et les fonctionnalités SaaS trop complexes, qui prétendent automatiser mais ne font en réalité qu'arborer un « autocollant d'IA », seront exposées. Les utilisateurs deviendront plus avisés en matière d'IA.

Difficile de savoir à qui faire confiance devant la masse d’information déversée chaque jour. Les outils conversationnels tels que ChatGPT ne citent pas forcément leurs sources et se nourrissent d’informations qu’ils recyclent sans en vérifier la véracité. Le choix est délicat entre recouper les informations à des sources multiples… ou ne plus s’informer du tout.

Les avantages des moteurs de recherche IA sont les suivants

Capacité à comprendre le langage naturel

Reconnaissance des entités et recherche sémantique

Approche personnalisée

Facilitation de la recherche visuelle

La possibilité d’effectuer des recherches basées sur les produits

Il existe une différence essentielle entre une recherche Google et une recherche basée sur l’IA explique le site Geekflare. Une recherche basée sur l’IA produit des résultats plus pertinents en prenant en compte des facteurs tels que l’historique de navigation de l’utilisateur et l’intention de recherche afin de générer exactement ce qu’il recherche.

Et comme le système d’IA apprend constamment des données qu’il collecte, il continue d’affiner les résultats en arrière-plan au fur et à mesure que l’utilisateur effectue sa recherche, en tenant compte des achats antérieurs, des fautes d’orthographe et même de l’intention qui sous-tend la requête. Tout cela se fait automatiquement, sans intervention manuelle.

Pour sortir des recherches de Google Search, voici quelques alternatives :

Komo Search est un moteur de recherche basé sur l’IA qui privilégie la vitesse, la confidentialité et la navigation sans publicité.

You.com est un nouveau moteur de recherche qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs recherches, leur temps et leur vie privée.

Waldo s’inspire du jeu très populaire « Where’s Waldo » et utilise des index de recherche obtenus à partir de moteurs de recherche tels que Google et Bing. Cependant, il se différencie en proposant une interface distinctive qui permet aux utilisateurs d’affiner leurs recherches en quelques clics.

PerplexityAI est un moteur de recherche de pointe qui utilise des technologies sophistiquées d’intelligence artificielle, notamment le modèle GPT-3 d’OpenAI, pour offrir des réponses directes aux requêtes sous forme de résumés et de citations dans les résultats de recherche.

En exploitant la puissance des modèles de langage, Andi peut mieux comprendre les requêtes de recherche des utilisateurs et prédire les sources d’information les plus pertinentes, le tout en temps réel. Cette approche distingue Andi des moteurs de recherche traditionnels qui s’appuient sur des index de mots-clés statiques.

Yep, le dernier moteur de recherche qui récompense et rémunère les créateurs de contenu, est une idée de Dmytro Gerasymenko et de son équipe chez Ahrefs. Ahrefs, connu pour son ensemble d’outils de référencement, exploite un robot à l’échelle de l’internet qui parcourt l’ensemble du web depuis 2010, stockant, indexant et structurant des pétaoctets d’informations.

Bing, développé par Microsoft, est doté d’une série de fonctionnalités basées sur l’IA qui permettent aux utilisateurs de poser des questions complexes et de recevoir des réponses détaillées.