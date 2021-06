Et la raciste royale dénoncée par Harry et Meghan est...; Céline Dion s'offre un jet-baignoire à 35 millions, Jay Z & Beyonce une Rolls à 28; Jenifer a la maternité heureuse, Laure Manaudou l'a dépressive; Kanye West remplace Kim par un ex de star

La naissance du Royal Baby aux Etats-unis à la une des hebdos People

Mais aussi Ben Affleck et Jenifer Lopez s’affiche ensemble, Patrick Bruel, tout seul et Emilie Ratajkowski se la tape - l'affiche ; pour les vacances, Jeff Bezos s’envoie en l’air, et Georges Clooney part en Provence.

Cette semaine, on parle d’enfants, on se colle et on se décolle. Comme sur les terrasses de France, en deuxième phase.

Patrick Bruel aimerait quitter Clémence Cherier, mais n’arrive pas à le lui dire. C’est en tout cas le sentiment qui se dégage de l’article de Closer, qui décrit le chanteur préféré des ménagères comme un presque mufle : Alors que la petite ne rêve que d’un bébé et d’une vie commune, il choisit de la délaisser dès qu’il peut. Pour ses 62 ans, direction les US, chez son ex, Amanda Sthers. L’appart à Neuilly ? Elle n’y a même pas une culotte. Et vas-y que je poste les parties de Poker avec les potes, et vas-y que je leur demande même de ne pas me photographier avec elle. Ca sent le roussi Mademoiselle ! Si comme le mag le laisse entendre vous gérez un peu l’agenda de Monsieur, alors notez-y un dej entre quat’zieux, vous en avez besoin !

Même à Roland-Garros, Patrick Bruel était seul dans les tribunes. Mais quelle joie de revoir les petites balles jaunes et surtout les gros plans sur les People dans le public ! Muriel Robin et sa femme, très concentrées, Nolwenn Leroy en masque rose, Vianney qui se fait recoiffer par sa femme enceinte ou encore Malika Ménard, une bonne gaufre au chocolat dans les mains. Et dire qu’il va y avoir aussi un festival de Cannes cette année, youpi !

Attention révélation : le vrai crabe de la Famille Royale d’Angleterre, c’est la Princesse Anne ! La bombe est lâchée par Stephane Bern dans Paris Match, sous couvert de citer les mauvaises langues de Windsor : le membre de la firme qui s’est interrogé sur la couleur de la peau d’Archie, c’est elle. Et c’est elle encore qui refuse de faire la révérence à Kate Middleton, pourtant future Reine, parce que c’est une roturière. Une révélation choc mais discrète, donc à l’occasion de l’annonce de la naissance du deuxième enfant de Harry et Meghan, Lilibeth Diane Mountbatten-Windsor, dite Lili, 8ème prétendante au trône britannique. La pauvre petite a déjà fait couler plus d’encre que l’arrivée de son cousin George, futur roi d’Angleterre, qu’elle soit l’enfant de la paix ou de la discorde, chacun allant de son commentaire. Le prénom d’abord, est un hommage vibrant à la Grand-Mère plutôt qu’à la souveraine, puisqu’il s’agit du surnom intime d’Elizabeth II, affectueusement donné par son mari. Pour Closer, c’est allé droit au coeur de la Reine, pour Public, c’est un affront flagrant, « dépossédant sa Majesté de son intimité ». Et Public en rajoute, insistant sur le protocole (encore !) piétiné par les Sussex : publiée deux jours après le jour J, l’annonce de la naissance n’a pas été faite dans les règles, un premier communiqué aurait du annoncer le début du travail de la maman (étonnement impudique, isn’t it ? ) et un deuxième, la naissance de l’enfant. Les messages de félicitations ont quand même fusé, et les bookmakers s’échauffent sur le choix du parrain et de la marraine : Michelle Obama ou Serena Williams côté filles, David Beckham ou George Clooney côté messieurs…

Georges Clooney, lui, a finalement signé l’achat de son mas en Provence. Même si le micmac avec le précédent candidat acquéreur n’est pas soldé (aucune promesse n’avait été signée, mais un accord verbal avait tout de même était prononcé : une procédure est en cours à Draguignan), le maire de Brignolles claironne que les Clooney viendront dès cet été, notamment pour trouver du calme. Mais grâce à Paris Match, on sait que l’autoroute traverse la propriété et que le bruit est incessant. Une charmante surprise dont les Clooney n’ont pas forcément conscience puisqu’ils n’ont visité le domaine que virtuellement via l’iPhone de leur agent monegasque…

En provence aussi, Kanye West, s’est déjà recasé. Celui qu’on disait brisé par son divorce d’avec Kim Kardashian s’est offert un escapade romantique à Aix. Mais avec qui ? L’ex de Bradley Cooper, le mannequin Irina Shayk, 35 ans. Le rappeur a privatisé un palace pour fêter ses 44 ans. Voici nous indique que le couple est resté le plus clair de son temps dans sa chambre, et a reçu une dizaine d’invités, venus spécialement pour une soirée. L’ex-madame West, elle, a posté un résilient « joyeux anniversaire, je t’aime pour la vie » sur Instagram.

Céline Dion n’avait pas de jet privé ! Nan mais allo ? T’es une méga star, et t’avais pas d’avion ? A la tête d’une fortune estimée à 655 millions d’euros, la québécoise a craqué pour un modèle avec salle de bain, Home cinéma, grand lit et bureau. Un minimum, quand on est en tournée toute l’année, non ? L’appareil lui a couté 35 millions d’euros, c’est presque bon marché, comparé à la nouvelle voiture de Beyonce et son mari Jay Z : une Rolls à 28 millions. Combien ? Mais pourquoi, elle est en or ? Non, mais le coffre renferme une cave à Champagne, un parasol rétractable, un frigo à caviar et une vaisselier Christofle avec flutes et couverts en argent. Une voiture de pique-nique ? ou comment acheter une voiture juste pour déjeuner au soleil, quand on part en vacances. Mais sur le parking aussi, du coup.

Jay-Z Producteur est aussi dans l’actu cette semaine puisqu’il a perdu une cliente de poids ces jours-ci : Mariah Carrey ! Une discussion autour de sa carrière aurait tourné au pugilat, poussant la star aux 5 octaves à claquer la porte. Dans l’écurie du mari de Beyonce depuis 4 ans, elle déplorait une équipe de bras cassés, loin d’être à la hauteur de son talent. Belle joueuse, la chanteuse a cherché à dégonfler la baudruche sur les réseaux sociaux : « la seule situation explosive avec lui a été créative ». Etre une Diva, c’est tout un art !

Ben Affleck et Jennifer Lopez s’affichent désormais ouvertement ensemble. Bras dessus, bras dessous, sortant d’un restaurant où ils sont passé la soirée collés : les photos font le tour des rédactions People. Amoureuse depuis deux mois, comme en 2003, la chanteuse envisage déjà de revenir vivre à Los Angeles, et cherche une école pour ses jumeaux. Des proches bien intentionnés insistent sur son envie d’un futur avec l’acteur et ce retour de flamme permet à Gala de s’interroger sur la valeur refuge que représente l’«Ex ». L’occasion surtout, de faire la liste des couples de la deuxième chance, comme Tomer Sisley et sa femme Sandra, amoureux ados, Justin Bieber quitté par Hailey Baldwin à cause de ses addictions, épousée 2 ans plus tard ou encore Kate Middleton, « Waity Katy » -surnom condescendant qu’aime rappeler sa belle-soeur, quittée par le Prince William pendant deux mois et demi. Le réchauffé, ça peut marcher alors ?

Matt Pokora de retour en France. Le chanteur et sa femme Christina Milian qui inondent les réseaux sociaux avec leur bonheur de jeunes parents vont quitter Los Angeles pour quelques mois. Ils viennent s’installer à Paris pour le boulot avec leur deux petits garçons. Une bonne nouvelle, notamment pour le style du beau (faux) blond : les tatanes en chaussettes, les chemisettes hawaïennes et les colliers de perles et fleurs de lys, ça va être plus compliqué à assumer cet automne à Saint Germain des Prés. Il va falloir faire un effort !

Emily Ratajkowski fait une MichaelJacksonnade : la top au 27 millions de followers sur Instagram a voulu crâner en montrant son corps post partum parfait, avec en accessoire, un poupon assorti à son maillot. Mal lui en a pris : des centaines d’observateurs ont pris la plume pour déplorer la façon dont la demoiselle tient son enfant. A 3 mois, il est maintenu sous un bras désinvolte comme on tiendrait un sac de courses dont les anses auraient cassé sur le chemin de la maison. Le corps et surtout la tête semble balloter à tout va, objet de la majorité des recommandations des internautes bienveillants : « elle tient mieux ses sacs Chanel que son enfant, c’est quoi ça ? », lui dit par exemple @drunkcaller. Le plus dérangeant finalement, c’est l’absence totale de tendresse dans le geste ou dans le regard du mannequin. Baby blues y es-tu ?

Aucune femme ne sait malheureusement à quoi s’attendre après la naissance d’un enfant : Laure Manaudou, par exemple, crie haut et fort ses difficultés et sa solitude depuis la naissance de son troisième enfant, cette semaine encore dans Public, tandis que Jenifer qui a accouché il y moins d’un mois, elle aussi de sont troisième enfant, s’étale sur la page d’à côté façon Rachida Dati, les talons en moins : à nouveau au boulot, souriante et productive en studio… Et Laetitia Casta, quand à elle, parait ravie, en famille, photoshootée dans les rue de Paris par Voici. Ses deux ados sur les talons, et le petit dernier, dans un landau poussé par le papa, Louis Garrel. Selon un source proche nous indique qu’il « est super investi et qu’il adore manier la poussette». La preuve par l’image.

Et la farandole des desserts pour finir : Le bon fils Leonardo DiCaprio a offert une villa à 7 millions de dollars à sa mère, située à 30 minutes de chez lui à Los Angeles. Le film préféré de Kevin Coster est « Jean de Florette » de Claude Berry avec Daniel Auteuil, Yves Montand et Gerard Depardieu. Camille Lacourt est papa d’un petit garçon, Marius, né en pleine forme, le 1er Juin. Matthew Perry, alias Chandler dans Friends, a rompu ses fiançailles avec Molly sa girlfriend depuis 3 ans. Jeff Bezos part en vacances dans les étoiles : après avoir investi dans le tourisme spatial, il a décidé d’embarquer le 20 juillet pour le premier voyage de sa compagnie. Bon vol !